2026 最夯品牌！BUNNYHILL Concept 越南設計師品牌，成為時髦人士的私藏清單，怕撞衫就看這裡！

2026-05-02 16:40 女子漾 / 編輯 Sydney

當我們對於千篇一律的大眾快時尚感到疲乏，2026 年的時髦人士開始將目光投向更具實驗性與個人敘事感的領域，如果你也正處於想要突破風格框架、卻又不願在街頭與他人「複製貼上」的階段，那麼這個來自越南的設計師品牌 BUNNYHILL Concept，絕對值得你將它列入清單的最上方，在當前充滿數位律動與解構思潮的時尚下，越南設計正以一種強悍且細膩的姿態，悄悄攻佔了那些對風格極度挑剔的衣櫥。

圖片來源：IG
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破除地理邊界的時髦新視野

長久以來，大眾對亞洲設計的印象多半停留在日系的簡約或韓系的甜美，然而越南品牌 BUNNYHILL Concept 的出現，無疑打破了這種刻板的地理美學邊界。它不盲從於主流的溫潤，轉而擁抱一種更具張力的未來感。從你提供的照片中可以發現，該品牌的設計語彙中充滿了大量的不對稱剪裁與結構性的破壞。無論是帶有魚骨支撐感的平口馬甲，還是運用褶皺堆疊出的異材質層次，都展現出品牌對女性輪廓的重新詮釋——那是一種在柔美中揉合了前衛力量的獨特氣場。

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解構主義與實驗性的完美揉合

BUNNYHILL Concept 最迷人之處，在於它對於「解構」的精準拿捏，例如那件帶有挖空設計的斜肩上衣，或是那條充滿破壞感與洗色細節的大廓形丹寧褲，每一處細節都在挑戰視覺的常規。這種設計不僅僅是為了標新立異，更是透過精巧的結構配置，讓衣物在身體上呈現出一種如雕塑般的立體感。它巧妙地捕捉了當前時尚圈最受推崇的「實驗性」，卻又難得地維持了實穿度，讓你在日常的街拍中，能輕易地從背景中脫穎而出，展現出不容忽視的時髦主權。

圖片來源：IG
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不完美的浪漫

進一步觀察其設計細節，那種帶有數位故障感的面料紋理、刻意保留的未完成線頭，以及充滿工業氣息的金屬拉鍊細節，完美對應了現代人對不完美美學的追求，這種風格並非追求凌亂，而是在混亂中尋找一種秩序感，營造出一種帶點末世氛圍卻又極度精緻的浪漫，這種衝突的美感，正是讓它成為時髦人士私藏清單的核心關鍵。

圖片來源：IG
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讓風格回歸自我主權的選擇

儘管具備了設計師品牌的高級質感，BUNNYHILL Concept 的價格卻意外地平易近人，這也是它之所以能迅速在社群媒體引發熱議的原因。它讓時尚不再只是昂貴的堆砌，而是一場關於審美的自由實驗。透過這些極具辨識度的單品，你可以隨意混搭出屬於自己的穿搭，無論是配上一頂頹廢感的報童帽，還是結合充滿未來感的配飾，這個品牌都給予了穿戴者極大的發揮空間，讓你在鏡頭前或是城市的轉角處，都能以一種從容且獨特的姿態存在。

圖片來源：IG
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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

2026-04-26 13:35 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：pearvideo、微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：pearvideo微博@高冷呆呆芝士魚

新生代陸劇女神李蘭迪曾因易胖體質飽受輿論壓力，從過往被貼上「古裝界胖女」標籤，到近期因「長裙顯胖」持續引發熱議，直到近日終於憑著性感露背裝驚豔全場，實現口碑逆襲！李蘭迪選擇不盲從演藝圈「白幼瘦」單一審美，透過持續健身、鐵血自律，她以勻稱有力的體態證明，比起體重數字，健康自信才是當代最美的新標竿。

圖片來源：微博@朝雪錄
圖片來源：微博@朝雪錄

李蘭迪曾被嘲「古裝界胖女」狠甩近18公斤

圖片來源：八大提供
圖片來源：八大提供

1999年出生的新生代女星李蘭迪10歲出演青春電影《愛你輸給了誰》而踏入演藝圈，擔任童星演員以來，豐腴臉頰、圓身體型形象令觀眾們印象深刻，她在2019年參演宮廷劇《夢回》，因肉肉臉、浮腫、上鏡脖子短…等劣勢，被嘲「古裝界胖女」，從此身材時常遭到輿論審判。李蘭迪去年在人氣古裝劇《朝雪錄》一展甩肉12-18公斤，瘦身成功、收視亮眼的絕佳效果，但她的先天易胖體質、過往內分泌失調與嚴重水腫病史，導致體重反覆變化，並陷入被批判-減重-再挨批-再減肥的惡性循環。

圖片來源：sina、pearvideo
圖片來源：sinapearvideo

飄逸長裙造型再挨批「沒瘦別進組」

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

李蘭迪4月17日現身品牌活動，當天她身穿飄逸浪漫的水彩碎花長裙，但裙子款式寬鬆、無腰身剪裁、加上頸部飄帶設計，讓她再度受到抨擊，部分網友批評：「顯胖」、「體態不佳」、「臃腫笨重」，使得「李蘭迪身材被粉絲審判了」登上熱搜，甚至出現「沒瘦別進組」、「3天內瘦身」、「演員需要為肥胖負責」…等激烈言論，情勒李蘭迪必須嚴格控管身型。

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

性感露背裝驚豔全場

圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次
圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次

李蘭迪4月21日登上愛奇藝世界大會，她身穿一襲黑色露背裝亮相，即使在生圖（原圖、未修圖）當中也身材窈窕動人、體態舒展挺拔，李蘭迪自信露出光滑細緻的性感美背，臉蛋更是膠原蛋白飽滿、氣色紅潤充滿光澤，絲毫無過度消瘦帶來的蒼白感，被媒體與網友們大讚「健康美天花板」。有不少網友拿放大鏡檢視當天的李蘭迪，稱讚她的四肢勻稱有力量、背部肌肉清晰，長期健身痕跡明顯，肩頸線條明顯變得流暢，令人驚豔的同時也引發熱議。

圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢
圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢

李蘭迪亮麗逆襲顛覆傳統審美

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚

儘管4天前才有毒舌酸民對李蘭迪身材提出嚴苛批判，但短時間內輿論迅速反轉，多數人支持她不迎合娛樂圈「白幼瘦」單一審美，也不被「紙片人」觀念形象所綁架，而是接納自己的天生骨架與易胖體質。儘管此事不斷發酵，但李蘭迪選擇不回應「身材遭批判」話題，她拒絕極端節食、動刀侵入、過度醫美，而是低調投入瑜珈、舉重、長跑伸展、有氧運動、腹部訓練，下戲後持續以Vlog分享健身日常，如今李蘭迪以「緊緻勻稱」取代體重數字、以「肌肉力量」征服纖細柔弱，也讓世人再度看見更多元的自然健康美。

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚

#健康 #自信 #審美 #健身 #體態 #身材 #減肥 #減重 #運動 #李蘭迪

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【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】

—— 給想要閃閃發光女性上的一課

▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》

林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。

《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。

徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。

亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。

她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。

2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。

她不只美得清新脫俗。

她有實力、有作品，更有無法取代的專業。

▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台

最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。

以作家身份擔任主講嘉賓。

近3000名師生、校友與民眾到場。

主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。

71歲，依然擁有驚人的魅力。



▋71歲的林青霞，優雅老去

真正讓人佩服的，

是她坦然接受歲月。

她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。

綁著輕鬆的髮型。

不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。

不掩飾白髮。

不掩飾細紋。

看得到歲月痕跡。

也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。

她沒有刻意對抗年齡。

沒有刻意染髮。

她很坦然地活在自己的年紀裡。

那份自在，很迷人。

▋最好的快樂，就是現在

林青霞從藝人轉型作家。

出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。

她分享自己的人生歷程：

從17歲被星探發掘踏入演藝圈，

到71歲享受平靜生活。

她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」

很喜歡這句話。

珍惜當下，享受當下。

▋「吼，我看起來有比你老嗎？」

最近常有人叫我「姐」。

每次聽到，內心都會默默想：

「吼，我看起來有比你老嗎？」

白眼差點翻出來。

但後來我也慢慢接受。

50歲，本來就會有歲月痕跡。

體力下降。

代謝變慢。

膠原蛋白流失。

這些都很真實。

與其焦慮變老，

不如認真變好。

▋我的50歲優雅自在

1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。

2．多吃原型食物，照顧健康。

3。有白頭髮，就去染髮阿。

4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。

5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。

6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。

7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。

8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。

9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。

10． 照片有老態，就用美圖秀秀。

▋50歲後，我們都該學會優雅老去

皺紋會來。

白髮會來。

年齡會來。

但自信也會來。

智慧也會來。

魅力也會來。

林青霞 71歲還在發光。

我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。

照片翻拍自新聞報導。





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#藝人 #金馬獎 #林青霞

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極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest

最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

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極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

圖片來源：Pinterest
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2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


花卉風：3D 立體與浮雕設計

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不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

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#造型 #穿搭 #趨勢 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #美甲美睫 #2026春夏

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2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026-04-17 19:07 女子漾／編輯張念慈
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供

今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

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文章目錄

1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

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