讓愛圓滿，綿延最長最深的感動！JADEGIA玉世家母親節翡翠獻禮，珍愛永存

五月的氣息，溫柔又溫馨，愛與感恩的氛圍，暖暖蔓延著。

在即將到來的母親節前夕，台灣翡翠精品品牌JADEGIA玉世家特別推出最精緻的佳節獻禮：頂級的天然翡翠，化身典雅華貴的珠寶款式，含蘊著東方之美的溫潤玉光，猶如母親的溫柔與堅韌，最能彰顯母愛的珍貴和永恆。

JADEGIA玉世家母親節溫柔綻放翡翠獻禮。圖／玉世家提供

本系列款式，包括玉鐲、耳環及戒指，主石的顏色，以最受市場青睞的綠翠為主，翠意盎然的玉脈，有著獨特的生命力，既是溫煦的，又含藏華貴的氣韻，它的美感特質，獨一無二，是其他珠寶難以取代的。

翡翠玉鐲，溫潤光澤，滿色翠綠，韻致盎然，散發著典雅貴氣，圓滿的造型，象徵圓滿、富足與福氣，圓的循環，也代表恆久的生生不息。玉鐲，在東方文化裡具有傳承意義，母親傳承給女兒或媳婦，然後再一代接著一代的承續，承續起這個家族的愛與祝福，是非常值得珍藏的傳世信物。

JADEGIA玉世家翡翠玉鐲，價格店洽。圖／玉世家提供

翡翠耳戒套組，以蛋面翡翠為主石，主石質色，飽滿圓潤，光澤柔和，周圍鑲嵌著密密實實DEF等級的鑽石，精緻且精彩的設計與鑲嵌工藝，映襯著翡翠玉光，呈示著不凡的細膩度及輕奢質感。整體的美學表現，典雅大方，展現成熟優雅氣質，不同年齡層的女性，可配搭出不同的時尚風情。

JADEGIA玉世家蛋面翡翠鑲鑽耳戒套組，價格店洽。圖／玉世家提供

對於母親的愛意及謝意，或許言語是訴說不盡的，在這個特別的日子裡，為最摯愛的母親獻上一份美麗的禮物，透過翡翠的溫暖情意，在腕間、在指間，也在母親的心內留下印象深深、感動滿滿的美好時刻。

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