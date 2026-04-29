2026-04-29 20:35 女子漾／編輯Layla陳亭希
《在大韓民國成為房主的方法》鄭秀晶人氣回歸！盤點5套私服範本一秒打造時髦的單品就靠它
熱播韓劇《在大韓民國成為房主的方法》，此劇由河正宇攜手鄭秀晶、沈恩敬、金南佶等演員陣容，不僅上檔後引起高度關注與討論之外，許久不見的演員之一鄭秀晶，人氣再度飆漲，而鄭秀晶戲中造型以韓系千金的風格呈現，但長期有在觀察鄭秀晶的粉絲一定都知道，私底下的她其實也超會穿，經常以帶點美式休閒的穿衣方式，營造隨性的好感度穿搭，想知道鄭秀晶有哪些搭配秘訣嗎？一起從以下 5 款白色系單品私服盤點，打造質感滿分的時髦印象。
鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 01.
坦克背心向來是鄭秀晶經常穿搭的單品，以白色背心加直條紋長褲，贏造一股優雅又知性的女人味，再加上手拿包質感瞬間滿分。
鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 02.
簡單好駕馭的白色釘釦開襟衫，相信大家衣櫃裡都有一件，選擇白上衣為搭配，不僅為春夏造型製造降溫視覺之外，下身不論搭長褲或短裙都很合適。
鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 03.
白色襯衫也是此時不可或缺的必備，可以拿來當防曬外套遮陽，也可混搭出美式休閒的風格，以襯衫加短褲，為日常點亮舒適又有品味的氣息。
鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 04.
白色羅紋薄針織上衣向來是百搭的基本款，鄭秀晶選搭迷你款褲加乘，讓纖細的雙腿更加修長，整體比例也更挑高纖細。
鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 05.
白色 TEE + 皮衣外套，非常推薦在想展現酷帥個性氛圍時穿著，不燒腦的穿搭範本，直接跟著鄭秀晶這樣搭準沒錯。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower