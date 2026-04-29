《在大韓民國成為房主的方法》鄭秀晶人氣回歸！盤點5套私服範本一秒打造時髦的單品就靠它

2026-04-29 20:35 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@vousmevoyez
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熱播韓劇在大韓民國成為房主的方法》，此劇由河正宇攜手鄭秀晶、沈恩敬、金南佶等演員陣容，不僅上檔後引起高度關注與討論之外，許久不見的演員之一鄭秀晶，人氣再度飆漲，而鄭秀晶戲中造型以韓系千金的風格呈現，但長期有在觀察鄭秀晶的粉絲一定都知道，私底下的她其實也超會穿，經常以帶點美式休閒的穿衣方式，營造隨性的好感度穿搭，想知道鄭秀晶有哪些搭配秘訣嗎？一起從以下 5 款白色系單品私服盤點，打造質感滿分的時髦印象。

編輯推薦

鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 01.

圖片來源：IG@vousmevoyez
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坦克背心向來是鄭秀晶經常穿搭的單品，以白色背心加直條紋長褲，贏造一股優雅又知性的女人味，再加上手拿包質感瞬間滿分。

鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 02.

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簡單好駕馭的白色釘釦開襟衫，相信大家衣櫃裡都有一件，選擇白上衣為搭配，不僅為春夏造型製造降溫視覺之外，下身不論搭長褲或短裙都很合適。

鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 03.

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白色襯衫也是此時不可或缺的必備，可以拿來當防曬外套遮陽，也可混搭出美式休閒的風格，以襯衫加短褲，為日常點亮舒適又有品味的氣息。

鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 04.

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白色羅紋薄針織上衣向來是百搭的基本款，鄭秀晶選搭迷你款褲加乘，讓纖細的雙腿更加修長，整體比例也更挑高纖細。

鄭秀晶私服顯時髦搭配秘訣！白色單品打造高級感LOOK 05.

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白色 TEE + 皮衣外套，非常推薦在想展現酷帥個性氛圍時穿著，不燒腦的穿搭範本，直接跟著鄭秀晶這樣搭準沒錯。

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#韓劇 #鄭秀晶 #流行穿搭 #在大韓民國成為房主的方法

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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#朴信惠

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極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest

最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

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極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

圖片來源：Pinterest
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2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


花卉風：3D 立體與浮雕設計

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不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

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#造型 #穿搭 #趨勢 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #美甲美睫 #2026春夏

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拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

2026-04-26 13:35 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：pearvideo、微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：pearvideo微博@高冷呆呆芝士魚

新生代陸劇女神李蘭迪曾因易胖體質飽受輿論壓力，從過往被貼上「古裝界胖女」標籤，到近期因「長裙顯胖」持續引發熱議，直到近日終於憑著性感露背裝驚豔全場，實現口碑逆襲！李蘭迪選擇不盲從演藝圈「白幼瘦」單一審美，透過持續健身、鐵血自律，她以勻稱有力的體態證明，比起體重數字，健康自信才是當代最美的新標竿。

圖片來源：微博@朝雪錄
圖片來源：微博@朝雪錄

李蘭迪曾被嘲「古裝界胖女」狠甩近18公斤

圖片來源：八大提供
圖片來源：八大提供

1999年出生的新生代女星李蘭迪10歲出演青春電影《愛你輸給了誰》而踏入演藝圈，擔任童星演員以來，豐腴臉頰、圓身體型形象令觀眾們印象深刻，她在2019年參演宮廷劇《夢回》，因肉肉臉、浮腫、上鏡脖子短…等劣勢，被嘲「古裝界胖女」，從此身材時常遭到輿論審判。李蘭迪去年在人氣古裝劇《朝雪錄》一展甩肉12-18公斤，瘦身成功、收視亮眼的絕佳效果，但她的先天易胖體質、過往內分泌失調與嚴重水腫病史，導致體重反覆變化，並陷入被批判-減重-再挨批-再減肥的惡性循環。

圖片來源：sina、pearvideo
圖片來源：sinapearvideo

飄逸長裙造型再挨批「沒瘦別進組」

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

李蘭迪4月17日現身品牌活動，當天她身穿飄逸浪漫的水彩碎花長裙，但裙子款式寬鬆、無腰身剪裁、加上頸部飄帶設計，讓她再度受到抨擊，部分網友批評：「顯胖」、「體態不佳」、「臃腫笨重」，使得「李蘭迪身材被粉絲審判了」登上熱搜，甚至出現「沒瘦別進組」、「3天內瘦身」、「演員需要為肥胖負責」…等激烈言論，情勒李蘭迪必須嚴格控管身型。

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

性感露背裝驚豔全場

圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次
圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次

李蘭迪4月21日登上愛奇藝世界大會，她身穿一襲黑色露背裝亮相，即使在生圖（原圖、未修圖）當中也身材窈窕動人、體態舒展挺拔，李蘭迪自信露出光滑細緻的性感美背，臉蛋更是膠原蛋白飽滿、氣色紅潤充滿光澤，絲毫無過度消瘦帶來的蒼白感，被媒體與網友們大讚「健康美天花板」。有不少網友拿放大鏡檢視當天的李蘭迪，稱讚她的四肢勻稱有力量、背部肌肉清晰，長期健身痕跡明顯，肩頸線條明顯變得流暢，令人驚豔的同時也引發熱議。

圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢
圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢

李蘭迪亮麗逆襲顛覆傳統審美

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚

儘管4天前才有毒舌酸民對李蘭迪身材提出嚴苛批判，但短時間內輿論迅速反轉，多數人支持她不迎合娛樂圈「白幼瘦」單一審美，也不被「紙片人」觀念形象所綁架，而是接納自己的天生骨架與易胖體質。儘管此事不斷發酵，但李蘭迪選擇不回應「身材遭批判」話題，她拒絕極端節食、動刀侵入、過度醫美，而是低調投入瑜珈、舉重、長跑伸展、有氧運動、腹部訓練，下戲後持續以Vlog分享健身日常，如今李蘭迪以「緊緻勻稱」取代體重數字、以「肌肉力量」征服纖細柔弱，也讓世人再度看見更多元的自然健康美。

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚

#健康 #自信 #審美 #健身 #體態 #身材 #減肥 #減重 #運動 #李蘭迪

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2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026-04-17 19:07 女子漾／編輯張念慈
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供

今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

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文章目錄

1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

#嬌蘭 #迪奧 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #無印良品 #ALLIE

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2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

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2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest

春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

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2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

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首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

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第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

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第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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跟著KarenW.品味人生 2026.04.29 13
工作育兒兩不誤！Janet謝怡芬授「毫不費力」生活哲學，家長會這樣穿不邋遢

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#謝怡芬 #Janet #ba&sh #SANDRO #微風信義 #2026春夏

女子漾／編輯ANDREA 2026.04.29 58
擦完嫩到像開美肌！2026高級感護手霜4款推薦 JISOO最愛款上榜

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#外表管理 #歐舒丹 #DIOR #Aesop #護手霜推薦 #JISOO

女子漾／編輯張念慈 2026.04.29 66
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女子漾／編輯桑泥 2026.04.29 103
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#外表管理 #香氛 #嬌蘭 #Aesop #CREED

女子漾／編輯張念慈 2026.04.28 56
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#母親節

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真 2026.04.28 30
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女子漾／編輯張念慈 2026.04.28 95
2026母親節購物攻略！UNIQLO、GU優惠一次看 滿額送、抽掃地機器人、Jorts神褲必收

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女子漾／編輯許智捷 2026.04.28 101
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