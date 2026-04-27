近期氣候變化持續升溫，隨著「聖嬰現象」影響擴大，全球多地出現高溫與極端氣候交錯的情況，台灣也逐漸感受到氣溫提前升高的變化。白天氣溫屢屢突破30度，走在戶外時，陽光不只刺眼，皮膚長時間暴露後的悶熱與乾燥感，也變得更加明顯。

圖說：夏季登山避暑人潮增加，透過冰霸衣減少曝曬與悶熱，行走更輕鬆舒適。

不少人開始發現，原本應該溫和的季節，日照卻越來越強。通勤途中或短暫外出，手臂與臉部在幾分鐘內就能感受到發熱，甚至出現微微刺感，體感變化比以往更加直接。

在高溫與強烈日照的環境中，人體會透過流汗進行散熱，但當氣溫與濕度同時升高時，汗水蒸發效率下降，皮膚表面容易形成悶熱狀態。長時間曝曬下，臉部、手臂與後頸等部位，會逐漸累積熱感，甚至出現乾燥與泛紅。

這類「熱停在皮膚上」的感受，在極端氣候下更容易出現。當外在溫度與日照強度同時升高，身體需要花更多力氣調節，也讓日常外出的疲勞感比過去更容易累積。

面對紫外線強度增加，防曬逐漸從單一行為轉為多面向習慣。除了防曬產品，不少人也開始搭配長袖衣物、帽子等物理性遮蔽，減少陽光直接接觸皮膚的時間。

在穿著選擇上，也從「遮住」進一步轉向「降低悶熱」。例如具備UPF50+防護的涼感衣或冰霸衣，除了協助阻擋紫外線，也能透過吸濕快乾特性，讓流汗後的濕氣較快散去，減少皮膚長時間處於濕黏狀態。有些布料在接觸瞬間會帶來微涼體感，搭配空氣流動時，較容易感受到降溫效果，讓戶外活動時的整體體感更穩定。

在氣候逐漸轉變的情況下，日常習慣也開始出現調整。像是避開正午時段外出、選擇有遮蔽的路線，或在長時間戶外活動中適時進入室內降溫，都是常見的因應方式。

健康管理師張恆恩分享：面對氣溫升高與日照增強的環境變化，可從補水、防曬與穿著三個面向同步調整，例如選擇透氣且具防曬效果的衣物，並留意身體是否出現過熱或疲勞訊號。當身體維持在較穩定的體感狀態，也有助於減少長時間曝曬所帶來的不適。

隨著氣候型態逐漸改變，高溫與強烈日照已成為日常生活的一部分，防曬也不再只是夏季才需要注意的課題，而是需要長期建立的生活習慣。從日常細節開始調整，讓身體在面對環境變化時，多一分緩衝與適應。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：天氣升溫紫外線增強：專家分享防曬觀念與日常防護重點一次看