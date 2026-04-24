2026春夏仙女必收！Marimekko絕美印花登場、agnès b.法式慵懶美哭了

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女孩們注意啦！2026春夏衣櫃絕對要鎖定「質感印花」與「法式慵懶」！Marimekko帶來仙氣爆棚的《花間漫舞》印花與超Q針織包，直接點亮妳的北歐少女心；agnès b.則把南法美景與塗鴉變成絕美服裝，全新台中概念店更是時髦精必打卡的新地標！想穿出毫不費力的高級感？快跟著這波春日夢幻清單買起來~~

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Marimekko 2026春夏：當芬蘭印花邂逅巴黎街頭，譜寫70年雋永經典

說到印花，怎能不提及 Marimekko？2026年品牌以「印花藝術」為核心，春夏系列巧妙遊走於浪漫花卉與動感條紋間，將柔美與實用主義完美揉合，為衣櫥注入歡樂的北歐微風。

本季絕對焦點是全新代表作《花間漫舞》(Kukasta kukkaan)。設計靈感取自夏日繁花盛放的生機，芬蘭語意指「從花到花」，宛如蜜蜂穿梭的輕盈姿態。這股詩意躍上春裝，品牌更邀請繆思女神 Kelly Rutherford 於巴黎街頭親自演繹，完美示範如何將印花融入日常，展現毫不費力的法式優雅。

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時尚是場輪迴，但經典從不退潮，今年恰逢傳奇 Jokapoika 襯衫誕生70週年。自1956年問世，這款手繪感 Piccolo 條紋與中性寬鬆剪裁襯衫，早已是無數創意人的摯愛。歷經七十載洗禮，它依然是跨越世代、最具態度的必備單品。

迎接母親節，兼具顏值與實用的 Knitted Bag 針織包系列同步登場。採用提花織造與100%再生材質，將經典 Unikko 等圖騰染上繡球花藍與蜜桃粉等輕盈夏色。從托特大包到迷你手機包共五款包型，細節滿分，絕對是今年犒賞自己或送給時髦媽咪的完美獻禮。

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同步推薦：

agnès b.揉合旅行濾鏡與街頭藝術，全新台中概念店盛大開幕

想在日常穿搭中捕捉南法的微風嗎？agnès b.春夏系列給了完美的解答。本季，Agnès女士將她在摩洛哥、東京與巴黎聖馬丁運河的旅行記憶，化作充滿詩意的經典Photoprints印花，揉合輕薄的奶油布與棉麻材質，讓沿途的明媚風景於連身裙與開襟衫上輕盈流動。不只浪漫，品牌更攜手塗鴉大師Futura與 JonOne等人，將極具張力的抽象畫作轉譯為質感單品，讓藝術真正走入生活。

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提到經典的法式神韻，絕對少不了復古幾何元素。本季以非黑即白的俐落姿態，重新演繹六〇年代的維希格紋（Vichy）與波卡圓點。隨性套上長版襯衫與短褲，或是換上棉質緞面的 Salsa 圓裙，都能毫不費力地展現率性又優雅的千面女郎姿態。

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配件向來是點亮造型的靈魂，春夏OYAGE皮革包款大走「精緻迷你」風！全新Christelle兩用單肩包與附有鍊帶的City迷你包，以細膩牛皮展現高級質感；而靈感源於攝影的經典Angele相機包，更首度推出能收納耳機的超萌迷你掛飾，實用與可愛度雙雙滿分。

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中部的時髦精們注意了！全新agnès b.概念店已正式進駐台中漢神洲際購物廣場。純淨明亮的空間完美復刻巴黎總部氛圍，並以黑白磚面致敬 1975 年巴黎首店的歷史記憶。一旁的 SPORT b.門市則換上了清新的蔚藍色調，標誌性的 Dino恐龍結合馬賽克拼貼，玩味十足。這個週末，不妨就去逛逛，感受這股原汁原味的法式風情吧！

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