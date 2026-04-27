2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課
【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】
—— 給想要閃閃發光女性上的一課
▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》
林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。
《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。
徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。
亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。
她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。
2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。
她不只美得清新脫俗。
她有實力、有作品，更有無法取代的專業。
▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台
最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。
以作家身份擔任主講嘉賓。
近3000名師生、校友與民眾到場。
主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。
71歲，依然擁有驚人的魅力。
▋71歲的林青霞，優雅老去
真正讓人佩服的，
是她坦然接受歲月。
她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。
綁著輕鬆的髮型。
不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。
不掩飾白髮。
不掩飾細紋。
看得到歲月痕跡。
也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。
她沒有刻意對抗年齡。
沒有刻意染髮。
她很坦然地活在自己的年紀裡。
那份自在，很迷人。
▋最好的快樂，就是現在
林青霞從藝人轉型作家。
出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。
她分享自己的人生歷程：
從17歲被星探發掘踏入演藝圈，
到71歲享受平靜生活。
她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」
很喜歡這句話。
珍惜當下，享受當下。
▋「吼，我看起來有比你老嗎？」
最近常有人叫我「姐」。
每次聽到，內心都會默默想：
「吼，我看起來有比你老嗎？」
白眼差點翻出來。
但後來我也慢慢接受。
50歲，本來就會有歲月痕跡。
體力下降。
代謝變慢。
膠原蛋白流失。
這些都很真實。
與其焦慮變老，
不如認真變好。
▋我的50歲優雅自在
1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。
2．多吃原型食物，照顧健康。
3。有白頭髮，就去染髮阿。
4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。
5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。
6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。
7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。
8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。
9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。
10． 照片有老態，就用美圖秀秀。
▋50歲後，我們都該學會優雅老去
皺紋會來。
白髮會來。
年齡會來。
但自信也會來。
智慧也會來。
魅力也會來。
林青霞 71歲還在發光。
我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。
照片翻拍自新聞報導。
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