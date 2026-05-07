2026 春夏短褲穿搭趨勢：別再只穿牛仔短褲！ 3 大技巧穿出高級感與時髦比例。 圖片來源：IG@clemmiecm, Pinterest

說到春夏穿搭，短褲絕對是最舒服又直覺的選擇。當小編在看今年春夏的短褲趨勢時，觀察到它擺脫了過去幾年過度強調的「下衣失蹤」或極簡單車褲，取而代之的是更具結構感、更尊重女性日常行動力的設計。今年別再只穿牛仔短褲，往下看 2026 流行的短褲穿搭趨勢，一起穿出高級感與時髦比例。

2026 春夏短褲穿搭趨勢一：百慕達短褲

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本季值得投資的單品之一絕對是五分長度的「百慕達短褲」，在 2026 的伸展台上，可以看到這款單品以更寬鬆的廓形、更硬挺的西裝布料出現。

穿搭技巧

百慕達短褲的穿搭關鍵字在於「反差感」，利用一件硬挺襯衫或結構感背心，營造出上窄下寬的視覺，它能完美修飾梨形身材及大腿線條。

2026 春夏短褲穿搭趨勢二：微型長度與「長短層次」

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雖然五分褲強勢回歸，但今年春夏極短褲依然是佔有一席之地。不過本季的穿法不再只是單純的裸露，而是透過「外長內短」的視覺遊戲來增加層次。

穿搭技巧

選擇一件針織熱褲、西裝短褲，外搭一件長版襯衫半蓋住短褲，再套上一雙簡約皮鞋或樂福鞋，這種穿法在視覺上能拉長腿部比例，同時打造優雅學院氛圍。

2026 春夏短褲穿搭趨勢三：更多元的材質選擇

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2026 春夏的短褲不再侷限於丹寧材質，西裝布料、絲質、亞麻與棉質混紡成為主流。這些材質不僅更透氣，也讓短褲看起來更「正式」，可以輕鬆從休閒延伸到半正式場合。

穿搭技巧

選擇一件絲質蕾絲短褲搭配皮革外套，營造強烈的混搭感，全身以不超過三種色彩做搭配，讓整體造型更平衡。