2026-04-28 21:00 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【300元，姊，不要了。】 —— 一位櫃檯美眉，讓我心甘情願繼續刷下去
▋為了慶祝母親節，又找到犒賞自己的理由。
逛到竹北大遠百，竟然看到我很愛的品牌新開幕。
我奉行即時行樂的人生哲學，理由永遠很多。
試穿幾件後，不小心就下單了。
剛好碰上百貨母親節檔期，滿額送禮券。
櫃檯美眉站在收銀台前，超認真幫我精算。
滿X 元送N張禮劵。這筆先刷，可以拿幾張。再刷多少，又能多領一張。
怎麼刷最划算，她算得很認真。
我數學不會就是不會，腦袋放空，全部交給她。
總之，她告訴我：今天可以現折N元，還有一張300元禮券，下次可以用。
我心裡只有一句話：哇，我賺到了。
▋櫃檯美眉幫我扛衣服到台北修改
結果我買的幾件衣服，有的尺寸偏大、有的裙擺太長，需要修改。
我還在猶豫時，櫃檯美眉直接帶著我衝去百貨修改店，陪我和修改阿姨溝通細節。
沒想到阿姨看完直接說：這是晚禮服，不好改。而且需要時間。
她當場婉拒。
其實，故事到這邊就可以結束。就是我自己想辦法修改。
沒想到，櫃檯美眉竟然說：「沒關係，我帶去台北，給我認識很會改禮服的師傅。」
聽到這句，我真的超感動。
她小小身軀，還要幫我「扛」著禮服，從新竹到台北。
幾天後，她通知我衣服改好了，還提醒我：妳還有折價券可以用喔。
很好，這就是高明的行銷。
讓你感動完，再心甘情願地繼續買買買。
▋結果，真正的劇情，現在才開始。
試完修改的衣服，我準備再下單其他飾品時，怎麼刷都刷不出那張300元折價券。
試了20分鐘，還是無解。
最後才發現，因為當天為了湊這個、湊那個優惠，當時刷卡流程出了錯。
所以那張300元折價券，根本不存在。
我直接問她：「所以是當天算錯了嗎？」
她沒有閃躲，也沒有找理由。
很坦白地說：「對，是我算錯了，沒有多拿到一張禮券。」
接著，她立刻道歉。
讓我意外的是，她願意當場補我300元現金。
我問她：「這300元是公司出，還是妳自己出？」
她說：「我自己出。」
▋那一刻，我突然捨不得了。
想到她幫我扛禮服去台北修改，服務一路做到滿分。
這樣的服務，已經超過 300 元的價值。
不要為了別人的無心之過，懲罰別人。別人做到流汗，卻得不到應有的代價。
「300元，姊，不要了。」
我用原價買了新飾品。沒有拿她的現金。
這300元，櫃台美眉教我們的事，面對錯誤的態度。
1。承認
2。道歉
3。馬上提出補償方案
任何理性的顧客，反而會於心不忍。
因為她的良善，下一次，我當然繼續給她買下去。也希望她繼續維持服務的熱情。
也希望我們都成為良善的美麗天使，也成為別人的天使，讓別人溫暖。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數