2026-04-28 07:43 女子漾／編輯桑泥
傳奇回歸！《穿著 Prada 的惡魔 2》倫敦首映會直擊：安海瑟薇、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗「時裝週等級」造型美翻天
時尚迷等待 20 年的夢想終於成真！2026 年春夏《穿著 Prada 的惡魔 2》 在倫敦萊斯特廣場舉行全球首映，將這座霧都瞬間變成全世界最頂尖的伸展台！
這場活動不僅是傳奇續作的宣傳，當安海瑟薇（Anne Hathaway）、梅莉史翠普（Meryl Streep） 與家鄉作客的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）再次同框時，整場首映的氣場直接拉滿，成為 2026 年最精彩的影壇盛事之一。
倫敦首映造型直擊：三大天后紅毯造型解析
安海瑟薇｜Versace：俐落高級感女主進化
安海瑟薇身穿由 Versace 特別訂製的珠寶鏤空禮服，這套禮服呼應了她在劇中從助理職場新人 Andy Sachs 蛻變為女王的歷程。
梅莉史翠普｜Prada：權力女王的霸氣回歸
梅莉史翠普這次造型被媒體一致形容為「米蘭達現實化版本」，她也毫不意外的穿上 Prada 為她精心準備的造型，搭配標誌性的貓眼墨鏡，一登場就讓全場感受到「米蘭達」的權威感。
艾蜜莉布朗｜Balenciaga：高訂時尚代表
艾蜜莉布朗延續她在電影中時尚又幹練的角色，在倫敦首映時身穿 Balenciaga 訂製的全紅套裝亮相，完美符合劇中角色氛圍。
那件「天藍色毛衣」後的 20 年，時尚依然是王道
《穿著 Prada 的惡魔 2》不僅是一部續集，它更是對當代時尚產業的一封情書。無論妳是為了看安海瑟薇的絕美進化，還是梅莉史翠普的毒舌金句，這部電影無疑是熱愛時尚的女孩們的 2026 必看清單！
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