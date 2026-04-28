2026母親節購物攻略！UNIQLO、GU優惠一次看 滿額送、抽掃地機器人、Jorts神褲必收。圖片來源：gu、uniqlo

母親節不只是送禮季，更是幫媽媽和自己一起換季的最佳時機。今年UNIQLO與GU同步祭出母親節限定活動，從夏日必備BRATOP、AIRism涼感單品，到今年最紅的Jorts膝下褲與疊穿風格，不只價格更甜，還有滿額贈、APP抽獎等驚喜福利。想幫媽媽挑一份實穿又時髦的禮物，這波真的不能錯過。

UNIQLO母親節尊寵特惠登場！夏日神單品全面降價

圖片來源：uniqlo

UNIQLO今年以「與媽媽一起搭出美麗時尚」為主題，從4月30日至5月10日推出母親節尊寵特惠，不只多款人氣單品祭出期間限定優惠，還同步帶來針織新品、miffy聯名UT系列、防曬配件與連續10天滿額贈活動，從穿搭到送禮一次搞定。

BRATOP、AIRism、繭型褲全都降！夏日必備單品先搶先贏

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今年最值得入手的，絕對是被封為「一件式穿搭神器」的BRATOP系列。包含削肩短版、V領設計與無縫短版款式，原價790元，母親節期間限定優惠只要590元，內搭外穿都很實用。

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超人氣百搭神T「Uniqlo U圓領T恤」優惠價290元，厚磅高質感加上經典版型，幾乎是每年都會被掃貨的定番款。

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社群討論度超高的女裝繭型工裝褲，以及明星同款UNIQLO：C繭型褲，也同步下殺至990元，寬鬆弧形剪裁修飾腿型，穿起來率性又顯瘦。

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另外，夏天最需要的AIRism涼感內搭系列，包含圓領T、V領T、坦克背心與細肩帶背心，期間限定優惠通通只要290元，流汗也能維持乾爽舒適。

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新品同步上架！針織系列＋Boxy短版T恤＋防曬配件超欠買

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除了優惠單品之外，UNIQLO也同步推出多款春夏新品。像是5月上旬登場的針織細肩帶背心、針織V領開襟外套，以鉤針鏤空設計打造通透感，非常適合夏日層次穿搭。

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全新男裝Boxy短版T恤也很有話題，100%純棉搭配寬鬆短版剪裁，休閒又有造型感。

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喜歡一件式穿搭的人則不能錯過AIRism棉質洋裝，外型有棉質質感、內裡卻有AIRism機能，舒適又不失正式感，優惠價590元。

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配件部分則主打抗UV系列，其中包含多達10款太陽眼鏡。

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抗UV摺疊傘、防曬無縫袖套與弧形迷你肩背包，最低290元起，送禮實用度超高。

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miffy聯名UT新登場！可愛系媽媽一定會愛

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全球人氣的miffy in bloom UT系列這次也推出全新設計，以清新撞色滾邊與童趣印花打造輕盈夏日感，還有Cheerful Characters UT系列用復古拼接與短版剪裁修飾比例，簡單一件就很有造型感。

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不管是送媽媽，還是自己和媽媽一起穿姐妹裝，都很有節日儀式感。

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滿額送連續10天！時尚網袋＋收納包免費拿

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4月30日至5月7日，單筆消費滿2000元，就能獲得「時尚網袋＋保冷收納袋」兩件組，鏤空設計搭配保冷功能，夏天裝飲料、美妝品都很方便。

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5月8日至5月10日母親節週末再加碼，單筆消費滿1500元即可獲得「時尚網眼收納包」，圓弧造型精緻又百搭。

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另外，只要來店消費不限金額，就能免費拿到愛心小卡，讓送禮多一點溫度。

GU「美人祭」登場！窪塚洋介一家演繹最有生活感的母親節穿搭

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GU則以「讓生活變輕，自然就漂亮」為主題，從4月30日至5月10日推出母親節企劃「美人祭」，強調真正值得買的，不是華麗包裝，而是能陪伴日常的實穿選擇。

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這次更邀請日本藝人窪塚洋介與太太優香、兒子窪塚愛流一起拍攝形象視覺，用一家三口自然溫暖的互動畫面，詮釋母親節最重要的其實是陪伴。

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Jorts膝下褲成今夏最強神褲！顯瘦又好搭

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今年夏天最不能忽略的流行關鍵字，就是Jorts。不同於傳統短褲，Jorts以過膝長度搭配A字版型，自然修飾臀腿線條，讓整體比例更修長，也更能駕馭復古與街頭感穿搭。

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GU這次主打女裝Jorts牛仔短褲與男女適穿款Jorts牛仔短褲，寬鬆褲管不卡腿，夏天穿也不悶熱。

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女裝款更被不少人視為梨形身材救星，能修飾臀部與大腿線條，舒適度和時尚感一次到位。

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疊穿風格持續紅！BRA-FEEL、透膚T恤一起穿最時髦

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除了Jorts之外，GU今夏另一大重點就是「疊穿」。女裝兩件式TUNIC長版裙擺背心，直接把疊穿概念整合進單品裡，不用思考搭配就能穿出層次感。再搭配BRA-FEEL附罩杯上衣與透膚T恤，不論單穿或混搭，都能在炎熱天氣裡維持清爽又有造型感。

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這種不費力卻看起來很會穿的風格，也正是今年母親節送禮最受歡迎的方向。

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APP會員抽掃地機器人！滿額再送洗衣精

GU這次的活動福利也很有誠意。4月30日至5月10日期間，只要在實體店消費時掃描GU APP會員條碼，或使用GU APP於網路商店下單，就有機會抽中伊萊克斯掃地機器人，共3名。

如果使用GU APP單筆消費滿1800元，並選擇宅配或超商取貨，還可直接獲得日本獅王奈米樂超濃縮抗菌洗衣精一瓶，真正把母親節變成實用系購物節。