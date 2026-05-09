圖說：膠原蛋白不能跟什麼一起吃？這5大NG組合一定要避免

年過30，不少女性開始每天勤勞補充膠原蛋白粉、膠原蛋白飲，就是希望能從內而外留住緊緻與光澤。但補了一段時間，卻未必有明顯感受？

《FJ豐傑生醫》游子嫻營養師指出，膠原蛋白的吸收表現可能受到飲食組合、溫度與生活習慣影響。搭配得宜有助於提升利用率；若搭配不當，可能影響整體補充效果。

以下整理出5大需留意的搭配方式，另外也會說明「加乘吸收的營養搭配」，幫助提升整體補充效率！

游子嫻營養師提醒，以下這5種搭配，很多人每天都在不知不覺中踩雷，趕快來對照看看！

膠原蛋白禁忌1.藥物

膠原蛋白可能與部分藥物產生交互作用，影響彼此吸收。兩者至少錯開1到2小時再分別補充，藥效和保養效果才不會互相打架。



膠原蛋白可能與部分藥物產生交互作用，影響彼此吸收。兩者至少錯開1到2小時再分別補充，藥效和保養效果才不會互相打架。 膠原蛋白禁忌2. 高糖食品

珍珠奶茶、甜點、含糖飲料⋯⋯其實是膠原蛋白的頭號殺手。過量糖分會在體內引發「糖化反應」，產生糖化終產物（AGEs），直接破壞皮膚彈性、加速老化，讓你補了膠原蛋白卻越吃越顯老。



珍珠奶茶、甜點、含糖飲料⋯⋯其實是膠原蛋白的頭號殺手。過量糖分會在體內引發「糖化反應」，產生糖化終產物（AGEs），直接破壞皮膚彈性、加速老化，讓你補了膠原蛋白卻越吃越顯老。 膠原蛋白禁忌3. 油炸食物

油炸食物富含反式脂肪與自由基，這些成分不僅會阻礙膠原蛋白吸收，更會主動破壞體內既有的膠原蛋白結構，對皮膚健康造成雙重傷害。



油炸食物富含反式脂肪與自由基，這些成分不僅會阻礙膠原蛋白吸收，更會主動破壞體內既有的膠原蛋白結構，對皮膚健康造成雙重傷害。 膠原蛋白禁忌4. 酒精

酒精進入體內後，肝臟會優先代謝酒精，連帶降低膠原蛋白的合成與利用率。



酒精進入體內後，肝臟會優先代謝酒精，連帶降低膠原蛋白的合成與利用率。 膠原蛋白禁忌5. 咖啡／濃茶

咖啡因可能干擾膠原蛋白的正常生成。長期大量飲用，皮膚容易失去彈性，讓老化跑得比預期更快。

游子嫻營養師表示，過去一般會認為高溫可能破壞膠原蛋白結構，影響吸收，因此通常會建議溫水沖泡比較好。不過現在有一些最新技術的膠原蛋白，結構比較穩定、耐高溫，所以一般熱水或溫熱飲用其實不用太擔心，喝法也更自由方便。

知道什麼不能搭之後，再來看看什麼搭了效果更好！游子嫻營養師推薦以下幾種加分組合：

膠原蛋白可以跟益生菌一起吃嗎？

可以！益生菌能幫助維持腸道菌相平衡、提升消化吸收效率，當腸道環境好，身體對膠原蛋白的利用率也會跟著提高，肌膚也更顯柔嫩光澤。



可以！益生菌能幫助維持腸道菌相平衡、提升消化吸收效率，當腸道環境好，身體對膠原蛋白的利用率也會跟著提高，肌膚也更顯柔嫩光澤。 膠原蛋白可以跟維他命C一起吃嗎？

可以！維生素C是膠原蛋白合成的輔酶，能幫助加速膠原蛋白生成、維持皮膚彈性，如果日常飲食比較少蔬果，可以考慮補充。



可以！維生素C是膠原蛋白合成的輔酶，能幫助加速膠原蛋白生成、維持皮膚彈性，如果日常飲食比較少蔬果，可以考慮補充。 膠原蛋白可以跟鈣一起吃嗎？

可以！膠原蛋白負責維持骨骼的彈性與結構，鈣質則提供硬度與支撐力，兩者在吸收上互不干擾。



補膠原蛋白從來都不是「吃越多越好」的事。游子嫻營養師強調，正確的補充時機加上聰明的飲食搭配，才是讓效果真正發揮的關鍵。

最佳補充時機 ：早上空腹或睡前，能減少食物與胃酸的干擾，讓吸收效率更好。

：早上空腹或睡前，能減少食物與胃酸的干擾，讓吸收效率更好。 每日建議攝取量：人體每天大約能吸收5克膠原蛋白，每日補充2至6克就已足夠。



游子嫻營養師特別提醒，膠原蛋白雖然是熱門保健聖品，並非人人都適合直接補充。對魚、豬、牛過敏者及素食者，補充前務必確認產品來源成分；腎功能不佳者或正在服藥、接受治療者，建議先諮詢醫師再補充，才能吃得安心、吃出效果。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

．FJ豐傑生醫-部落格專欄

．膠原蛋白什麼時候吃

原文出處：膠原蛋白怎麼吃較合適？營養師解析5大搭配重點