【300元，姊，不要了。】 —— 一位櫃檯美眉，讓我心甘情願繼續刷下去





逛到竹北大遠百，竟然看到我很愛的品牌新開幕。

我奉行即時行樂的人生哲學，理由永遠很多。

試穿幾件後，不小心就下單了。

剛好碰上百貨母親節檔期，滿額送禮券。

櫃檯美眉站在收銀台前，超認真幫我精算。

滿X 元送N張禮劵。這筆先刷，可以拿幾張。再刷多少，又能多領一張。

怎麼刷最划算，她算得很認真。

我數學不會就是不會，腦袋放空，全部交給她。

總之，她告訴我：今天可以現折N元，還有一張300元禮券，下次可以用。

我心裡只有一句話：哇，我賺到了。

▋櫃檯美眉幫我扛衣服到台北修改

結果我買的幾件衣服，有的尺寸偏大、有的裙擺太長，需要修改。

我還在猶豫時，櫃檯美眉直接帶著我衝去百貨修改店，陪我和修改阿姨溝通細節。

沒想到阿姨看完直接說：這是晚禮服，不好改。而且需要時間。

她當場婉拒。

其實，故事到這邊就可以結束。就是我自己想辦法修改。

沒想到，櫃檯美眉竟然說：「沒關係，我帶去台北，給我認識很會改禮服的師傅。」

聽到這句，我真的超感動。

她小小身軀，還要幫我「扛」著禮服，從新竹到台北。

幾天後，她通知我衣服改好了，還提醒我：妳還有折價券可以用喔。

很好，這就是高明的行銷。

讓你感動完，再心甘情願地繼續買買買。

▋結果，真正的劇情，現在才開始。

試完修改的衣服，我準備再下單其他飾品時，怎麼刷都刷不出那張300元折價券。

試了20分鐘，還是無解。

最後才發現，因為當天為了湊這個、湊那個優惠，當時刷卡流程出了錯。

所以那張300元折價券，根本不存在。

我直接問她：「所以是當天算錯了嗎？」

她沒有閃躲，也沒有找理由。

很坦白地說：「對，是我算錯了，沒有多拿到一張禮券。」

接著，她立刻道歉。

讓我意外的是，她願意當場補我300元現金。

我問她：「這300元是公司出，還是妳自己出？」

她說：「我自己出。」

▋那一刻，我突然捨不得了。

想到她幫我扛禮服去台北修改，服務一路做到滿分。

這樣的服務，已經超過 300 元的價值。

不要為了別人的無心之過，懲罰別人。別人做到流汗，卻得不到應有的代價。

「300元，姊，不要了。」

我用原價買了新飾品。沒有拿她的現金。

這300元，櫃台美眉教我們的事，面對錯誤的態度。

1。承認

2。道歉

3。馬上提出補償方案

任何理性的顧客，反而會於心不忍。

因為她的良善，下一次，我當然繼續給她買下去。也希望她繼續維持服務的熱情。

也希望我們都成為良善的美麗天使，也成為別人的天使，讓別人溫暖。