春夏約會穿搭指南：知性到甜美風格裙裝推薦，找到最適合妳的命定裙

2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供

2026夏天的防曬已經正式進入「裸膚時代」，與其說是防曬，不如說是「會發光的底妝」。今年最大差別在於不用粉底，也能有精緻膚況。以下整理6大裸膚防曬新品，從高級玫瑰光、濾鏡校色，到韓系水光肌，幫你快速選到最適合自己的那一款。

潤色防曬推薦1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

這支就是裸膚防曬裡的「高級感代表」。來自的提洛可系列，把防曬、潤色與保養整合成一支「幾乎像沒上妝」的底霜。質地比粉底更輕，擦上去會帶出自然玫瑰光或蜜桃光，不是刻意提亮，而是像肌膚本身就很健康。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

配方中結合摩洛哥堅果油與玻尿酸，提供長時間保濕，同時抵禦紫外線與光老化。最厲害的是妝感非常貼膚，可以自由疊擦，從微微修飾到中度潤色都能做到。對於想要「氣色很好但看不出化妝」的人，這支幾乎是無可取代的存在。NT$2,280／30ml

潤色防曬推薦2. DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

這款是典型「校色派裸膚防曬」。根據，它最大特色在於濾鏡科技與三色校正系統。冷調藍、透白紫、自然膚三種色選，可以針對暗沉、蠟黃與膚色不均精準修飾。

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

質地輕盈滑順，搭配智慧型粉體能吸附油脂、柔焦毛孔，同時避免厚重卡粉。再加上SPF50+防曬與積雪草、維他命C/E等成分，上妝同時達到抗氧化與修護效果。這支特別適合通勤族或懶人，單擦就能讓膚況看起來乾淨又均勻。NT$900／45ml（體驗價NT$699）

潤色防曬推薦3. I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

開架市場中最強的「水光裸肌」選手。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」直接整合妝前、保濕、防曬與持妝四功能，一瓶等於多步驟。嫩粉與淨紫兩色分別針對氣色與蠟黃問題，校色效果自然不死白。

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

質地是水凝精華感，上臉會有明顯的水光透明感，讓肌膚看起來更飽滿。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」再加入PDRN、維他命B3、E與積雪草，能在上妝同時補水修護。整體走的是韓系「乾淨透明肌」路線，非常適合學生、小資族或喜歡自然妝感的人。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」NT$390／40ml

潤色防曬推薦4. 秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款是「養膚型裸膚防曬」代表，核心成分來自低溫發酵100天的人蔘精華「百酵丹™」，主打修護與抗老。再搭配藍蓮花與酵母萃取，強化保濕與舒緩能力。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

質秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」地是輕盈乳液型，帶自然杏色潤色效果，可以柔和修飾膚色不均，同時維持透亮感。SPF50+ PA+++提供完整防護，並延緩光老化。整體妝感低調但細緻，適合乾肌、敏弱肌或輕熟齡族群，屬於「越用越有感」型產品。秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」NT$1,100／60ml

潤色防曬推薦5. 麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」

麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供

醫美級防曬代表。麗珠蘭REJURAN這款主打「外防曬、內修護」，核心成分c-PDRN®能幫助肌膚修復與穩定屏障。質地薄透不厚重，上臉會有自然細緻光澤，呈現像開濾鏡的肌膚狀態。

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」除了SPF50+ PA+++防曬外，也結合保濕與抗老邏輯，特別適合醫美術後或敏弱肌使用。這類產品不追求高遮瑕，而是讓肌膚長期維持穩定健康，看起來自然發光。麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」NT$2,000／50ml（快閃NT$1,800）

潤色防曬推薦6. 貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

今年討論度很高的「醫學系裸膚防曬」。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」這系列主打10倍抗氧防禦力，不只防曬黑、曬老，還能對抗環境污染造成的自由基傷害。

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」質地走極輕水感路線，幾乎像精華液，一抹就吸收，不泛白、不悶黏。潤色款則加入光感粉體，能自然修飾泛紅與毛孔，打造柔焦裸肌效果。實測可維持8小時保濕與清爽感，非常適合台灣悶熱氣候。同時配方無酒精、無Paraben，敏感肌也能使用，是兼顧防護力與膚感的全能型選手。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」NT$1,080／40ml。