2026-05-01 16:53 女子漾／編輯Layla陳亭希
《逐玉》孔雪兒私服比古裝更美！5套穿搭公式打造高級時髦氣勢
近期成為高討論度的陸劇《逐玉》，除了男女主角張凌赫、田曦薇人氣瞬間飆漲之外，其中飾演溢香樓女掌櫃「俞淺淺」的孔雪兒，也逐漸變成大家關注的焦點，尤其孔雪兒的精緻五官與好身材都美得讓人驚艷，加上卸下古裝造型的私服更具吸引力，不禁想一探她日常的穿衣風格，以下為大家盤點孔雪兒 5 套私服推薦，不僅兼具魅力之外，同時充滿高級的時髦氣勢，想知道有哪些搭配秘訣嗎？一起來看看。
《逐玉》孔雪兒魅力爆棚私服盤點一招學會高級時髦度LOOK 01.
第一套孔雪兒穿上跳色的條紋背心，充滿亮點細節的設計，瞬間一眼就聚焦，搭配荷葉拼接的蛋糕裙，營造甜美可人的氛圍，隨性搭個粉色編織小包就好很看加分。
《逐玉》孔雪兒魅力爆棚私服盤點一招學會高級時髦度LOOK 02.
觀察孔雪兒的穿搭可以發現，平時她也很喜歡帶點微性感的造型，例如露肩的上衣是她很常穿的單品，露出肩膀線條與鎖骨，使魅力度瞬間滿分，結合全身黑色系的單品，同時製造顯瘦修飾效果。
《逐玉》孔雪兒魅力爆棚私服盤點一招學會高級時髦度LOOK 03.
俐落帥氣的夾克外套，讓孔雪兒瞬間轉換成酷帥的街頭氛圍，加上一頭長直髮與髮箍，一秒展現高級小姊姊氣息。
《逐玉》孔雪兒魅力爆棚私服盤點一招學會高級時髦度LOOK 04.
選擇寬感剪裁的 TEE 加毛毛外套，呈現一股慵懶不造作的感受，而寬鬆剪裁也能讓身材比例製造顯瘦感，不論搭長靴或球鞋都很合適。
《逐玉》孔雪兒魅力爆棚私服盤點一招學會高級時髦度LOOK 05.
利用領口拼色的澎袖上衣，再外搭一件背心洋裝，連結出帶點優雅知性的氣質，如果想讓風格更顯著的話，可再運用大捲髮型、髮飾品加乘。
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