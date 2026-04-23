2026母親節鞋履推薦！跟IU一起時髦，送媽媽一雙舒適又百搭的神隊友 圖片來源：New Balance和FILA

母親節禮物還在苦惱要送什麼？比起放在櫃子裡捨不得用的禮盒，一雙真正穿得住、走得舒服、又能讓媽媽每天出門更有型的鞋，反而更實用也更貼心。2026春夏鞋履趨勢不只講究好看，舒適度、百搭性、機能感也成為挑選重點，從老爹鞋、瑪莉珍鞋、厚底帆布鞋到復古運動鞋，都能讓媽媽在通勤、聚會、旅行或日常散步時，走出自己的風格主場。

今年母親節鞋款選擇相當豐富，FILA以「CHANGE THE GAME」打造母親節限定鞋款，把運動與時尚結合；ECCO邀請倪妮演繹優雅與機能兩大風格，主打舒適皮革鞋履；CONVERSE攜手日本藝術家MATSUI推出充滿萌寵插畫感的聯名系列；New Balance則有IU、張員瑛同款204L運動鞋，讓媽媽也能一起踩上女神同款日常時髦感。

FILA RAYTONA SCRIPT，媽媽的通勤白鞋就選它

想送一雙「上班可以穿、下班也好搭」的鞋，FILA RAYTONA SCRIPT會是很安全又有型的選擇。這款鞋以極簡純白設計為主軸，延續FILA經典老爹鞋的厚底比例，能自然修飾腿部線條，對於平常喜歡穿長褲、寬褲、裙裝的媽媽來說，都很好搭配。

圖片來源：FILA

鞋側印上「CHANGE THE GAME」標語，不只是設計細節，也像是送給媽媽的一句日常鼓勵。畢竟媽媽不是只有家庭角色，也可能是職場裡全力以赴的人、生活裡努力照顧自己的人。鞋款搭載輕量中底與穩定支撐結構，加上包覆式鞋口設計，適合長時間通勤、走路或日常移動，是兼具舒適與時髦感的百搭白鞋。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

如果媽媽平常喜歡有一點造型感，但又不想太浮誇，FILA DISRUPTOR 2 SCARF就很適合。這款鞋承襲DISRUPTOR 2經典厚底輪廓與鋸齒外底設計，以「雲朵白」營造乾淨輕盈的視覺感，厚底設計也能修飾比例，讓日常穿搭更有精神。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

最大亮點是鞋款加入緞面蝴蝶結鞋帶，每雙還附兩款緞帶可替換，讓老爹鞋不再只有率性運動感，也多了柔和、優雅的女人味。對想打造母女鞋穿搭的人來說，這款也很有節日感，既能送媽媽，也能自己一起入手，母親節約媽媽出門逛街、喝下午茶，直接穿成一組時髦母女檔。FILA母親節活動期間，單筆滿NT$5,500現抵500元。

ECCO MARGOT瑪莉珍鞋，優雅媽媽的日常輕奢選擇

近年瑪莉珍鞋熱度一路不退，2026春夏更是從甜美單品進化成大人系日常鞋。ECCO今年邀請倪妮演繹全新鞋履系列，其中MARGOT系列就很適合送給喜歡優雅、低調、有質感穿搭的媽媽。MARGOT露跟平底瑪莉珍鞋使用頂級羊皮製成，鞋面上的T字調節扣能提升貼合度與穩定性，平底設計也比高跟鞋更適合長時間穿著。暖米棕與黑色都很實穿，無論搭配洋裝、寬褲、襯衫或針織外套，都能穿出溫柔又俐落的氣質。

圖片來源：ECCO

另一款MARGOT銀鍊平底瑪莉珍鞋則運用柔韌牛皮與銀色金屬鏈條裝飾，冰白色調多了一點輕奢感，適合想讓穿搭更有亮點的媽媽。它不是那種只適合特殊場合的鞋，而是可以從上班、聚餐一路穿到週末約會的精緻日常款。

圖片來源：ECCO

如果媽媽想要一雙能稍微增高、修飾比例，但又不想穿得腳很累的鞋，ECCO LIVA中跟涼鞋可以列入口袋名單。這款以經典輪廓融合現代設計，選用ECCO頂級皮革製成，腳踝可調式扣帶能增加穩定度，35mm皮革包覆粗跟設計則兼顧優雅與支撐。ECCO母親節優惠自4月15日至5月10日於直營門市及百貨專櫃開跑，購買正價鞋、包或服飾，符合指定門檻可享折扣與滿額贈禮，直營門市還有LINE Pay結帳回饋活動，適合趁母親節帶媽媽一起試穿挑選。

CONVERSE x MATSUI聯名鞋，送給童心未泯的可愛媽媽

如果媽媽本身喜歡帆布鞋、休閒穿搭，或是家裡有毛小孩，那CONVERSE x MATSUI聯名系列會是很有驚喜感的母親節禮物。這次CONVERSE攜手日本超人氣藝術家MATSUI，以「靈感拍檔」為概念，把毛小孩角色與繽紛插畫融入鞋履與服飾之中，整體氛圍輕鬆、活潑又有辨識度。

圖片來源：CONVERSE

圖片來源：CONVERSE

系列中的CHUCK 70高筒鞋款以不對稱撞色設計呈現鮮明視覺層次，鞋側點綴聯名圖案，並搭載ORTHOLITE避震中底，在經典外型中提升舒適腳感。另一款CHUCK 70低筒鞋則以彩繪細節與帆布鞋面呈現更隨性的日常風格，適合喜歡低調但想保有一點可愛細節的媽媽。

若想要更有造型感，也可以選CHUCK TAYLOR ALL STAR LIFT DOUBLE STACK雙層厚底鞋，約5公分厚底能拉長比例，搭配耐磨帆布鞋面與輕量泡棉中底，在造型與舒適之間取得平衡。這雙很適合送給穿搭年輕、喜歡和女兒一起逛街拍照的媽媽。

New Balance 204L，跟IU、張員瑛一起穿女神同款

想送媽媽一雙真正百搭、不挑年齡、又有明星同款話題的運動鞋，New Balance 204L就是今年很值得注意的選擇。IU以綠色T恤搭配皮裙，將休閒與正式感混搭在一起，腳上穿的204L「奶油白＋海軍藍」新色，乾淨又有復古味；另一套簡約白T與工裝褲造型則搭配霧紫色系204L，呈現她私服常見的清爽優雅感。

圖片來源：New Balance

圖片來源：女子漾編輯拍攝

張員瑛則以洋裝外搭外套，搭配粉粉嫩嫩的204L「漿果紅色」，在奶油底色上點綴紅色，整體充滿清新甜美感。204L承襲1970年代跑鞋靈感，以修長輪廓搭配科技感合成材質與網眼布紋理，把復古跑鞋與現代潮流元素結合，很適合喜歡簡約、乾淨、帶一點年輕感穿搭的媽媽。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

New Balance 204L售價為NT$3,680，價格相對好入手，也很適合想和媽媽一起買母女鞋的人。奶油白、霧紫、漿果紅等配色都各有風格，不論媽媽偏愛低調、溫柔或甜美感，都能找到適合的一雙。

今年母親節，送鞋其實是在送媽媽「走自己的路」

今年不妨跳脫傳統禮盒思維，帶媽媽試穿一雙真正適合她生活節奏的鞋。喜歡率性百搭，可以選FILA或New Balance；偏愛優雅輕奢，可以看ECCO；想要活潑有趣、帶點童心，CONVERSE x MATSUI也很有記憶點。最重要的是，這份禮物不只好看，而是真的能陪媽媽走進日常。