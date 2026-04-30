2026-04-30 19:54 女子漾／編輯Layla陳亭希
《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析！5款單品搭配可甜可鹽韓系LOOK
近期於 Disney+ 上檔的浪漫愛情韓劇《在你燦爛的季節》，自開播以後便引起熱烈討論，此劇由李聖經擔任女主角，不僅精湛演技受到肯定之外，戲中造型也紛紛成為粉絲爭相找同款的人氣話題，被封為行走時尚雜誌的李聖經，擁有 175 公分身高的完美比例，任何單品與風格都可以駕馭的她讓人超羨慕，但其實李聖經私服也很值得關注，擅用帶點女人味的款式，透過混搭巧思創造可甜可鹽韓系風格，同時打造高級時髦感受，想知道李聖經有哪些穿衣秘訣嗎？一起從以下 5 套私服盤點一探究竟。
《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析LOOK 01.
第一套李聖經選擇荷葉邊點綴的短洋裝，充滿細節特色的剪裁，一穿上便能吸睛又聚焦，透過灰色加乘營造質感滿分的風格，而 V 領口與短裙設計，讓李聖經的比例看起來更加完美。
《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析LOOK 02.
每到春夏便會回歸時尚圈的透膚上衣，利用碎花營造一股優雅浪漫的迷人氣息，簡單搭牛仔褲或長裙，便可穿出令人為之一亮的高級品味。
《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析LOOK 03.
成套西裝向來是街頭時尚人士的最愛，選擇同色系的西外與西裝短褲，運用俐落版型瞬間撐起氣勢十足的印象，隨性內搭背心就很好看。
《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析LOOK 04.
以圖案 TEE +皮衣外套混搭，輕鬆展現酷帥個性的造型，此搭配不論是吃飯逛街或約會，都很合適拿來使用。
《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析LOOK 05.
春季裡天氣忽冷忽熱，一件薄款針織外套，能因應氣溫變化同時點亮專屬穿衣魅力，以同款材質的外套加下身，打造精緻的韓系 Look 。
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