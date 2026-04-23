馬修嚴選發表首款「希臘優格」 升級健康飲食新日常

走過 16 年的淬煉，台灣優格領導品牌馬修嚴選，發表以24小時慢速滴濾冷萃工藝打造的「希臘優格」，並選址台北行天宮門市，打造品牌首間新型態店獨家供應希臘優格碗，展現產品與空間感官深度揉合的升級體驗。立足於菌種專業基礎，馬修嚴選同時推出多款機能新品，將健康飲食落實為日常的優雅儀式。

馬修嚴選宣告正式跨足全方位健康提案 開啟健康新「食」代

精品級優格馬修嚴選 首款「希臘優格」上市 提供健康新選擇

曾有研究指出：消費者正重新審視「食療（Food as Medicine）」的概念，更傾向選擇健康、無添加的食材補充需要的營養。兼具營養與功能性的希臘優格，無疑成為當中最具代表性的超級食物。看準此飲食趨勢與需求，深耕菌種領域 16 年的優格品牌馬修嚴選，於今 (22) 日正式發表首款「希臘優格」，提供健康新選擇。

這款「希臘優格」有別於市場上常見的「希臘式優格」，不使用奶粉、膠體添加等方式模擬質地，而是以品牌經典的 K+ 優格為基底，透過24小時慢速滴濾的工藝，濃縮出2.5倍營養精華的「希臘優格」。蘊含優質蛋白質與極致綿密滑順的質地，並保有K+優格的營養價值，含8株益生菌並內含長壽村的克菲爾菌株，在提供高蛋白與飽足感同時也保留了促進消化道健康的初衷。馬修嚴選創辦人王世煌執行長表示：「嚴謹的希臘優格製程凝聚了團隊對優格工藝的堅持，正因產量的珍稀性，目前僅在行天宮門市獨家供應。我們想帶給消費者的，不只是一個高品質的食物選擇，更是由內而外驅動健康的堅定承諾。」

馬修嚴選創辦人王世煌執行長分享首款「希臘優格」提供健康新選擇

馬修嚴選行天宮門市獨家供應「希臘優格碗」

座落於民權東路、行天宮對面的馬修嚴選首間新型態店，在明亮寬敞的空間內特別設置舒適的座位區，不僅是品牌將健康落實於日常的具體實踐，門市空間設計的核心以象徵純淨優格的簡約白搭配品牌色系為基底，並創造出有機的流動感——如同白瓷碗中緩緩攪動的優格。設計師捕捉了以湯匙挖取優格瞬間產生的「有機弧線」作為靈感，捨棄了僵硬的直線，改以柔和的曲面引導店面動線。

門市定位更針對都市節奏特別規劃了行天宮門市獨家首賣的「希臘優格碗」系列：無論是加了新鮮水果的「水果希臘優格碗」、富含纖維及堅果香氣的「燕麥希臘優格碗」或者是兼具兩者的「綜合希臘優格碗」。以慢速低濾製成的真希臘優格，搭配當季水果或烤燕麥，提供相對熱量低、輕負擔，具多元營養及飽足感的輕食選擇可作為忙碌上班族、重視營養與健康飲食者的午、晚餐新選擇。

馬修嚴選希臘優格碗營養密度更高，相對更有飽足感

菌種專家的全方位生活提案 從精準美妍、高效能量到靜謐好眠

馬修嚴選將對好生活的承諾，細膩地織入日常的每一個時刻，三款機能新品精準實踐全方位好生活提案：

「益妍優格益生菌」：精準保養的內在實踐

如果外在好氣色是建築，那益生菌則是穩固地基的工人，膠原蛋白與玻尿酸則是優質建材。馬修嚴選以專利美妍複合菌株，細膩地融合了日本 NIPPI 專利小分子魚膠原蛋白、高純度的玻尿酸鈉以及源自北海道玄米的神經醯胺等頂級原料，透過最純粹的方式，由內而外導引出最真實、透亮的自然光采。

「能量優優格飲」：職場族群的元氣補給

在快節奏的職場日常中，為需要高效能量管理的上班族，打造回歸原型食物的力量！以源自人體好菌為基礎，搭配營養豐富的紅藜麥、菊苣纖維和天然啤酒酵母 B 群，為身體建構一套自然的能量節奏。無論是作為晨間的能量序曲，或是會議間的營養補充，都能以最貼近自然的姿態，陪伴每一位職場職人保持最佳的元氣狀態。

「好睡優優格飲」：無加糖陪伴靜謐夜晚放鬆修復

睡眠是身體最重要的修復時刻，馬修嚴選以科學驗證的放鬆好菌 LPC37 為核心，結合專利 GABA 與優格活菌，將助眠的保養邏輯融入日常飲食，透過調整體質、幫助入睡的方式，給高壓與作息不穩定族群更安心的日常守護，讓入睡這件事，重新變得自然而然。