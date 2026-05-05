別再追求無瑕妝容！2026 爆紅「Glitchy Glam」電子故障美學，刻意不完美展現個人特質

2026-05-05 13:38 女子漾 / 編輯 Sydney

進入 2026 年，我們對於那種整齊劃一、完美如 AI 濾鏡般的審美顯然已經感到疲倦，當科技能精準補捉每一寸肌膚的無暇，人類反而開始回頭尋找那些充滿生命力的不完美，今年在社群媒體與時裝週後台掀起熱議的「Glitchy Glam」，正是一場關於不完美的華麗叛逆，這股趨勢告訴我們，高級感不再來自於無暇，而是在於你如何優雅地展示那些刻意留下的瑕疵感。

圖片來源：Pinterest｜Pinterest
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浪漫叛逆

「Glitchy Glam」的靈感核心源自於數位訊號出錯時產生的隨機美感，它結合了 90 年代的頹廢搖滾與未來的科技冷冽感，你可以想像那種像是剛經歷完一場狂歡、或是從一場漫長夢境中醒來的模樣，眼線不再銳利，唇色不再飽滿至邊界，這種帶點毀滅性的美感，反而賦予了穿戴者一種難以捉摸的神祕氣場，讓人一眼就能在人群中辨識出你的不凡。

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1.雲朵肌（Cloud Skin）的輕盈底妝

捨棄過去追求極致無瑕的玻璃光質感，今年更強調半霧面的「雲朵肌」。重點在於底妝的「減法」，不再試圖遮蓋每一處微瑕或雀斑，而是保留肌膚原有的質地與呼吸感，營造出一種像是在濾鏡與真實之間的柔焦氛圍。

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2.模糊邊界的「非線性」色彩

無論是眼影還是唇彩，請放下手中的精準刷具。試著用手指指腹將色彩隨意暈染，消解銳利的線條感。特別是唇妝部分，模糊的唇線能製造出一種剛吻過、或是帶著點慵懶感的「氛圍唇」，這種不設限的邊界正是 Glitchy Glam 的精髓。

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3.數位感的冷調金屬光澤

為了呼應「數位故障（Glitch）」的主題，可以在眼頭、顴骨上方或鼻尖點綴帶有冷調的銀色、丁香紫或冰藍色打亮。這種略顯生硬的冷光與溫暖的原生肌膚碰撞，能產生出一種帶點科幻、卻又不失浪漫的衝突感。

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4.「破碎感」的層次細節

延續這種對於不完美的追求，不對稱的妝容細節是展現獨特性的關鍵。你可以嘗試在單眼下畫上略微暈開的下眼線，或是運用細小的裝飾貼紙、膠布元素，製造出一種「剛經歷一場冒險」的破碎美學，展現出一種脆弱卻充滿力量的氣場。

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美感從來就不應該只有一種標準，在這個凡事追求精確的時代，「Glitchy Glam」為我們開闢了一條通往真實的捷徑。它提醒著我們，那些偶爾的出錯、那些隨性的留白，才是構築個人風格最珍貴的元素。當你學會擁抱這些刻意的不完美，你會發現，那抹不再精準的紅唇與帶著層次感的微瑕肌膚，其實比任何濾鏡都還要動人。

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】

—— 給想要閃閃發光女性上的一課

▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》

林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。

《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。

徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。

亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。

她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。

2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。

她不只美得清新脫俗。

她有實力、有作品，更有無法取代的專業。

▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台

最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。

以作家身份擔任主講嘉賓。

近3000名師生、校友與民眾到場。

主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。

71歲，依然擁有驚人的魅力。



▋71歲的林青霞，優雅老去

真正讓人佩服的，

是她坦然接受歲月。

她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。

綁著輕鬆的髮型。

不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。

不掩飾白髮。

不掩飾細紋。

看得到歲月痕跡。

也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。

她沒有刻意對抗年齡。

沒有刻意染髮。

她很坦然地活在自己的年紀裡。

那份自在，很迷人。

▋最好的快樂，就是現在

林青霞從藝人轉型作家。

出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。

她分享自己的人生歷程：

從17歲被星探發掘踏入演藝圈，

到71歲享受平靜生活。

她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」

很喜歡這句話。

珍惜當下，享受當下。

▋「吼，我看起來有比你老嗎？」

最近常有人叫我「姐」。

每次聽到，內心都會默默想：

「吼，我看起來有比你老嗎？」

白眼差點翻出來。

但後來我也慢慢接受。

50歲，本來就會有歲月痕跡。

體力下降。

代謝變慢。

膠原蛋白流失。

這些都很真實。

與其焦慮變老，

不如認真變好。

▋我的50歲優雅自在

1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。

2．多吃原型食物，照顧健康。

3。有白頭髮，就去染髮阿。

4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。

5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。

6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。

7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。

8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。

9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。

10． 照片有老態，就用美圖秀秀。

▋50歲後，我們都該學會優雅老去

皺紋會來。

白髮會來。

年齡會來。

但自信也會來。

智慧也會來。

魅力也會來。

林青霞 71歲還在發光。

我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。

照片翻拍自新聞報導。





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#藝人 #金馬獎 #林青霞

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華山限定4日！屈臣氏「2026春日愛購物嘉年華」超狂升級，30+美妝保養讓你好禮拿不完

華山限定4日！屈臣氏「2026春日愛購物嘉年華」超狂升級，30+美妝保養讓你好禮拿不完

2026-04-30 14:56 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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換季天氣忽冷忽熱，肌膚跟著鬧脾氣？女孩們的補貨時機到了！這週末如果還沒想好去哪裡踩點，絕對要直奔華山！屈臣氏「2026 Spring Love Festival 春日愛購物嘉年華」強勢回歸啦！今年規模直接霸氣翻倍，不僅集結超過30個超人氣美妝、保養與保健大牌，現場更準備了上萬份好禮與超好玩的闖關遊戲。有得逛、有得買，還有吃有玩，快揪閨蜜一起去度過最Chill的春日週末吧！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點1：30+神級品牌進駐，會場限定價超好買

這次屈臣氏直接幫妳把必買清單一次搬到現場！從理膚寶水、DR.WU、適樂膚等保養救星，到媚比琳、巴黎萊雅等開架彩妝霸主，還有日常必備的好來、愛康，以及守護健康的善存、桂格等，超過30個指標品牌通通報到。最生火的是，各大品牌都推出了超佛心的「會場限定價」，不僅能現場試用，還能一站補齊春季所需，絕對是無痛清空購物車的最佳時機！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點2：免費入場狂撒上萬好禮，闖關再拿滿手贈品

嘉年華不僅全區免費入場，一踏進會場千萬別忘了先玩限定的「優惠轉轉樂」，馬上就能領取品牌精心準備的專屬好禮！此外，現場還打造了四大超紓壓的互動遊戲區，不管是挑戰手感的投球機、釋放壓力的「春日一擊」，還是超適合拍IG限動的「春日潮流哈哈鏡」，只要參與互動通通「人人有獎」，保證讓妳逛完雙手提滿豐富贈品！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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圖片來源：記者拍攝、品牌提供，活動中還可以以春日限定優惠價格選買屈臣氏大耳狗＆布丁狗商品。
圖片來源：記者拍攝、品牌提供，活動中還可以以春日限定優惠價格選買屈臣氏大耳狗＆布丁狗商品。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點3：銅板價挑戰「滿手抓」，VIP專屬寵粉下午茶

喜歡挑戰的女孩，強力推薦只要20元銅板價就能購入的「攤位闖關集點卡」，集滿印章就能參加超嗨的「Spring Grab 春日滿手抓」，有機會把千元現金和美妝大禮一把抓回家！想要優雅逛展的，則可以搶購每日限量的「99元驚喜套票」，不僅遊戲快速通關免排隊，還附贈Spring Amour特調飲品跟爆米花，另外，屈臣氏的「點金會員」只要出示APP畫面，就能免費兌換專屬飲品與爆米花，逛累了隨時能享受愜意午茶！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供，屈臣氏每日更限量發售的「99 元限量套票」！一份限量套票中含有 Priority Pass 快速通關卡、攤位闖關集點卡以及 Spring Amour 特調飲品與爆米花一份的兌換券，或是凡點金會員來到現場，並出示手機 APP 畫面，即可兌換 Spring Amour 特調飲品一杯與香氣迷人的爆米花。
圖片來源：記者拍攝、品牌提供，屈臣氏每日更限量發售的「99 元限量套票」！一份限量套票中含有 Priority Pass 快速通關卡、攤位闖關集點卡以及 Spring Amour 特調飲品與爆米花一份的兌換券，或是凡點金會員來到現場，並出示手機 APP 畫面，即可兌換 Spring Amour 特調飲品一杯與香氣迷人的爆米花。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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【2026 Spring Love Festival 屈臣氏春日愛購物嘉年華】活動資訊

活動日期： 4/30（四）～5/3（日）

活動時間：

4/30（四）、5/3（日）：11:00～20:00

5/1（五）、5/2（六）：11:00～21:00

活動地點： 華山1914文化創意產業園區（華山劇場、金八廣場）

參與品牌： 愛康、多芬、凡士林、適樂膚、理膚寶水、好來、高露潔、樂敦、曼秀雷敦、OLAY、PROX、蘇菲、靠得住、潘婷、Crest、撒隆巴斯、巴黎萊雅、媚比琳、Naruko、京城之霜、DR.WU、妮維雅、Neogence、敏感話題、艾杜紗、桂格、善存、Bio-essence & Derma Lab、活沛多、TargetPro、Melissa 等。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香

Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香

2026-05-04 06:30 女子漾／編輯桑泥
Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香。 圖片來源：IG@toda_erika.official
Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香。 圖片來源：IG@toda_erika.official

如果說日本影壇有一位女演員，能將少女的純粹與熟女的凌厲完美融合，那絕對是戶田惠梨香。今年她帶著最新代表作《地獄占星師》震撼回歸小螢幕，這部劇不僅在串流平台創下觀看紀錄，更讓「戶田惠梨香」這個名字再度成為社群討論的熱搜核心。她在劇中飾演能洞察人性陰暗面、預判生死星象的冷酷占星師，那深邃且帶有破碎感的眼神，再次證明了她「日劇女王」的地位。

在追劇之前，讓小編先帶你透過這 5 件事，認識這位擁有神級演技的戶田惠梨香！

編輯推薦

1｜2026 回歸巔峰：《地獄占星師》非她不可

圖片來源：IG@toda_erika.official
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在《地獄占星師》中，戶田惠梨香褪去了以往的溫婉，換上了帶有「暗黑美學」的穿搭。該劇之所以爆紅，除了星象題材的神祕感，更因為戶田那種「不著痕跡的壓迫感」，劇評人一致認為，這部戲是她產後復出以來最具野心的作品，展現了她對複雜角色極致的掌控力。


2｜彌海砂的傳奇起點

圖片來源：IMDb
圖片來源：IMDb

圖片來源：IMDb
圖片來源：IMDb

回溯 2006 年，她是《死亡筆記本》裡雙馬尾、眼神充滿愛的彌海砂。那時的她，是無數少男心中的初戀模板。然而，戶田惠梨香從不甘於被定型。從《空中急診英雄》的緋山美帆子到《超能力事件簿》的當麻紗綾，她用實力撕掉了標籤，告訴世界美貌只是她演藝生涯中最不值一提的點綴。


３｜日劇女王級代表作累積

圖片來源：IG@toda_erika.official
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除了早期的《死亡筆記本》、《詐欺遊戲》，她在《空中急診英雄》中的醫生角色也深入人心。這些作品讓她不只擁有收視號召力，也建立了穩定的觀眾信任感，她的戲劇選擇通常偏向劇本扎實、角色複雜的作品，而非單純商業取向。


4｜《地獄占星師》：暗黑系角色再突破

圖片來源：IG@toda_erika.official
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在《地獄占星師》中，她飾演一位能看透人性弱點的占星師角色。角色設定帶有神秘、冷感甚至危險氣息，與她過去作品形成強烈反差。

這種「克制卻壓迫」的演技，使角色更具真實感，也讓整部劇的氛圍更有層次。


５｜閃婚同為演員的松坂桃李

圖片來源：IG＠tori.matsuzaka.official
圖片來源：IG＠tori.matsuzaka.official

2020 年戶田惠梨香閃電宣布婚訊，而對象則是同為演員的男星松坂桃李，當時新聞一出也是讓日本全網暴動！而在 2023 年兩人也迎來第一個寶寶誕生，正式成為新手爸媽！

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拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

2026-04-26 13:35 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：pearvideo、微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：pearvideo微博@高冷呆呆芝士魚

新生代陸劇女神李蘭迪曾因易胖體質飽受輿論壓力，從過往被貼上「古裝界胖女」標籤，到近期因「長裙顯胖」持續引發熱議，直到近日終於憑著性感露背裝驚豔全場，實現口碑逆襲！李蘭迪選擇不盲從演藝圈「白幼瘦」單一審美，透過持續健身、鐵血自律，她以勻稱有力的體態證明，比起體重數字，健康自信才是當代最美的新標竿。

圖片來源：微博@朝雪錄
圖片來源：微博@朝雪錄

李蘭迪曾被嘲「古裝界胖女」狠甩近18公斤

圖片來源：八大提供
圖片來源：八大提供

1999年出生的新生代女星李蘭迪10歲出演青春電影《愛你輸給了誰》而踏入演藝圈，擔任童星演員以來，豐腴臉頰、圓身體型形象令觀眾們印象深刻，她在2019年參演宮廷劇《夢回》，因肉肉臉、浮腫、上鏡脖子短…等劣勢，被嘲「古裝界胖女」，從此身材時常遭到輿論審判。李蘭迪去年在人氣古裝劇《朝雪錄》一展甩肉12-18公斤，瘦身成功、收視亮眼的絕佳效果，但她的先天易胖體質、過往內分泌失調與嚴重水腫病史，導致體重反覆變化，並陷入被批判-減重-再挨批-再減肥的惡性循環。

圖片來源：sina、pearvideo
圖片來源：sinapearvideo

飄逸長裙造型再挨批「沒瘦別進組」

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

李蘭迪4月17日現身品牌活動，當天她身穿飄逸浪漫的水彩碎花長裙，但裙子款式寬鬆、無腰身剪裁、加上頸部飄帶設計，讓她再度受到抨擊，部分網友批評：「顯胖」、「體態不佳」、「臃腫笨重」，使得「李蘭迪身材被粉絲審判了」登上熱搜，甚至出現「沒瘦別進組」、「3天內瘦身」、「演員需要為肥胖負責」…等激烈言論，情勒李蘭迪必須嚴格控管身型。

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

性感露背裝驚豔全場

圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次
圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次

李蘭迪4月21日登上愛奇藝世界大會，她身穿一襲黑色露背裝亮相，即使在生圖（原圖、未修圖）當中也身材窈窕動人、體態舒展挺拔，李蘭迪自信露出光滑細緻的性感美背，臉蛋更是膠原蛋白飽滿、氣色紅潤充滿光澤，絲毫無過度消瘦帶來的蒼白感，被媒體與網友們大讚「健康美天花板」。有不少網友拿放大鏡檢視當天的李蘭迪，稱讚她的四肢勻稱有力量、背部肌肉清晰，長期健身痕跡明顯，肩頸線條明顯變得流暢，令人驚豔的同時也引發熱議。

圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢
圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢

李蘭迪亮麗逆襲顛覆傳統審美

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚

儘管4天前才有毒舌酸民對李蘭迪身材提出嚴苛批判，但短時間內輿論迅速反轉，多數人支持她不迎合娛樂圈「白幼瘦」單一審美，也不被「紙片人」觀念形象所綁架，而是接納自己的天生骨架與易胖體質。儘管此事不斷發酵，但李蘭迪選擇不回應「身材遭批判」話題，她拒絕極端節食、動刀侵入、過度醫美，而是低調投入瑜珈、舉重、長跑伸展、有氧運動、腹部訓練，下戲後持續以Vlog分享健身日常，如今李蘭迪以「緊緻勻稱」取代體重數字、以「肌肉力量」征服纖細柔弱，也讓世人再度看見更多元的自然健康美。

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
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#健康 #自信 #審美 #健身 #體態 #身材 #減肥 #減重 #運動 #李蘭迪

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#彩妝保養 #外表管理

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女子漾／編輯周意軒 2026.05.04 62
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