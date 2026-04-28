UNIQLO首度聯名丹麥仙氣女王！Cecilie Bahnsen春夏系列5/29開賣 Jennie同款浪漫芭蕾風必收

圖片來源：UNIQLO

近年「Balletcore芭蕾風」持續席捲時尚圈，從蝴蝶結、荷葉邊到立體澎裙輪廓，浪漫感穿搭早已成為女孩們衣櫥中的關鍵字。這次UNIQLO首度攜手丹麥設計師Cecilie Bahnsen，推出全新「UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列」，以「Shapes of Poetry 詩意輪廓 浪漫日常」為主題，把高級訂製般的夢幻感，真正帶進每天都能穿的日常生活中。這次聯名不只讓時尚迷暴動，更因為Jennie、潤娥等人氣女星都曾多次穿上 Cecilie Bahnsen 的標誌性洋裝，也讓這波合作話題度直接拉滿。系列將於5月29日正式在台上市，從洋裝、T恤、長裙到首次登場的童裝系列，全套都充滿仙氣。

春夏聯名亮點：把高級訂製變成每天都能穿的浪漫日常

Cecilie Bahnsen最迷人的地方，在於她始終相信：「高級訂製不必只屬於特殊場合，而是可以融入日常。」這次聯名完整延續她最具辨識度的設計語彙，包括立體花卉圖騰、荷葉邊、抓皺細節、立體雕花與澎潤輪廓，讓原本只存在於伸展台上的夢幻感，變成真正可以每天穿出門的單品。搭配UNIQLO一貫擅長的高品質棉料與舒適彈性材質，不只保有浪漫輪廓，也讓穿著感更輕盈自在，真正做到「漂亮又實穿」。

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春夏聯名亮點：Jennie最愛的Balletcore芭蕾風全面回歸

從歐美一路紅到亞洲的 Balletcore 芭蕾風，今年依然穩坐春夏流行關鍵字。Cecilie Bahnsen以細膩抓皺、柔和輪廓和帶有空氣感的澎度設計，打造出介於甜美與高級感之間的平衡，讓穿搭不會過度少女，反而多了一種成熟且自信的氛圍。尤其是荷葉邊洋裝、壓褶無袖洋裝與壓褶長裙，都是本次最值得鎖定的主角款，單穿就能完成高級感造型。

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春夏聯名亮點：女裝系列價格超甜 千元內就能入手設計師款

這次最讓人驚喜的，絕對是價格。以設計師聯名系列來說，這次價格相當親民，女裝短袖T恤最低只要490元，壓褶T恤與荷葉邊T恤則為790元，荷葉邊洋裝990元就能入手。最受矚目的「女裝壓褶洋裝（無袖）」售價則為1490元，完全是小資女孩也能輕鬆入坑的夢幻聯名。

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推薦必收單品包含：

女裝荷葉邊洋裝（短袖） NT$990

女裝壓褶洋裝（無袖） NT$1490

女裝壓褶長裙 NT$1290

女裝壓褶澎袖T恤 NT$790

女裝荷葉邊T恤 NT$790

春夏聯名亮點：Cecilie Bahnsen首度推出童裝系列

身為母親的她，長期對童裝設計抱有濃厚興趣，這次終於把這份浪漫延伸到孩子的世界裡。系列包含洋裝、T恤與褲裙，延續成人系列的柔美語彙，加入立體小花、格紋、荷葉邊與抓皺設計，整體既可愛又帶有高級感。其中「女童壓褶褲裙」還特別加入可調式腰圍與雙側口袋，不只好看，也非常實穿。親子穿搭控這次真的很難忍住不包色。

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春夏聯名亮點：限定款洋裝只有指定店舖才買得到

其他單品則可於網路商店與全台店舖購買，想搶夢幻洋裝的女孩，建議5月29日開賣當天就直接衝。

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販售資訊一次看

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列將於5月29日正式登場。