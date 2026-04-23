春夏牛仔穿搭怎麼挑？Levi’s、Lee、CK新品推薦！涼感丹寧、張凌赫同款一次看

春夏牛仔穿搭怎麼挑？Levi’s、Gap、Lee、CK新品推薦！涼感丹寧、張凌赫同款一次看 圖片來源：官方

每到春夏，最讓人又愛又怕的單品就是牛仔褲。想穿得有型，但高溫一來，厚重悶熱感立刻讓人打退堂鼓。不過2026年的丹寧趨勢，早就不只是「好看」而已，從涼感科技、亞麻丹寧，到永續材質與修身剪裁，各大品牌都在重新定義「夏天也能穿牛仔」。今年不只 Levi Strauss & Co.Levi’s® 推出主打涼感的 Performance Cool 冰酷系列，GapGap 持續以永續工藝打造經典丹寧，LeeLee 找來張凌赫演繹率性牛仔風格，就連 Calvin KleinCalvin Klein 也靠科技面料與曾敬驊的性感形象，再次掀起牛仔褲熱潮。這篇一次整理4大春夏牛仔穿搭新品，從顯瘦到降溫，幫你找到最適合自己的命定丹寧。

春夏牛仔穿搭推薦Levi’s® Performance Cool 冰酷系列：亞麻丹寧讓長褲也能清爽穿

說到牛仔褲，很多人第一個想到的還是 Levi’s。今年品牌推出全新 Performance Cool 冰酷系列，直接瞄準夏天最痛的點悶熱感。這次最大亮點，就是加入全新「亞麻丹寧」布料，在薄荷天絲萊賽爾布料基礎上再升級，讓整體更輕盈、更透氣，同時保留丹寧原本俐落挺拔的輪廓感。即使是盛夏穿長褲，也不容易有厚重負擔。

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女裝最受注目的就是 Loose Boot 寬鬆靴型丹寧褲，不只修飾腿型，還能透過流暢剪裁讓整體比例更好看。搭配短版上衣與丹寧外套，立刻完成今年最紅的 All Denim 穿搭。另一款 726™ 高腰喇叭褲則特別適合想偷偷拉長腿部比例的人，高腰設計搭配喇叭褲管，視覺上超級顯腿長。

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Lee：張凌赫同款牛仔外套，侯爺私服感直接拉滿

自從張凌赫接下 LeeLee 亞太區品牌代言人後，不少粉絲直接把「侯爺同款」列入購物清單。不同於戲劇中的古裝形象，張凌赫這次用清爽又率性的丹寧造型展現完全不同的男友感。尤其是復古風拼接外套，低調中帶點文藝氣息，完全就是近期最受歡迎的「不刻意帥」穿搭範本。

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Lee 張凌赫同款 中腰工裝牛仔褲 工作褲 中藍洗水 | Modern NT4,580 圖片來源：官方

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其中最受討論的就是牛仔拼接休閒外套，售價NT$5,980，結合拼接設計與復古輪廓，不論搭配白T、襯衫還是寬褲，都能輕鬆營造高級感。如果你最近也被《逐玉》的侯爺魅力擊中，這件真的很容易讓人忍不住直接結帳。

Gap：牛仔褲不只好看，還要穿得更有意義

GapGap這幾年把重點放在「永續丹寧」上，讓牛仔褲不只是流行單品，也變成一種生活態度。品牌推出 Washwell™ 獨家節水工藝，在丹寧洗滌與加工過程中，相較傳統工法可減少至少20%的用水量。自2016年推動以來，Gap Inc. 全球已累積節省超過60億公升用水，讓經典牛仔褲背後，多了一層環保價值。

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除了製程升級，截至2024年，Gap旗下已有98%的棉質商品採用永續來源棉花，包含 BCI 良好棉花發展協會與 USCTP 美國棉花信託協議認證，從源頭就開始減少環境負擔。

今年世界地球日，Gap更攜手萬秀洗衣店萬秀洗衣店第三代張瑞夫分享牛仔褲保養指南，像是冷水洗、反面洗、自然風乾這些日常習慣，其實都能大幅延長牛仔褲壽命。畢竟真正時髦的人，早就不只是買得多，而是懂得穿得久。

春夏牛仔穿搭推薦4. Calvin Klein：曾敬驊示範最強男友系牛仔褲

Calvin KleinCalvin Klein 一向很懂怎麼把基本款穿得讓人心動，而這次曾敬驊再次擔任形象主角，也讓這波牛仔褲話題直接衝上熱搜。本季主打品牌經典直筒牛仔褲，以90年代剪裁為靈感，中腰設計搭配寬鬆褲管，讓整體呈現一種自然又帶點慵懶的氛圍。搭配素T、牛仔外套或螺紋背心，都是最不容易出錯的日常公式。

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更厲害的是，這次面料加入37.5®科技材質，透過活性礦物微粒永久植入纖維，能主動調節汗水、加速排出濕氣，達到快乾、吸濕排汗、防臭與恆溫效果，甚至快乾速度提升5倍。簡單來說，就是一條真的能陪你從冷氣房走到大太陽底下，還不狼狽的牛仔褲。

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2026春夏丹寧趨勢：牛仔褲不再只是基本款，而是你的穿搭主角

今年的牛仔穿搭趨勢很明顯，大家不再只追求「百搭」，而是更在意舒適度、修飾感與生活價值。從 Levi’s® 的涼感亞麻丹寧、Gap 的永續牛仔哲學，到 Lee 的明星同款穿搭靈感，以及 Calvin Klein 的科技機能面料，牛仔褲早就不只是衣櫃裡那件最普通的單品，而是春夏最值得投資的時髦主角。畢竟真正會穿的人都知道，一條好的牛仔褲，能救整套穿搭。