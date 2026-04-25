2026韓系彩妝新品太強了！rom&nd、3CE、PONY EFFECT、i’m meme新品一次看 水光唇＋濾鏡底妝全包了

今年春夏的韓系彩妝，關鍵字很明顯就是「水光感」與「原生感」。從像果汁一樣爆閃的玻璃唇，到彷彿自帶濾鏡的柔焦底妝，再到能一秒修飾蠟黃、暗沉的妝前產品，各大韓系品牌幾乎都把重點放在「讓妝感看起來像天生好皮膚」這件事上。

現在的底妝趨勢，早就不是單純追求高遮瑕，而是那種乾淨、透亮、像沒化妝卻比素顏更漂亮的妝感。這次整理4個近期最值得關注的韓系彩妝品牌，從唇彩、底妝到定妝一次幫你補齊，想換季更新化妝包的人，真的可以直接照著買。

韓系彩妝新品1. rom&nd：果汁感玻璃唇直接封神，「果汁閃光燈唇油」太會發光

rom&ndomand與𝗜𝗟𝗟𝗜𝗧的 𝗪𝗢𝗡𝗛𝗘𝗘推出的「果汁閃光燈唇油」。圖片來源：品牌提供

如果最近還在找真正有「玻璃唇感」的唇油，rom&ndomand與𝗜𝗟𝗟𝗜𝗧的 𝗪𝗢𝗡𝗛𝗘𝗘推出的「果汁閃光燈唇油」絕對是近期最強黑馬。主打「閃光燈光澤」，採用高反光唇油配方，一抹就能覆蓋唇紋，讓雙唇像打開閃光燈一樣反射出超強光澤感，光澤飽滿卻不卡紋，比一般唇油更有存在感。

rom&ndomand與𝗜𝗟𝗟𝗜𝗧的 𝗪𝗢𝗡𝗛𝗘𝗘推出的「果汁閃光燈唇油」。圖片來源：品牌提供

它的質地也很加分，不厚重、不黏膩，擦起來是輕盈舒服的水感唇油，不會有傳統唇油那種悶厚負擔。全系列共有9色，像#01清透蜜柚、#06葡萄果釀都是人氣色，另外還有#00閃光瞬間主打豐唇效果，加入專利果汁透明質酸複合物，兼具保濕、改善唇紋與視覺澎唇感，下午嘴唇乾掉時補擦特別有感。

rom&ndomand與𝗜𝗟𝗟𝗜𝗧的 𝗪𝗢𝗡𝗛𝗘𝗘推出的「果汁閃光燈唇油」。圖片來源：品牌提供

如果平常就有在擦rom&nd果汁唇釉2.0，還可以用「先唇釉打底＋再疊擦唇油」的方式，整個唇妝會更有層次感，也更有韓系女團那種飽滿發亮的妝效。

rom&ndomand與𝗜𝗟𝗟𝗜𝗧的 𝗪𝗢𝗡𝗛𝗘𝗘推出的「果汁閃光燈唇油」。圖片來源：品牌提供

韓系彩妝新品2. 3CE：從果凍護唇蜜到單色腮紅，整套高級感水光妝直接完成

3CE這次不只推出全新唇彩，更直接用一整套「高級大人感妝容」來攻佔女生化妝包。最受關注的就是全新「果凍護唇蜜」，也被暱稱為「小果凍」，主打24小時輕盈不黏、QQ保濕，一抹就能呈現自然蜜糖光澤感，像是天生就有的原生水光唇。

3CE彩妝新品。張念慈/攝影

裡面加入角鯊烷、5%甘油、玻尿酸與維他命E四大修護成分，上妝同時也在養唇，持續使用14天後雙唇會更柔嫩細緻。全系列10色中，限量色#13蘇打果凍特別有話題，加入細緻蘇打藍閃光，單擦自然透亮，疊擦則能讓唇部立體感直接升級。

3CE彩妝新品。張念慈/攝影

除了唇彩，3CE同步主推的還有「果露水唇釉」，像#02烏龍果露、#03伯爵果露這種低飽和茶感色系，非常適合日常上班妝；而「單色腮紅」限量色#UNUSUAL DAY寶寶藍則是近期韓系淡顏妝重點，能提升妝容清透感，粉質細膩又不顯髒，讓整體妝感更有氛圍感。

韓系彩妝新品3. PONY EFFECT：柔光紫妝前乳＋霧面小魔鏡氣墊，夏天持妝神組合

底妝最怕的不是脫妝，而是一上妝就看起來黃、暗、髒。PONY EFFECT這次直接用兩大底妝明星產品來解決這件事，從妝前到完妝都幫你顧好。

PONY EFFECT水透嫩妝前防護乳。圖片來源：品牌提供

首先是全新推出的「水透嫩妝前防護乳（柔光紫）」，專門為亞洲蠟黃肌設計，特調柔光紫色調能精準中和泛黃暗沉，一抹立刻提亮膚色，看起來像自帶柔焦濾鏡。

它同時具備妝前、保養、防曬四合一功能，搭配SPF50+ PA++++高規格防曬，夏天單擦就很實用。加入維他命B5、玻尿酸與循環鎖水因子，加上韓國專利AI持妝粉體科技，不只保濕貼妝，還能防水抗汗、填平毛孔紋理。

PONY EFFECT 零暗沉特霧持久氣墊。圖片來源：品牌提供

搭配使用的「零暗沉特霧持久氣墊」則被稱為「霧面小魔鏡」，主打高遮瑕、超持妝與零暗沉效果。採用空氣感控油特霧雙球粉體，可以吸附油光、修飾毛孔，就算高溫爆汗也不容易崩妝，霧光妝感很乾淨俐落，特別適合油肌與混合肌夏天使用。

韓系彩妝新品4. i’m meme：從防曬、蜜粉到唇凍，直接包辦整套透明感底妝

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

i’m meme這波新品可以說是直接幫忙把「透明感妝容」一次補齊，從妝前防曬、定妝蜜粉到水光唇彩，全部都很有記憶點。

首先是「我愛超能水凝防曬乳」，主打妝前＋保濕＋防曬＋持妝4合1，一瓶就能搞定夏天最麻煩的底妝前置。嫩粉色可以修飾暗沉疲態，打造粉嫩透明感；淨紫色則專門對付蠟黃暗沉，一秒提亮膚色，讓底妝看起來更乾淨。

裡面加入維他命E、B3、積雪草PDRN與花草植萃複合物，屬於養膚型妝前乳，搭配SPF50+ PA++++高防曬係數，日常通勤非常實用。

i'm meme_我愛魔皮柔焦蜜粉。圖片來源：品牌提供

定妝部分則不能漏掉「我愛魔皮柔焦蜜粉 嫩光粉」，這款本來就已經是@cosme口碑王，今年新推出嫩光粉新色，針對亞洲膚色加入微米級粉嫩微光，一拍就能掃去暗沉與蠟黃，不泛白卻能自然提亮，整張臉會有一種很乾淨的嫩光感。

i'm meme_我愛QQ光波唇凍。圖片來源：品牌提供

最後再搭配「我愛QQ光波唇凍」，結合唇蜜的水光感與唇釉的顯色度，一擦上去唇紋幾乎立刻隱形，整個嘴唇變得很飽滿、很Q彈。像02玫莓凍、03櫻桃凍都非常有韓系氛圍，尤其03櫻桃凍那種紅潤純欲感，擦上去真的很容易被問色號。