2026髮品新品懶人包！7款護髮油、頭皮精華、髮香噴霧、按摩梳一次看

2026髮品新品懶人包！護髮油、頭皮精華、髮香噴霧、按摩梳一次看 養出高級感髮質就靠這幾款。圖片來源：品牌提供

保養早就不只顧臉，真正有質感的人，連頭皮、髮絲和髮香都不會放過。尤其進入換季與高溫潮濕時期，毛躁、出油、頭皮悶感、髮尾乾枯幾乎天天上演，明明妝很完整，卻常常被一頭疲憊髮況拖累整體精緻感。

比起單純讓頭髮看起來順一點，現在更流行的是「從髮肌開始養」。從頭皮平衡、結構修護，到夜間修護與香氛儀式感，甚至連每天使用的髮梳都開始進化，髮品市場正式進入全面升級時代。這一篇整理7款近期最有話題的髮品新品，從沙龍級護髮到高級感髮香，讓日常保養直接進階。

髮品推薦1. Virtue 晚安髮肌修護精萃：夜間修護頭皮與髮絲，睡一覺醒來更柔順

Virtue 晚安髮肌修護精萃。圖片來源：品牌提供

很多人每天認真保養臉，卻忽略其實頭皮老化速度可能比臉還快。Virtue全新推出的「晚安髮肌修護精萃」，就是把夜間修護概念正式延伸到頭皮與髮絲，主打睡眠時間同步養髮。

產品核心搭載品牌獨家專利 Alpha Keratin 60ku®角蛋白，能更高相容地修補受損髮絲結構，搭配新一代玻尿酸、胜肽複合物、天然益生元α-葡聚醣寡醣與橄欖神經醯胺，從頭皮微生態開始調理，幫助改善乾燥、脆弱與毛躁問題。免沖洗設計可直接於夜間使用在微濕或乾髮上，從頭皮按摩到髮尾，讓修護在睡眠中悄悄完成，50ml售價2,380元。

Virtue 晚安髮肌修護精萃。圖片來源：品牌提供

髮品推薦2. 凱夢 蜂王乳結構還原護髮系統：10分鐘在家完成沙龍級結構護髮

凱夢 蜂王乳結構還原護髮系統。圖片來源：品牌提供

染燙、漂髮、天天吹整，最怕的就是髮芯空洞、髮尾分岔和整頭毛躁感。凱夢這次推出的「蜂王乳結構還原護髮系統」，直接把原本需要髮廊2小時的結構式護髮，濃縮成居家10分鐘完成。

採用雙核心黑科技設計，第一劑負責深入髮芯重建，加入日本蜂王乳蛋白、水解角蛋白、小麥蛋白、豌豆胜肽與蠶絲蛋白，補強髮絲結構；第二劑則利用摩洛哥堅果油、荷荷芭油與熱啟動修護因子，在表層形成保護膜，封存養分並持續修護。洗髮後先擦第一劑，再直接疊擦第二劑，停留5至10分鐘即可沖洗，售價1,180元，特別適合經常染燙、乾枯毛躁族群。

凱夢 蜂王乳結構還原護髮系統。圖片來源：品牌提供

髮品推薦3. Essential Parfums 髮香身體噴霧：一瓶搞定髮香與身體香氣

Essential Parfums 髮香身體噴霧。圖片來源：品牌提供

香水噴太重怕膩，夏天最適合的反而是這種輕盈型髮香噴霧。法國香氛品牌 Essential Parfums 推出的全新無酒精「髮香身體噴霧」，主打一瓶兩用，既能噴髮也能噴身體。

無酒精配方搭配植物性甘油與椰子油萃取，能在增添香氣的同時維持髮絲與肌膚保濕，不容易乾澀。品牌推出三款經典香氣，包括木質調的「帝國之木」、清新白花柑橘感的「香檸檬之最」，以及柔軟溫暖感的「繆斯麝香」，100ml售價2,000元。比起濃烈香水，這種若有似無的高級感髮香，反而更讓人記住。

Essential Parfums 髮香身體噴霧。圖片來源：品牌提供

髮品推薦4. Erayba 淨活平衡系列：油頭人夏天最需要的頭皮急救組

Erayba 淨活平衡系列。圖片來源：品牌提供

台灣夏天最煩的不是熱，是頭皮一下就出油、悶感重，甚至還有惱人的頭油味。來自西班牙的專業髮品品牌 Erayba，全新推出「淨活平衡系列」，就是專門幫油頭人解決這種夏季崩潰感。

系列核心成分「益生元微藻」來自小球藻，能協助穩定頭皮微生態與油脂平衡，包含去角質凝膠、頭皮髮膜、頭皮精華、控油洗髮精與去屑洗髮精五大品項。像是「淨活平衡去角質凝膠」可在洗髮前乾髮使用，先清掉老廢角質與油脂堆積；「淨活平衡頭皮精華」則是免沖洗急救型產品，適合隨時舒緩悶感與出油狀況。整套養護邏輯非常完整，特別適合夏天頭皮容易失控的人。

Erayba 淨活平衡系列。圖片來源：品牌提供

髮品推薦5. SINN PURETÉ 愛心鎖頭皮按摩梳＋香氛絲滑柔順髮油

SINN PURETÉ 香氛絲滑柔順髮油

日本正念香氛保養品牌 SINN PURETÉ 推出的「香氛絲滑柔順髮油」，添加菜籽精華萃取的熱能修護成分γ-Docosalactone，透過吹整熱能啟動修護機制，讓毛鱗片自然貼合，還能維持長達8小時造型效果，同時幫助鎖色、防止染後褪色。再搭配番茄籽油、荷荷芭籽油與杏仁油，讓髮絲更柔軟有光澤。

SINN PURETÉ 香氛絲滑柔順髮油

這次也同步推出全新「愛心鎖頭皮按摩梳」，以三種不同長度梳針設計，模擬頭皮SPA般的指壓感，不只能幫助深層清潔頭皮，也能舒緩緊繃與壓力。

髮品推薦6. SALONIA 光澤刮痧順髮梳：一梳撫平毛躁，還能順便刮痧放鬆

SALONIA 光澤刮痧順髮梳。圖片來源：品牌提供

最近日本爆紅的不是吹風機，而是這把「光澤刮痧順髮梳」。SALONIA推出的「光澤刮痧順髮梳」，一上市就在日本熱賣，還成為不少台灣旅客赴日必買清單。

採用純金屬材質，可減少約95%的靜電，輕輕一梳就能撫平毛躁與靜電炸毛，讓髮絲更有光澤感。最特別的是握把處還加入刮痧功能，不只能整理頭髮，也能舒緩臉部輪廓與頭皮緊繃感。搭配人體工學曲線設計、圓潤梳齒與分線專用齒，日常整理更順手，完全是高顏值又實用的隨身小物。

SALONIA 光澤刮痧順髮梳。圖片來源：品牌提供

髮品推薦7. Uffy 無非研製所 時秘果油養髮校正精粹：把養髮變成日常放鬆儀式

Uffy 無非研製所母親節特別組合。圖片來源：品牌提供

頭皮保養不一定要很複雜，有時候從每天願意好好梳頭開始，就已經是很重要的修復。Uffy 無非研製所以母親節推出「她的空白鍵」企劃，將頭皮梳理與髮絲養護變成更溫柔的生活儀式。

限定組合中搭配品牌人氣「時秘果油養髮校正精粹」，結合按摩梳、遠紅外線打結掰掰梳與香氛蠟燭，從頭皮放鬆、髮絲修護到空間療癒一次完成。品牌希望傳遞的不是單純送禮，而是提醒女性在忙碌生活中，也要為自己留下一點空白與喘息時間。這種不刻意卻很真實的保養方式，反而更容易長久留下來。