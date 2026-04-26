2026-04-26 13:35 女子漾／編輯Wendi
拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！
新生代陸劇女神李蘭迪曾因易胖體質飽受輿論壓力，從過往被貼上「古裝界胖女」標籤，到近期因「長裙顯胖」持續引發熱議，直到近日終於憑著性感露背裝驚豔全場，實現口碑逆襲！李蘭迪選擇不盲從演藝圈「白幼瘦」單一審美，透過持續健身、鐵血自律，她以勻稱有力的體態證明，比起體重數字，健康自信才是當代最美的新標竿。
李蘭迪曾被嘲「古裝界胖女」狠甩近18公斤
1999年出生的新生代女星李蘭迪10歲出演青春電影《愛你輸給了誰》而踏入演藝圈，擔任童星演員以來，豐腴臉頰、圓身體型形象令觀眾們印象深刻，她在2019年參演宮廷劇《夢回》，因肉肉臉、浮腫、上鏡脖子短…等劣勢，被嘲「古裝界胖女」，從此身材時常遭到輿論審判。李蘭迪去年在人氣古裝劇《朝雪錄》一展甩肉12-18公斤，瘦身成功、收視亮眼的絕佳效果，但她的先天易胖體質、過往內分泌失調與嚴重水腫病史，導致體重反覆變化，並陷入被批判-減重-再挨批-再減肥的惡性循環。
飄逸長裙造型再挨批「沒瘦別進組」
李蘭迪4月17日現身品牌活動，當天她身穿飄逸浪漫的水彩碎花長裙，但裙子款式寬鬆、無腰身剪裁、加上頸部飄帶設計，讓她再度受到抨擊，部分網友批評：「顯胖」、「體態不佳」、「臃腫笨重」，使得「李蘭迪身材被粉絲審判了」登上熱搜，甚至出現「沒瘦別進組」、「3天內瘦身」、「演員需要為肥胖負責」…等激烈言論，情勒李蘭迪必須嚴格控管身型。
性感露背裝驚豔全場
李蘭迪4月21日登上愛奇藝世界大會，她身穿一襲黑色露背裝亮相，即使在生圖（原圖、未修圖）當中也身材窈窕動人、體態舒展挺拔，李蘭迪自信露出光滑細緻的性感美背，臉蛋更是膠原蛋白飽滿、氣色紅潤充滿光澤，絲毫無過度消瘦帶來的蒼白感，被媒體與網友們大讚「健康美天花板」。有不少網友拿放大鏡檢視當天的李蘭迪，稱讚她的四肢勻稱有力量、背部肌肉清晰，長期健身痕跡明顯，肩頸線條明顯變得流暢，令人驚豔的同時也引發熱議。
李蘭迪亮麗逆襲顛覆傳統審美
儘管4天前才有毒舌酸民對李蘭迪身材提出嚴苛批判，但短時間內輿論迅速反轉，多數人支持她不迎合娛樂圈「白幼瘦」單一審美，也不被「紙片人」觀念形象所綁架，而是接納自己的天生骨架與易胖體質。儘管此事不斷發酵，但李蘭迪選擇不回應「身材遭批判」話題，她拒絕極端節食、動刀侵入、過度醫美，而是低調投入瑜珈、舉重、長跑伸展、有氧運動、腹部訓練，下戲後持續以Vlog分享健身日常，如今李蘭迪以「緊緻勻稱」取代體重數字、以「肌肉力量」征服纖細柔弱，也讓世人再度看見更多元的自然健康美。