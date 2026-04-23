MIKIMOTO Les Pétales頂級珠寶展盛大登場！影后楊謹華自認不怕苦「大女主氣場」優雅萬分

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日本高級珠寶品牌MIKIMOTO盛大舉辦了「Les Pétales 頂級珠寶展」，直接把巴黎凡登廣場（Place Vendôme）的浪漫微風搬進現場，打造出一座仙氣飄飄、會發光的春日珠寶花園！更讓人驚喜的是，現場邀請到影后楊謹華華麗現身，她以一襲優雅造型搭配頂級珍珠與璀璨鑽石，完美詮釋品牌源自1893年的永恆魅力，一出場不僅氣質滿分，完全就是「大女主」氣場碾壓全場，美到讓人屏息呀！

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巴黎凡登廣場的浪漫微風，定格為永恆綻放的玫瑰花瓣

說到這一次的重頭戲「Les Pétales」系列，靈感真的是浪漫到骨子裡！設計意象取自巴黎凡登廣場上輕舞飛揚的玫瑰花瓣。凡登廣場作為世界頂尖珠寶品牌的殿堂，對 MIKIMOTO 來說更有著獨特的歷史意義。

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這次的頂級珠寶展將微風吹拂、花瓣翩然飄落的唯美瞬間，透過極致工藝定格成永恆，立體感十足的花瓣上，悉心鑲嵌著一顆顆璀璨的鑽石，錯落有致地點綴在瑩潤的Akoya珍珠與彩色寶石之間，完美呈現出輕靈秀雅、幻化多姿的花瓣之美。踏入展場，就彷彿置身於巴黎的春日花園，每一步都踏著法式優雅與浪漫。

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影后楊謹華絕美現身！破百克拉鑽石Ｘ南洋珠展現從容大氣

除了絕美的珠寶，全場的另一個超強嬌點絕對是實力派影后楊謹華！總是自帶優雅濾鏡的她，這次佩戴了鑲嵌總重約 101.36 克拉美鑽與白南洋珠的絕美短項鍊亮相。

晶瑩剔透的鑽石與散發柔和光澤的珍珠相互輝映，在她身上不僅沒有一絲俗氣，反而展現出極具衝突美感的高級時髦味！

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楊謹華帶著如珍珠般溫潤卻又堅定的自信笑容，一舉手一投足間，完美詮釋了 MIKIMOTO 傳承百年的雍容大氣。這份渾然天成的氣場，真的只有「大女主」三個字足以形容，徹底將頂級珠寶的生命力給戴活了！

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當在現場被問及「覺得自己最像珍珠的哪一項特質」時，她感性地分享，一顆無瑕的珍珠必須經過漫長歲月的包容與重重考驗，才能綻放耀眼的光澤；就如同她自己的個性一樣，天生自帶「越挫越勇」的體質。面對人生的各種高低起伏，無論好的壞的，她都會選擇迎面直擊、努力克服。最後她更幽默地笑著打趣說：「這可能就是傳說中獨一無二的『楊謹華珍珠』吧！」

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總價破億的奢華工藝！必看三大展覽亮點

這次的珠寶展誠意滿滿，一共展出了 80 多件、總價高達上億元的頂級珠寶作品！以下幾個絕美亮點，女孩們絕對不能錯過：

天花板級夢幻逸品

：全場最高單價為一款價值高達 4,100 萬台幣的珍珠項鍊，繁複的鑽石花瓣錯落於珠簾般的珍珠上，將極致工藝推向至高點。

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珍稀天然孔克珠夢幻聯動

：展覽特別引進了 10 多件極其珍稀的天然孔克珠（Conch Pearl）珠寶。其獨特的粉嫩色澤與火焰紋路，搭配鑽石鑲嵌，簡直讓人少女心噴發！

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精妙空窗琺瑯工藝：

除了頂級珍珠，作品更結合大克拉數的頂級彩色寶石（如摩根石、丹泉石等），並運用精妙的空窗琺瑯（Plique-à-jour）工藝，讓珠寶在光線穿透下透出極致的光彩。

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Hearts On Fire 30週年里程碑！「全新DREAM系列將浩瀚星河化作絕美鑽芒

以「全世界車工最完美的鑽石」享譽全球的美國現代珠寶品牌 Hearts On Fire，於2026年正式迎來璀璨的30週年！為了紀念這個別具意義的里程碑，品牌磅礴發布全新全球形象大片「What’s Your Signature?」，不僅向傳承三十載的非凡工藝與脫俗美學致敬，更強勢宣告了品牌始終如一的承諾：點燃女性力量，讓每一位女性都能由內而外散發無可取代的自信光芒。

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鏡頭如明鏡，映照獨一無二的「妳」

在「What’s Your Signature?」這支極具啟發性的形象大片中，Hearts On Fire 提出了對現代女性精神的深刻叩問。真正的自我表達，從不取決於他人的目光或是外在的衣著標籤，而在於「妳如何看待自己」。

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大片將鏡頭化作一面映照內心的明鏡，捕捉女性在率性隨心的姿態間，流露出的沉著與自信，每一道折射的璀璨火光，都在呼應現代女性大膽耀眼、自成一格的非凡魅力。隨著30週年序幕拉開，Hearts On Fire 也將以此為核心，於2026全年展開一系列全球慶祝活動。從獨家美鑽體驗、社群KOL串聯發聲，到預計於今年稍晚釋出的「特別紀念系列」，品牌邀請全球女性一起大膽發聲，定義專屬於自己的閃耀印記。

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全新 DREAM 系列：把無垠宇宙戴上指尖

伴隨30週年理念一同矚目登場的，是揉合了無盡想像力的全新「DREAM 系列」，設計師將目光投向神秘浩瀚的宇宙，以極具張力的流麗曲線與飽滿立體的輪廓，巧妙刻劃出天體運行的優雅軌跡。

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極致完美的車工鑽石，被輕擁於宛如雕塑般的圓潤金屬線條之中，無論從哪個角度欣賞都是令許多珠寶愛好者心動不已。

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