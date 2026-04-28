日本客製化珠寶K.UNO插旗台中！中川秀美擔任一日店長 揭開日系極致工藝序幕

日本客製化珠寶首選品牌K.UNO正式宣佈進駐台中漢神洲際，為中台灣帶來細膩且深具故事感的珠寶風格。品牌於4月19日舉辦盛大開幕活動，特別邀請人氣時尚嘉賓中川秀美擔任一日店長，不僅成功引發粉絲朝聖熱潮，更透過其優雅演繹，具體呈現品牌「珠寶融入日常穿搭」的核心理念 。

翻轉珠寶定義 從「奢侈品」轉向「日常情感載體」

不同於將珠寶僅侷限於婚禮等隆重場合，K.UNO致力於推廣將珠寶轉化為承載個人情感的日常象徵，無論是生日、情人節或母親節，每一件飾品都能擁有其獨特的生命故事。活動日，目前懷有二寶、已身懷7個月的中川秀美以一身優雅造型現身，與現場粉絲近距離互動。她分享，珠寶的迷人之處不只在於外在閃耀的光芒，更在於其背後蘊含的故事與強烈的情感連結 。

日籍設計師現場即席手繪 具象化家庭溫馨記憶

此次開幕活動的一大亮點，莫過於「專屬訂製」服務的實境呈現。中川秀美現場向品牌日籍設計師野田先生提出願望，希望打造一款適合日常配戴、且能象徵家庭凝聚力的項鍊。野田設計師隨即在圖紙上發想，巧妙地將中川秀美一家四口的英文名字縮寫「CASH」融入簡約細緻的單鑽設計中，展現出K.UNO在設計與工藝上的高度靈活性，讓看似簡約的飾品蘊含了深刻的家庭記憶 。

精選三大經典系列 從日常穿搭到極致職人工藝

為了滿足多元的審美需求，K.UNO同步推薦三大明星系列

● 永恆戒系列：以成排鑽石象徵愛情與時光的延續

● 台灣限定系列：為台灣門市專屬，承襲日本精湛工藝，簡約優雅的設計，成為消費者的日常首選

● 木目金系列：獨特的木質紋路，而是在製作過程中透過不同金屬層層堆疊，並由職人手工拉製而成