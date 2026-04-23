補妝不是補厚，是補狀態｜NAF定妝拍拍控油記＋水潤拍拍吸油記，打造清透持妝的剛剛好日常

過了某個年紀之後，對「妝感」的要求，已經不是單純的漂亮，而是能不能撐得住一整天的狀態。





以前

那種感覺，其實會默默影響一整天的心情。





也是因為這樣，我才開始認真找「可以隨時救妝感」的小工具。





後來用到 NAF定裝拍拍 控油 記 和 NAF水潤拍吸油記，其實是很直覺的選擇因為我需要的，不是厚重補妝，而是「讓妝感回到剛剛好的狀態」。





NAF定裝拍拍控油記，我通常會在完妝後輕拍一層，讓整體底妝更穩定一點。

那種感覺很像幫妝上了一層保護膜，不會改變原本的妝感，但會讓整體更乾淨、細緻。

對我來說，它不是讓妝變重，而是讓妝更「定」。





而NAF水潤拍吸油記，反而更像是隨身的安心感。

下午出油的時候，不需要再補粉，只要輕輕按壓，把多餘油光帶走，同時又不會讓肌膚看起來乾或卡粉。

這點真的很關鍵，因為有些吸油產品會越用越乾，但這款反而保留了一點自然的水潤光澤。





慢慢地就會發現，其實保養跟上妝一樣，都是在找一種「平衡感」。





不是完全無油，而是乾淨、有質感的光澤；不是一直補妝，而是適時調整狀態。





現在包包裡一定會帶著這兩個小東西，就像一種很低調的儀式感不用大動作，但隨時都能讓自己回到舒服、剛剛好的樣子。夏天到了，使用吸油面紙的時間又更多了，臉部很容易油膩，尤其是夏天中午時候，妝已經畫上去，

但臉就是會出油，臉頰畫好彩妝，可是就會出油，讓人看了覺得很不舒服的視覺感，

給人感覺這人怎麼臉都是油光，看起來很油膩很髒的感覺，因為台灣屬於熱帶氣候，所以常在陽光下一下子就變成油膩臉，整張臉看到就很油，感覺這個人不注重外表，很髒亂的感覺，

所以這時候就要使用到吸油面紙，讓臉頰的臉不會很油膩的感覺，

也會給人的感覺好很多，這時候就需要吸油面紙，這組吸油面紙是我最近常使用的NAF定妝拍拍控油記＋NAF水潤拍拍吸油記，

























非常的方便，也吸油同時可以讓臉頰控油也能滋潤，吸油又能保養肌膚，真的超少見的!

就用這機會來分享給各位知道吧~先從這款開始!

NAF定妝拍拍控油記(蜜粉控油款)









第一次拿到 NAF定妝拍拍控油記（蜜粉控油款） 的時候，其實不是先被功能吸引，而是那種「剛剛好的可愛感」。





不是那種過於少女的甜，而是帶一點設計感的俏皮尤其是包裝上的貓咪圖案，真的很加分。





線條簡單、表情可愛，放在包包裡拿出來補妝的時候，會忍不住多看一眼，有一種生活被悄悄療癒的感覺。

它外觀是紫色的上面有貓咪圖案，看起來很像卡牌，然後也有吸油面紙的圖案，紫色配貓咪看起來就非常的可愛，超吸睛的，外面都是日文，有中文的說明，先看清楚再使用，





整體外觀是偏簡約乾淨的設計，沒有過多複雜元素，但細節其實做得蠻到位。

色調柔和，看起來不會太高調，反而有一種低調精緻的質感，很符合那種「日常用但也要有點品味」的感覺。





它的體積也很剛好，不會太佔空間，放在小包裡也不會有負擔。

拿在手上的觸感是輕巧的，但不會廉價，反而有一種隨手就能補妝的小儀式感。





我自己很喜歡這種設計不是為了吸睛而誇張，而是默默地把可愛和質感平衡得很好。





有時候真的會覺得，像這種小東西，其實不只是功能而已，而是會影響你每天使用時的心情。

NAF定妝拍拍控油記（蜜粉控油款）就是那種，讓人願意每天帶在身邊的存在。

NAF定妝拍拍控油記，專為控油而生。

有時候真的會覺得，底妝這件事，最怕的不是不夠精緻，而是撐不到下午。





這次用到 NAF定妝拍拍控油記（蜜粉控油款），一開始其實就是被它那種輕巧設計吸引，但實際用了之後，才發現它真的很懂我們這種「想維持妝感但又不想厚重補妝」的心情。

















使用方式市調保護貼，將吸油紙貼附於粉撲上，再將它輕拍臉部出油部位，使用後將撕除吸油紙丟棄即可，一盒裡總共是100張，可以使用一百次，以這價錢來看真的CP值好高喔!!

它裡面的輕盈蜜粉，上臉的瞬間其實沒有什麼粉感壓力，反而是很自然地把多餘油脂吸附掉。

這款吸油只是灰色的，我使用起來用粉撲邊輕拍我的臉，剛好我人在外面吃燒烤可以使用的到，一整天臉都開始油了，

那種感覺很像把臉上的油光輕輕帶走，同時保留一點乾淨的柔霧感，不會死霧，也不會乾。





我自己很在意毛孔的視覺感，它拍上去的時候，會有一種微微柔焦的效果，讓整體妝容看起來更細緻一點，但又不會刻意。就是那種「今天狀態很好」的自然感，而不是明顯補過妝。





而且它其實不只是補妝用，我有時候在上妝後也會輕拍一層，幫助整體妝效更穩定。那種持妝感是慢慢感受到的不是一開始就很強烈，而是過幾個小時之後，會發現妝還是很清爽、沒有崩掉。





它的設計我也蠻喜歡的，特別是那個自黏粉撲，真的很貼心。

每次用的時候不會沾手，也不用擔心取粉不均，輕輕一拍就可以精準控油，整個過程很俐落，甚至有點療癒。













而且吸過臉頰的紙會變色，從灰色變成深灰色，可以清楚的看的出來，真的油膩都被吸進去了，

又有蜜粉，我剛好可以補妝，真的超棒的設計，好聰明啊! 臉頰使用後就像剛補妝一樣，





















平常放在包包裡也完全不佔空間，出門在外，只要覺得臉有點出油，拿出來輕拍幾下，就可以快速把妝容拉回剛剛好的狀態。





慢慢會發現，其實補妝這件事，不是為了讓自己更完美，而是讓自己在一整天裡，都能維持那種清新、舒服的樣子。





NAF 水潤拍拍吸油記(添加玻尿酸)





















它是那種不是第一眼浮誇，但會越看越喜歡的設計。





整體是藍色調的魔法貓咪盒子，帶一點夢幻感，但又不會太幼稚。

那隻貓咪的設計有點俏皮又帶點神秘感，很像在守護你的妝容一樣，有一種小小儀式感在裡面。

不是那種刻意裝可愛的風格，而是偏向「剛剛好的可愛」，帶點質感，也帶點個性。





藍色本身也選得很舒服，不是太鮮豔的亮藍，而是偏柔和、帶點沉穩的色調，看起來反而有一點療癒感。放在化妝桌上，會覺得整體氛圍變得很乾淨、很清爽。





我自己蠻喜歡這種帶點故事感的包裝，好像不只是單純一個美妝品，而是多了一點陪伴的感覺。

尤其在每天補妝的那幾個小瞬間，看到這種可愛又有設計感的外盒，其實心情也會被悄悄拉好一點。





有時候真的會覺得，這種細節就是生活裡的小浪漫。





NAF定妝拍拍控油記（蜜粉控油款）的魔法貓咪藍色外盒，大概就是那種，會讓人甘願每天帶出門的存在。

NAF水潤拍拍吸油記，專為控油設計，讓妝容持久不脫妝。

























有時候真的會覺得，比起單純控油，現在更在意的是控油之後，肌膚還能不能維持那種舒服的水潤感。





這也是我後來開始用 NAF水潤拍拍吸油記 的原因。





一開始其實有點半信半疑，因為過去用過不少吸油產品，雖然可以把油光帶走，但臉很容易變得乾乾的，甚至有點緊繃。但這款在設計上就很不一樣，它不只是單純吸油，還多了一點「保濕這件事」。





裡面添加了玻尿酸成分，在吸附多餘油脂的同時，還能幫肌膚維持水分。

實際用起來的感覺就是油光被帶走了，但肌膚不會乾，反而還保有一點水潤的柔軟度。





我自己很喜歡那種節奏感：一拍，肌膚瞬間變得清爽；再拍一下，原本的油光就慢慢消失；第三拍，會發現整體狀態是平衡的，不乾不油，很剛好。





它用的是那種柔軟高密度的吸油紙，觸感很細緻，輕輕一按就可以把多餘油脂吸附掉，而且不會破壞原本的底妝。

























這點真的很加分，因為有些吸油紙會讓妝花掉，但這款反而是讓妝更乾淨。

這盒的吸油只是粉紅色的顯得很俏皮漂亮，而且是可以補水的，跟傳統的吸油面紙差很多，

我用起來感覺真的有差異性，真的使用起來有嫩嫩的感覺，除了吸油顧妝感之外，還可以讓妝有水感，真的很不相同，一樣也是100片裝，然後用起來無色無味，臉頰像塗抹過化妝水的感覺，很不一樣的吸油紙耶!

而且也有鏡子可以讓你邊吸油邊看，真是相當人性化的設計阿~

整體用下來，會覺得它不只是補妝工具，而是幫助肌膚維持在一個舒服狀態的小幫手。

加上它本身很輕巧，放在包包裡幾乎沒有存在感，但需要的時候，隨時都能拿出來快速補救。





慢慢就會發現，其實妝感的完美，不是完全無瑕，而是那種自然清透、帶點水潤光澤的狀態。









有時候真的會發現，補妝這件事，其實很看「工具對不對」。





不是每一種產品都適合隨時拿出來用，有些太厚重、有些太乾，但 NAF定妝拍拍控油記＋ NAF水潤拍拍吸油記 這兩個搭在一起，反而有一種很剛好的默契感。

我自己最有感的優點，是它們把「分工」做得很清楚。





當你需要的是讓妝更穩、更精緻的時候，用定妝拍拍控油記，整體妝面會變得乾淨、細緻，有一種輕微修飾過的柔焦感；但如果只是單純下午出油、想快速整理狀態，水潤拍拍吸油記就會更輕鬆，把油光帶走的同時，還能維持肌膚的舒適度。





兩個搭配起來，很像在做一個很自然的妝感調整，而不是重新補一層妝。





另外一個我很喜歡的地方，是它們都不太「干擾原本的妝」。

很多補妝產品會有存在感，一用就知道補過，但這兩個比較像是在幫妝做微調，用完之後看起來是更清爽，而不是更厚。





還有一點是便利性真的做得很好，體積小、操作直覺，完全不需要鏡子前大動作補妝，甚至在外面也可以很快速整理好狀態。對於平常行程比較滿、常在外面跑的人來說，其實很加分。











