2026-05-04 00:50 女子漾／編輯Layla陳亭希
《超能路人甲》新劇即將登場！跟著朴恩斌從私服搭配技巧秒讓好感度提升
近期即將在 Netflix 上檔的全新韓劇《超能路人甲》將於 5 月 15 上線，此劇由朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑等主演，為一部以超能力為題材的喜劇冒險動作劇，未開播便先引起粉絲熱烈討論，尤其是許久未見的朴恩斌，充滿感情與靈動的精湛演技，不禁讓人非常期待，而朴恩斌向來給人親和好感度十足的印象，除了螢幕上形象之外，私底下的她也很擅長運用私服營造鄰家女孩的穿衣風格，想知道朴恩斌有哪些混搭技巧嗎？一起來打造一秒想靠近的衣著氣息吧。
跟著《超能路人甲》朴恩斌學會秒打造好感系私服推薦LOOK 01.
第一套朴恩斌已俐落直線剪裁的及膝洋裝，於大腿的開衩剪裁，微微露出腿部線條營造小性感的氛圍，再加上皮帶與長靴，立即展現高級質感的品味印象。
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第二套朴恩斌換上粉色橫條紋 POLO 上衣，瞬間呈現一股輕甜可愛的鄰家女孩氛圍，隨性戴上棒球帽與眼鏡混搭就很好看加分。
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以同色系的 TEE + 工裝運動長褲，運用運動休閒風格的穿衣表現，為朴恩斌很常穿的私服造型，簡單不繁複的搭配巧思，營造舒適休閒的韓系氣息。
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選擇一件透膚的白色上衣，外搭牛仔吊帶褲，製造一股中性男孩的日常風格，不論逛街吃飯或者出遊都很推這樣穿，輕鬆打造時髦兼具的街頭注目度。
跟著《超能路人甲》朴恩斌學會秒打造好感系私服推薦LOOK 05.
以連帽上衣加 A 字短裙，讓朴恩斌看起來更加減齡，充滿好感度的混搭方式，讓人一秒就愛上。
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