2026春夏精品包買什麼？這一咖圈粉張凌赫、田曦薇，MIU MIU新爆款再度登榜

2026-04-27 13:46 女子漾／編輯ANDREA

踏入2026春夏，精品包圈再度掀起一場視覺盛宴！從GUCCI讓《逐玉》CP 張凌赫田曦薇隔空放閃的Borsetto，到Miu Miu 橫掃偶像圈的復古 Vivant 保齡球包，皆成為話題焦點。此外，PRADA則以建築感的「包中包」設計重塑通勤美學。想知道哪些包款讓肖戰、張員瑛與歐美巨星都愛不釋手？這篇必買爆款指南，帶你一次掌握！

圖片來源：品牌提供
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GUCCI Borsetto包圈粉《逐玉》CP張凌赫、田曦薇

《逐玉》「神仙CP」的熱度不僅沒退燒，眼尖的網友更發現，張凌赫與田曦薇在近期的私服造型中，竟然超有默契地雙雙揹上了同款「GUCCI Borsetto」包！這咖低調卻自帶高級感的包款，從年初就默默洗版各大社群，到底它有什麼樣的魔力，能讓國內外一線男神、女神都搶著揹？快跟著小編一起來看看名人們的神級穿搭示範！

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《逐玉》CP隔空放閃？張凌赫、田曦薇完美詮釋反差魅力

身為GUCCI品牌大使的張凌赫，私服品味一直都在水準之上。這次他以一身俐落剪裁的服裝搭配低調配色的Borsetto，將包款完美融入日常，完美展現了什麼叫作「毫不費力的當代高級感」，根本就是行走的畫報！

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而女主角田曦薇則是給了大家一個大大的驚喜！近幾年多次以GUCCI造型亮相的她，這次大膽換上了一套氣場全開的鮮豔紅色套裝，並巧妙搭配黑色的同款Borsetto。紅黑撞色不僅讓整體造型更具層次，也展現出有別於同劇男主張凌赫的個性跩甜風，兩人一黑一紅的演繹，簡直是最完美的「情侶包」穿搭範本！

圖片來源：品牌提供，GUCCI Borsetto 黑色皮革(中型)NT118,300
圖片來源：品牌提供，GUCCI Borsetto 黑色皮革(中型)NT118,300

圖片來源：品牌提供，GUCCI Borsetto 黑色皮革(小型)NT105,800
圖片來源：品牌提供，GUCCI Borsetto 黑色皮革(小型)NT105,800

機場時尚就靠它！肖戰、Ningning展現率性酷感

不只日常約會好搭，GUCCI Borsetto更是明星們出國的「機場時尚」必備神隊友！今年2月前往米蘭看秀的GUCCI品牌大使肖戰、大勢女團Aespa成員Ningning，以及泰國人氣男星Gulf Kanawut，全都不約而同選擇了這款包作為機場穿搭的主力配件。Borsetto剛剛好的容量與俐落輪廓，不僅實用度滿分，更能在隨性的休閒打扮中，瞬間拉滿時髦度，帶出一絲酷帥的街頭率性。

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歐美巨星也淪陷！Demi Moore、Kate Moss街拍出鏡率極高

這股Borsetto風潮可不只在亞洲發燒！就連好萊塢巨星Demi Moore與傳奇超模Kate Moss，也在近期的街拍中被捕捉到揹著它上街的身影。

無論是隨性慵懶的日常打扮，還是自帶氣場的時裝層次混搭，Borsetto獨特的輪廓與精緻細節，都能讓人在低調與強烈存在感之間取得微妙的平衡不刻意張揚。

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PRADA Passage 包款

Prada 2026春夏大秀上，品牌重新解構經典制服語彙，將「包中包」Passage 包款的流動性概念玩出新高度

這款Passage神包在秀場上以霸氣的「極致全黑」姿態登場，透過異材質的細膩對比，展現傳統工藝與創新技術的完美融合。它以絕美的梯形輪廓結合立體側片與全折疊結構，將縫線巧妙隱藏，打造出宛如「容器溫柔包覆容器」的俐落建築感比例；而在高顏值的外表下更藏著超強實用機能，不僅內建中央翻蓋與前方兩個快取隔間共3個口袋，還搭配了能自然肩揹的修長手柄，完美兼顧了雋永的奢華層次與日常通勤所需的收納空間！

女星aespa的KARINA、以及長澤雅美共同演繹，展現不同穿搭魅力

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Miu Miu最新神包誕生！Momo、張員瑛、TXT然竣全被這顆「保齡球包」收服！

今年春夏必搶的IT Bag出現了！近期讓各國大勢明星包含 TWICE Momo、(G)I-DLE Minnie、IVE張員瑛，甚至連男神TXT然竣都瘋搶入手的，正是Miu Miu 2026春夏全新登場的「Vivant皮革手提包」！眾星們愛不釋手之餘，更開心到大方分享包內小秘密！

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這款話題神包完美揉合了品牌標誌性的千金運動精神與經典優雅靈魂。設計靈感巧妙取材自復古的「保齡球包」，動感俐落且純粹乾淨的包身線條，搭配極具質感的精緻車縫線，不僅展現出無可取代的個性魅力，超高實用性更是通勤、約會都百搭。今年想擁有愛豆同款的時髦氣場？跟著他們鎖定這顆絕美Vivant 準沒錯！

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圖片來源：品牌提供，MIU MIU Vivant皮革手提包NT135,000
圖片來源：品牌提供，MIU MIU Vivant皮革手提包NT135,000

Karlie Kloss「紅咖撞色」神級穿搭，手拎Origami包時髦翻！

超模 Karlie Kloss 近期驚豔亮相，以一襲絕美的圍巾式洋裝殺光底片！她巧妙將明豔的紅色與沉穩「濃縮咖啡色」交織，洋裝更採用精緻的緞面燒花工藝與絲質斜紋拼接，異材質的碰撞瞬間為整體造型注入立體層次，展現出洗鍊優雅的高級感。

除了服裝吸睛，配件更是靈魂亮點！她俐落地手拎FERRAGAMO「黑色皮革 Origami 包」，宛如幾何摺紙般的獨特輪廓，為柔美裙裝注入了一絲率性。腳上則搭配擁有「弧形鞋跟」的黑色露跟鞋，完美拉長身型，流露前衛的摩登氣息。這套將「毫不費力的時髦」發揮到極致的穿搭公式，絕對是今年必學的大女主角風格！

圖片來源：品牌提供，Ferragamo 單肩包 NT 115,000
圖片來源：品牌提供，Ferragamo 單肩包 NT 115,000

圖片來源：品牌提供，Ferragamo S型跟穆勒鞋 NT 42,900
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#逐玉 #張員瑛 #張凌赫 #田曦薇 #GUCCI #Prada #MIUMIU #FERRAGAMO #Borsetto包

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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#朴信惠

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極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest

最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

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極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

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2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


花卉風：3D 立體與浮雕設計

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不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

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#造型 #穿搭 #趨勢 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #美甲美睫 #2026春夏

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2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest

春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

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2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

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首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

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第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

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第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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#美甲 #穿搭 #春天美甲 #指彩推薦 #流行時尚 #指彩範本

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2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026-04-17 19:07 女子漾／編輯張念慈
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供

今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

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文章目錄

1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
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#嬌蘭 #迪奧 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #無印良品 #ALLIE

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2026-04-19 23:37 女子漾／編輯張念慈
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2026養膚保養正式進入「高效修護時代」，不只是補水，而是從肌底啟動修護力。從外泌體、NAD能量到活氧膠原科技，今年的關鍵字就是「讓肌膚自己變好」。更狂的是，這波新品直接由男神女神親自背書，從張凌赫張鈞甯金智媛，每一款都是實際在高壓工作下撐住膚況的真愛清單。

以下精選4大話題養膚新品，從成分到使用感一次解析，幫你找出真正能讓肌膚穩、亮、彈的關鍵選擇。

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1. 蘭蔻《超極限肌因賦活露》：張凌赫同款，穩膚速度真的有差

張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供
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小黑瓶本來就已經是經典，但這次升級版的重點不是「更滋潤」，而是「更快讓肌膚回到穩定狀態」。

核心的β-肌因再生修護科技，加上高濃度醫學級β-葡聚醣，等於是在肌膚出狀況時，直接幫你「降躁、修復、穩定」。這點對於現代人來說很關鍵，因為真正的肌膚問題，大多不是缺水，而是失去平衡。

張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供
張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供

張凌赫在高強度拍攝下，最常遇到的就是膚況忽好忽壞，他分享這瓶最有感的地方，就是「不管今天膚況多亂，隔天都能拉回正常」。

實際使用會發現，它不是厚重滋養型，而是偏清爽水感，但吸收後會有一種肌膚被「整理好」的感覺。長期使用會感覺毛孔比較細、膚色更均勻，特別適合熬夜族或壓力型膚況。

2. THE WHOO后「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」：金智媛同款，把抗老變成「快充模式」

金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供
金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供

這瓶的關鍵字只有一個：「速度」。

THE WHOO后這次鎖定現代人最常見的問題，不是老而是「提早看起來累」。像是熬夜、壓力、換季造成的暗沉與鬆弛，其實都是「衰老時差」。

這款安瓶主打NAD Power24™科技，一滴含550億NAD+脂質體，直接補充肌膚能量，讓修護變成「快充模式」。

金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供
金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供

質地是水感凝露，很好吸收，不會有傳統安瓶那種厚重感。用完最明顯的是「膚況變穩」，尤其是那種忽乾忽油、容易泛紅的肌膚，會慢慢回到平衡。

另外一個很加分的點是妝前效果。因為它有微量AHA，會讓肌膚表面更平滑，底妝服貼度會明顯提升。

3. RÈXOS外泌體精華液：張鈞甯愛用，小泌瓶的「慢養膚」哲學

張鈞甯透露，RÈXOS 是她收工後最期待的「肌膚 SPA」。圖片來源：品牌提供
張鈞甯透露，RÈXOS 是她收工後最期待的「肌膚 SPA」。圖片來源：品牌提供

如果你是那種「用很多保養但膚況還是不穩」的人，RÈXOS的核心是「外泌體」，簡單講就是能傳遞修護訊號，讓肌膚自己啟動修復機制，而不是外部硬補。張鈞甯的保養觀念其實很代表現在的趨勢，她強調不要過度保養，而是選擇真正有效、成分單純的產品。

張鈞甯特別推薦話題款商品「外泌體精華液」，其質地舒適不黏稠且吸收極快，能有感提升膚質彈潤。
張鈞甯特別推薦話題款商品「外泌體精華液」，其質地舒適不黏稠且吸收極快，能有感提升膚質彈潤。

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這款外泌體精華液（小泌瓶）主打奈米級吸收，滲透力非常快，使用後不會有負擔感，但肌膚會慢慢變得更彈、更亮。最有感的族群是長時間上妝、經常出差或作息不穩的人。它不像急救型產品那麼立即，但屬於「越用越穩」型，特別適合敏感或容易泛紅的肌膚。

4. 迪奧《逆時活氧奇肌露》：讓肌膚從「暗」變「亮」的關鍵第一步

迪奧《逆時活氧奇肌露》。張念慈/攝影
迪奧《逆時活氧奇肌露》。張念慈/攝影

這瓶比較特別，它不是典型精華，而是「保養第一步」的關鍵角色。迪奧這次把重點放在「肌膚能量」，透過活氧膠原調控科技，搭配錦葵活酵因子，去解決肌膚變暗、變乾、變薄的根本問題。

使用感是非常輕盈的水狀質地，但比一般化妝水更有存在感。擦上去會有一種肌膚被喚醒的感覺，後續保養吸收也會變更好。它最適合的族群是「膚況不差，但看起來沒精神」的人。長期使用會發現肌膚光澤變自然，不是油亮，而是那種健康的膠原光。

一擦：迪奧逆時活氧奇肌露。圖片來源：品牌提供
一擦：迪奧逆時活氧奇肌露。圖片來源：品牌提供

另外，搭配「一擦、二拍、三濕敷」的使用方式，可以在短時間內做出急救效果，很適合重要場合前使用。

#金智媛 #張凌赫 #張鈞甯 #精華液 #彩妝保養 #安瓶推薦

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