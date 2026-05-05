2026-05-05 13:38 女子漾 / 編輯 Sydney
別再追求無瑕妝容！2026 爆紅「Glitchy Glam」電子故障美學，刻意不完美展現個人特質
進入 2026 年，我們對於那種整齊劃一、完美如 AI 濾鏡般的審美顯然已經感到疲倦，當科技能精準補捉每一寸肌膚的無暇，人類反而開始回頭尋找那些充滿生命力的不完美，今年在社群媒體與時裝週後台掀起熱議的「Glitchy Glam」，正是一場關於不完美的華麗叛逆，這股趨勢告訴我們，高級感不再來自於無暇，而是在於你如何優雅地展示那些刻意留下的瑕疵感。
浪漫叛逆
「Glitchy Glam」的靈感核心源自於數位訊號出錯時產生的隨機美感，它結合了 90 年代的頹廢搖滾與未來的科技冷冽感，你可以想像那種像是剛經歷完一場狂歡、或是從一場漫長夢境中醒來的模樣，眼線不再銳利，唇色不再飽滿至邊界，這種帶點毀滅性的美感，反而賦予了穿戴者一種難以捉摸的神祕氣場，讓人一眼就能在人群中辨識出你的不凡。
1.雲朵肌（Cloud Skin）的輕盈底妝
捨棄過去追求極致無瑕的玻璃光質感，今年更強調半霧面的「雲朵肌」。重點在於底妝的「減法」，不再試圖遮蓋每一處微瑕或雀斑，而是保留肌膚原有的質地與呼吸感，營造出一種像是在濾鏡與真實之間的柔焦氛圍。
2.模糊邊界的「非線性」色彩
無論是眼影還是唇彩，請放下手中的精準刷具。試著用手指指腹將色彩隨意暈染，消解銳利的線條感。特別是唇妝部分，模糊的唇線能製造出一種剛吻過、或是帶著點慵懶感的「氛圍唇」，這種不設限的邊界正是 Glitchy Glam 的精髓。
3.數位感的冷調金屬光澤
為了呼應「數位故障（Glitch）」的主題，可以在眼頭、顴骨上方或鼻尖點綴帶有冷調的銀色、丁香紫或冰藍色打亮。這種略顯生硬的冷光與溫暖的原生肌膚碰撞，能產生出一種帶點科幻、卻又不失浪漫的衝突感。
4.「破碎感」的層次細節
延續這種對於不完美的追求，不對稱的妝容細節是展現獨特性的關鍵。你可以嘗試在單眼下畫上略微暈開的下眼線，或是運用細小的裝飾貼紙、膠布元素，製造出一種「剛經歷一場冒險」的破碎美學，展現出一種脆弱卻充滿力量的氣場。
美感從來就不應該只有一種標準，在這個凡事追求精確的時代，「Glitchy Glam」為我們開闢了一條通往真實的捷徑。它提醒著我們，那些偶爾的出錯、那些隨性的留白，才是構築個人風格最珍貴的元素。當你學會擁抱這些刻意的不完美，你會發現，那抹不再精準的紅唇與帶著層次感的微瑕肌膚，其實比任何濾鏡都還要動人。
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