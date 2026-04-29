上班族春夏穿搭推薦！Smart Casual 通勤風格怎麼搭才好看？正式與休閒的完美平衡法。 圖片來源：Pinterest

如果你最近常常有一種感覺是「上班穿太正式很老氣，穿太休閒又不專業。」那不是你不會穿，而是整個時尚與工作環境的語境正在改變。近幾年的春夏通勤穿搭已經不再是正式 vs 休閒的二選一，而是進入一個更舒適但更高級的狀態：Smart Casual 的職場穿搭文化，它的核心不是隨性，而是兼具舒適與專業，每一件單品都配得「剛剛好」。

Smart Casual 不是隨便穿，而是降低張力

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很多人誤會 Smart Casual 是休閒化上班穿搭，但其實真正的關鍵是讓正式感變得不緊繃，讓休閒感變得有結構。而今年春夏最明顯的趨勢有：

・ 西裝不再強調墊肩與權威感

・ 襯衫開始變得更柔軟、有垂墜感，加上腰線設計

・ 長褲從貼身變成「剛好有空氣感的直筒」

整體輪廓變化的目的是看起來專業，但又同時保有舒適及設計感。

Smart Casual 通勤穿搭關鍵

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很多人穿不出 Smart Casual 的高級感，原因常常是比例問題及單品錯誤選擇。今年可以多注意「上半身輕，下半身穩」的法則，例如柔軟針織上衣＋挺版直筒西裝褲，視覺重心往下，整體會更穩定。

另一個重點則是強調「有腰線」的設計，以往大家熱愛 Oversized 版型單品，今年更重視在寬鬆版型下，加上收腰的設計，特別推薦有腰線設計的襯衫，使整體更有質感又專業。