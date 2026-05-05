2026-05-05 00:26 女子漾／編輯Layla陳亭希
《帥氣新世界》林智妍人氣回歸！一秒打造高冷魅力私服造型5套總整理
近期引起熱烈討論的 SBS 新劇《帥氣新世界》即將於 5 月 8 日正式播出，此劇由因《黑暗榮耀》而人氣飆漲的林智妍擔任女主角，此劇講述一部朝鮮時代惡女穿越到 21 世紀並附身在一位無名的女演員，後續遇到財閥展開一段激烈的愛情故事，而林智妍除了戲中造型引起話題之外，其實私底下她的私服同樣為粉絲模仿的範本，不僅擅長充滿高冷感的穿搭之外，也會以帶點個性休閒的造型呈現，想知道林智妍有哪穿衣技巧嗎？一起來看看有哪些必學時髦撇步。
《帥氣新世界》林智妍時髦私服搭配靈感推薦LOOK 01.
第一套林智妍選搭透膚罩衫加上合身的短洋裝，使纖細的好身材一覽無遺，若隱若現露出肩膀與鎖骨線條，看時來不僅魅力滿分，同時散發搶眼注目的迷人氣息。
《帥氣新世界》林智妍時髦私服搭配靈感推薦LOOK 02.
第二套林智妍則選穿印花的細肩帶長洋裝，打造充滿高級品味的度假風格，再簡單的綁個低馬尾，瞬間轉換出青春活力的可愛氛圍。
《帥氣新世界》林智妍時髦私服搭配靈感推薦LOOK 03.
西裝外套向來是許多時尚人士的最愛，俐落的剪裁能撐起氣勢大方的視覺感受，簡單好搭配的款式，非常適合運用在任何場合，快速點亮優雅知性印象。
《帥氣新世界》林智妍時髦私服搭配靈感推薦LOOK 04.
以斜肩剪裁的白色上衣，能讓肩膀線條看起來顯瘦又修飾，隨性搭一件淺色系長褲就很好看加分。
《帥氣新世界》林智妍時髦私服搭配靈感推薦LOOK 05.
當想展現街頭個性時，不妨跟著林智妍以皮衣外套加牛仔褲，不繁複的穿衣技巧，適合許多身形穿著，展現酷帥兼具的時髦風格。
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