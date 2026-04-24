夏天洗澡也要養膚！沐浴油成敏弱肌新寵，沐浴油、洗沐露、汽泡彈一次看 圖片來源：官方

天氣一熱，很多人洗澡只想追求「洗得乾淨、洗得清爽」，但對敏弱肌、乾燥肌來說，夏天反而是肌膚最容易鬧脾氣的季節。冷氣房、流汗、頻繁清潔，加上換季悶熱環境，都可能讓肌膚出現乾癢、緊繃、粗糙甚至泛紅不適。也因此，近年洗沐保養不再只是把身體洗乾淨，而是進一步走向「清潔即保養」概念，從沐浴油、洗髮沐浴露到汽泡彈，都成為夏日修護與放鬆生活的新選擇。

ANNAEVERYDAY：敏弱肌也能用的水感沐浴油，洗完不緊繃

ANNAEVERYDAY 今年母親節檔期主打「穩膚修護 × 內外養護」，其中最適合夏天關注的新品，就是「德敏舒益膚植蘊水感沐浴油」。不同於傳統沐浴油給人厚重、油膩的印象，這款產品採用水感輕油質地，遇水後可轉化為細緻泡沫，兼具油的潤澤感與水的清爽度，訴求洗後不黏膩、不乾澀，特別適合容易乾癢、緊繃或換季不穩定的敏弱肌族群。

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其中，「純素超微胺基酸水光白雪飲」以專利純素膠原蛋白搭配天然蘋果風味，主打由內養出透亮光感；「舒源綠洲B5煥能修護面膜」採極柔竹纖維膜布，著重舒緩乾燥、泛紅與緊繃不適。

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香氣部分則遵循國際 IFRA 安全用香指引，前調以黑加侖與無花果展開柔和果香，中段帶出溫潤花果甜感，尾韻則以琥珀與麝香收束，營造被溫柔包覆的沐浴氛圍。母親節期間推出 3 件組 NT$2,099，原價 NT$3,300，適合想替媽媽、另一半或自己準備一份實用又有質感的夏日洗沐禮物。

juliArt 覺亞：從髮絲洗到身體，雨後花園香氣打造放鬆感

專業髮肌保養品牌 juliArt 覺亞今年母親節以「讓關愛，滲入髮肌」為主軸，推出多款洗護組合與限定禮盒。其中除了「洸影玫瑰女人節限定禮盒」主打染燙受損髮質修護，也同步帶來 My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露年度新香「雨中花影」，讓洗髮、沐浴與日常香氣保養一次串聯。

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「雨中花影」以細緻花果香交織溫潤木質調，營造如雨後花園般的清新感。對忙碌女性來說，洗澡不只是結束一天的程序，更是切換身心狀態的儀式。尤其在夏天容易流汗、頭皮悶熱、身體黏膩的季節，一款香氣乾淨、質地舒適的洗沐產品，就能讓日常清潔多一點療癒感。

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juliArt 覺亞活動自 4 月 1 日至 5 月 20 日展開，消費滿額可獲得御用皇家檀香茉莉洗髮精 150mL、3in1 洗髮沐浴露「雨中花影」220mL，並搶先體驗全新「洸影煥活護髮噴霧」。整體從頭皮、髮絲到身體清潔，走的是精緻女性日常養護路線，也很適合作為母親節或女人節送禮選項。

LUSH：世界汽泡彈日登場，泡澡也成為情緒保養

如果說沐浴油代表「洗澡時的肌膚修護」，那汽泡彈就是「泡澡時的情緒修護」。LUSH 迎接 4 月 27 日世界汽泡彈日，公開 2026 年第一季台灣市場銷售 Top 5 汽泡彈，包含性感汽泡彈、黑玫瑰汽泡彈、女神汽泡彈、醉人薰衣草汽泡彈與魔法牛牛汽泡彈，其中花香調最受台灣消費者喜愛。

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LUSH 也同步推出 2 款新品，「療癒蒸氣汽泡彈」以新鮮尤加利與胡椒薄荷打造清新蒸氣感，適合疲憊、悶悶不舒服時泡澡放鬆；「療癒蘑菇汽泡彈」則靈感來自 LUSH 水療聲頻浴療程，揉合南非醉茄、香菇與古巴香脂精油，營造更沉浸式的舒緩氛圍。

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近年泡澡不再只是冬天限定，對許多壓力大、睡眠不穩或長時間久坐的上班族來說，泡澡逐漸變成一種「低成本自我修復」。不管是花香調、木質調，還是帶有薄荷蒸氣感的香氣設計，都讓沐浴從功能清潔變成生活療癒的一部分。