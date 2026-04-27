2026春夏精品包買什麼？這一咖圈粉張凌赫、田曦薇，MIU MIU新爆款再度登榜

踏入2026春夏，精品包圈再度掀起一場視覺盛宴！從GUCCI讓《逐玉》CP 張凌赫與田曦薇隔空放閃的Borsetto，到Miu Miu 橫掃偶像圈的復古 Vivant 保齡球包，皆成為話題焦點。此外，PRADA則以建築感的「包中包」設計重塑通勤美學。想知道哪些包款讓肖戰、張員瑛與歐美巨星都愛不釋手？這篇必買爆款指南，帶你一次掌握！

圖片來源：品牌提供

GUCCI Borsetto包圈粉《逐玉》CP張凌赫、田曦薇

《逐玉》「神仙CP」的熱度不僅沒退燒，眼尖的網友更發現，張凌赫與田曦薇在近期的私服造型中，竟然超有默契地雙雙揹上了同款「GUCCI Borsetto」包！這咖低調卻自帶高級感的包款，從年初就默默洗版各大社群，到底它有什麼樣的魔力，能讓國內外一線男神、女神都搶著揹？快跟著小編一起來看看名人們的神級穿搭示範！

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《逐玉》CP隔空放閃？張凌赫、田曦薇完美詮釋反差魅力

身為GUCCI品牌大使的張凌赫，私服品味一直都在水準之上。這次他以一身俐落剪裁的服裝搭配低調配色的Borsetto，將包款完美融入日常，完美展現了什麼叫作「毫不費力的當代高級感」，根本就是行走的畫報！

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而女主角田曦薇則是給了大家一個大大的驚喜！近幾年多次以GUCCI造型亮相的她，這次大膽換上了一套氣場全開的鮮豔紅色套裝，並巧妙搭配黑色的同款Borsetto。紅黑撞色不僅讓整體造型更具層次，也展現出有別於同劇男主張凌赫的個性跩甜風，兩人一黑一紅的演繹，簡直是最完美的「情侶包」穿搭範本！

圖片來源：品牌提供，GUCCI Borsetto 黑色皮革(中型)NT118,300

圖片來源：品牌提供，GUCCI Borsetto 黑色皮革(小型)NT105,800

機場時尚就靠它！肖戰、Ningning展現率性酷感

不只日常約會好搭，GUCCI Borsetto更是明星們出國的「機場時尚」必備神隊友！今年2月前往米蘭看秀的GUCCI品牌大使肖戰、大勢女團Aespa成員Ningning，以及泰國人氣男星Gulf Kanawut，全都不約而同選擇了這款包作為機場穿搭的主力配件。Borsetto剛剛好的容量與俐落輪廓，不僅實用度滿分，更能在隨性的休閒打扮中，瞬間拉滿時髦度，帶出一絲酷帥的街頭率性。

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歐美巨星也淪陷！Demi Moore、Kate Moss街拍出鏡率極高

這股Borsetto風潮可不只在亞洲發燒！就連好萊塢巨星Demi Moore與傳奇超模Kate Moss，也在近期的街拍中被捕捉到揹著它上街的身影。

無論是隨性慵懶的日常打扮，還是自帶氣場的時裝層次混搭，Borsetto獨特的輪廓與精緻細節，都能讓人在低調與強烈存在感之間取得微妙的平衡不刻意張揚。

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PRADA Passage 包款

在Prada 2026春夏大秀上，品牌重新解構經典制服語彙，將「包中包」Passage 包款的流動性概念玩出新高度

這款Passage神包在秀場上以霸氣的「極致全黑」姿態登場，透過異材質的細膩對比，展現傳統工藝與創新技術的完美融合。它以絕美的梯形輪廓結合立體側片與全折疊結構，將縫線巧妙隱藏，打造出宛如「容器溫柔包覆容器」的俐落建築感比例；而在高顏值的外表下更藏著超強實用機能，不僅內建中央翻蓋與前方兩個快取隔間共3個口袋，還搭配了能自然肩揹的修長手柄，完美兼顧了雋永的奢華層次與日常通勤所需的收納空間！

女星aespa的KARINA、以及長澤雅美共同演繹，展現不同穿搭魅力

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Miu Miu最新神包誕生！Momo、張員瑛、TXT然竣全被這顆「保齡球包」收服！

今年春夏必搶的IT Bag出現了！近期讓各國大勢明星包含 TWICE Momo、(G)I-DLE Minnie、IVE張員瑛，甚至連男神TXT然竣都瘋搶入手的，正是Miu Miu 2026春夏全新登場的「Vivant皮革手提包」！眾星們愛不釋手之餘，更開心到大方分享包內小秘密！

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這款話題神包完美揉合了品牌標誌性的千金運動精神與經典優雅靈魂。設計靈感巧妙取材自復古的「保齡球包」，動感俐落且純粹乾淨的包身線條，搭配極具質感的精緻車縫線，不僅展現出無可取代的個性魅力，超高實用性更是通勤、約會都百搭。今年想擁有愛豆同款的時髦氣場？跟著他們鎖定這顆絕美Vivant 準沒錯！

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圖片來源：品牌提供，MIU MIU Vivant皮革手提包NT135,000

Karlie Kloss「紅咖撞色」神級穿搭，手拎Origami包時髦翻！

超模 Karlie Kloss 近期驚豔亮相，以一襲絕美的圍巾式洋裝殺光底片！她巧妙將明豔的紅色與沉穩「濃縮咖啡色」交織，洋裝更採用精緻的緞面燒花工藝與絲質斜紋拼接，異材質的碰撞瞬間為整體造型注入立體層次，展現出洗鍊優雅的高級感。

除了服裝吸睛，配件更是靈魂亮點！她俐落地手拎FERRAGAMO「黑色皮革 Origami 包」，宛如幾何摺紙般的獨特輪廓，為柔美裙裝注入了一絲率性。腳上則搭配擁有「弧形鞋跟」的黑色露跟鞋，完美拉長身型，流露前衛的摩登氣息。這套將「毫不費力的時髦」發揮到極致的穿搭公式，絕對是今年必學的大女主角風格！

圖片來源：品牌提供，Ferragamo 單肩包 NT 115,000

圖片來源：品牌提供，Ferragamo S型跟穆勒鞋 NT 42,900