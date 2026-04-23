母親節送禮靈感一次看！3大質感系時尚單品推薦：法式髮飾、義式包款美到想自己留。圖片來源：官方提供

隨著母親節與春夏換季同步到來，不少女生也開始煩惱，今年到底該送媽媽什麼才不會太制式、又真正送進心坎裡？比起傳統保養品與紅包，兼具質感、美感與實用性的時尚單品，反而成了近年最受歡迎的選擇。

這次整理三大品牌最新亮點，不論是想送給媽媽、自己入手，還是提前鎖定春夏穿搭靈感，都很值得收藏。

母親節推薦1. Alexandre de Paris：粉紅心型水晶「愛的印記」

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來自法國的手工精品髮飾品牌 Alexandre de Paris，今年母親節以全新「Vestiges de L’Amour 愛的印記」為主題，將溫柔粉色與心型元素結合，讓髮飾不只是配件，更像是一份能長久陪伴的心意。

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系列以細緻光澤的醋酸纖維為基底，搭配施華洛世奇心型水晶彩鑽，透過柔和光澤呈現母愛的細膩與溫暖。其中「愛的旋律」系列，以流暢的 love 字樣串連心型水晶，風格低調卻充滿情感，非常適合日常佩戴。

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而「心花綻放」系列則以心型輪廓排列出如花朵盛放般的視覺感，更顯甜美與精緻感。

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品牌經典的凡登抓夾今年也同步推出藕粉與桃粉新色，靈感來自巴黎凡登廣場的璀璨珠寶，將經典輪廓注入更柔和明亮的色彩。無論是媽媽偏愛的優雅風格，還是女孩們喜歡的溫柔系穿搭，都很適合作為母親節送禮首選。

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母親節推薦2. Gianni Chiarini：義式輕奢包款

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如果媽媽偏愛實用派，又希望兼顧質感與穿搭完整度，那來自義大利佛羅倫斯的輕奢包品牌 Gianni Chiarini，絕對是今年值得關注的母親節選項。

品牌以「日常奢華」為核心，強調包款不只是配件，而是陪伴生活節奏的重要存在。像是Cher油蠟牛皮手提包，以亮面油蠟牛皮打造立體輪廓，搭配金色圓形釦飾，整體氣場非常強，無論通勤還是正式場合都很有存在感。

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而Claudette則以柔軟粒面皮革打造自然垂墜感，俐落中帶點率性，適合平日上班與輕熟風穿搭。喜歡更輕盈休閒風格的人，也可以考慮Sienna抽繩肩背包，柔和水桶包輪廓加上抽繩設計，不只百搭，也兼具收納機能。

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另外像Zahara皮革手提包，以獨特的摺疊立體結構勾勒雕塑感輪廓。展開後則化身大容量磁扣托特包，讓時尚造型與卓越機能在日常中完美切換。

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母親節推薦3. Barbour × FARM Rio：英倫花園遇上里約熱情

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除了母親節送禮，春夏換季最值得關注的還有 Barbour 與 FARM Rio 再度攜手推出的 2026 春夏聯名系列。

延續去年首度合作的高討論度，本季以「Where Brazilian Vibrance Meets British Countryside」為概念，將英國鄉間野花與里約熱內盧的熱帶生命力重新融合。從雛菊、矢車菊到鮮明巴西印花，整體色彩更明亮、輪廓更輕盈，讓機能外套也能穿出度假感。

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像是Azelia絎縫外套，以短版菱格絎縫搭配水手領設計，加入花卉與鳳梨圖騰，既保有Barbour經典工藝，又多了更年輕活潑的氛圍。Wild Flower印花休閒外套則以深藍底花卉圖騰搭配彼得潘領與抓褶袖設計，辨識度非常高。

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夏季感更強的還有Wild Flower印花洋裝與Bromelia印花洋裝，柔軟棉質與流動感裙襬，讓整體造型自然又有層次。甚至連經典威靈頓長筒雨靴、寬帽與寵物防水外套都同步推出印花版本，讓人與毛孩都能一起穿上完整春夏氛圍感。

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從英格蘭到里約，這場跨國聯名不只是服裝合作，更像是一場關於春天與自由感的時尚旅行。