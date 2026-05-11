面臨落髮危機時，許多人常盲目購買標榜「抗落髮」的昂貴洗髮精，卻發現頭髮依然越掉越多。MyHair生髮植鬍診所-林敬恩醫師指出，洗髮精主要功能是清潔，若希望調整頭皮環境，必須先釐清落髮的根本原因，將頭皮狀況分為「發炎性」與「非發炎性」來選擇適合的清潔方式。選錯洗髮精不僅無法救髮，可能影響頭皮環境穩定，進而影響毛囊狀態。

若掉髮伴隨頭皮發紅、發癢，甚至出現黃色油膩感的頭皮屑，可能與脂漏性皮膚炎相關。當頭皮長期處於發炎狀態，毛囊生長環境遭破壞，可能與落髮情形有關；

針對這類發炎性掉髮，應使用含抗黴菌成分的藥用洗髮精。民眾可認明含有 Ketoconazole（-azole 類結尾）的產品；而 Zinc Pyrithione、Piroctone Olamine 或 Ciclopirox Olamine 常被用於抑制黴菌生長。若需去角質或穩定頭皮狀態，可搭配含二硫化硒、水楊酸、焦油或甘草次酸等成分。

醫師強調，藥用洗髮精洗法大不相同。應先用雙手充分揉搓起泡，輕輕按摩頭皮 3 到 5 分鐘，接著「務必靜置停留 10 分鐘」，讓成分作用時間較為充足。建議一週洗 2 到 3 次即可，並與無藥效的一般溫和洗髮精交替使用，以降低抗藥性的發生。

若掉髮並非頭皮發炎引起，且無紅腫癢症狀，清潔的最高原則就是「溫和不刺激」。許多容易出油的髮友喜歡追求極度乾澀的潔淨感，常誤用洗淨力過強的產品。醫師警告，這類產品通常含有 SLS 或 SLES 等強效界面活性劑，過度清潔會將頭皮天然皮脂膜洗掉，反而促使頭皮的皮脂腺分泌更多油脂保護，導致越洗越油的惡性循環。

非發炎型掉髮患者應選擇成分單純且適合自身屬性的洗髮精。此外，若是在更換洗髮精或護髮乳後才開始明顯掉髮，極可能是產品不適合自身頭皮，引發了接觸性不適，應立即停用並重新檢視成分。

圖說：台北MyHair生髮植鬍診所-林敬恩醫師 掉髮要洗甚麼洗髮精？

除了挑對成分，日常洗頭的「水溫」更是常被忽略的關鍵。許多人喜歡在冬天用偏燙的熱水洗頭，但醫師提醒：「頭皮其實是臉部肌膚的延伸，極度脆弱。」

過熱的水溫不僅會瞬間破壞保護性油脂，導致頭皮乾燥發癢，長期下來更會讓角質蛋白受損，使髮絲變得乾燥且不健康。醫師建議，洗頭的最佳水溫應控制在 36 到 38 度之間（最高不可超過 40 度）。從挑選成分到控管水溫，全方位建立正確的清潔觀念，有助於建立良好的頭皮清潔習慣。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

原文出處：掉髮該怎麼選洗髮精？發炎與出油狀況差異解析：醫師說明頭皮清潔原則