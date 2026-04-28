2026-04-28 07:23 女子漾／編輯Layla陳亭希
從IVE安俞真私服大盤點！學會一招穿出純慾系的韓妞休閒魅力
韓國人氣女團 IVE 隊長安俞眞，不僅有著精緻臉蛋讓人超羨慕，尤其五官看起來擁有「狗狗相」，加上個性活潑爽朗深受許多粉絲喜愛，而且安俞眞比例相當完美，身高 173cm的她身材超魔鬼，除了螢光幕前造型，總是引起討論話題之外，私底下的安俞眞也超會穿搭，擅長帶點慵懶的純慾系風格，有點性感又有點休閒相當時髦，想知道安俞眞平時有哪些穿衣技巧嗎？一起從以下 5 套私服盤點一探究竟吧。
韓女團IVE安俞真私服盤點整理！一秒穿出魅力滿分的時髦度LOOK 01.
第一套安俞真以背心加迷你短褲的穿搭技巧，露出纖細長腿與好身材，再將外套不經意的露出肩膀線條，使微性感魅力瞬間爆棚。
韓女團IVE安俞真私服盤點整理！一秒穿出魅力滿分的時髦度LOOK 02.
第二套安俞真則換上白色襯衫呈現造型，簡單不繁複的搭配方式，看起來超顯知性優雅，另外特色的蕾絲滾邊衣襬設計，絕對是秒時髦加分重點。
韓女團IVE安俞真私服盤點整理！一秒穿出魅力滿分的時髦度LOOK 03.
近期韓國超夯的蕾絲背心，成為夏季不可或缺的必備單品，安俞真選擇透過打底上衣疊搭蕾絲背心，並利用同色系點亮品味質感。
韓女團IVE安俞真私服盤點整理！一秒穿出魅力滿分的時髦度LOOK 04.
合身剪裁 TEE 一直以來都是安俞真經常穿的款式，再混搭短裙營造微辣的個性印象，另外搭一件長袖外套使造型更完整。
韓女團IVE安俞真私服盤點整理！一秒穿出魅力滿分的時髦度LOOK 05.
以荷葉邊設計的黑色罩衫搭牛仔褲，能呈現一股鄰家女孩的好感氛圍，不僅適合穿出約會吃飯，也很合適使用在逛街出遊。
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