2026母親節鞋履推薦！跟IU一起時髦，送媽媽一雙舒適又百搭的神隊友

2026-04-23 07:58 女子漾／編輯周意軒
2026母親節鞋履推薦！跟IU一起時髦，送媽媽一雙舒適又百搭的神隊友 圖片來源：New Balance和FILA
2026母親節鞋履推薦！跟IU一起時髦，送媽媽一雙舒適又百搭的神隊友 圖片來源：New Balance和FILA

母親節禮物還在苦惱要送什麼？比起放在櫃子裡捨不得用的禮盒，一雙真正穿得住、走得舒服、又能讓媽媽每天出門更有型的鞋，反而更實用也更貼心。2026春夏鞋履趨勢不只講究好看，舒適度、百搭性、機能感也成為挑選重點，從老爹鞋、瑪莉珍鞋、厚底帆布鞋到復古運動鞋，都能讓媽媽在通勤、聚會、旅行或日常散步時，走出自己的風格主場。

今年母親節鞋款選擇相當豐富，FILA以「CHANGE THE GAME」打造母親節限定鞋款，把運動與時尚結合；ECCO邀請倪妮演繹優雅與機能兩大風格，主打舒適皮革鞋履；CONVERSE攜手日本藝術家MATSUI推出充滿萌寵插畫感的聯名系列；New Balance則有IU、張員瑛同款204L運動鞋，讓媽媽也能一起踩上女神同款日常時髦感。

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FILA RAYTONA SCRIPT，媽媽的通勤白鞋就選它

想送一雙「上班可以穿、下班也好搭」的鞋，FILA RAYTONA SCRIPT會是很安全又有型的選擇。這款鞋以極簡純白設計為主軸，延續FILA經典老爹鞋的厚底比例，能自然修飾腿部線條，對於平常喜歡穿長褲、寬褲、裙裝的媽媽來說，都很好搭配。

圖片來源：FILA
圖片來源：FILA

鞋側印上「CHANGE THE GAME」標語，不只是設計細節，也像是送給媽媽的一句日常鼓勵。畢竟媽媽不是只有家庭角色，也可能是職場裡全力以赴的人、生活裡努力照顧自己的人。鞋款搭載輕量中底與穩定支撐結構，加上包覆式鞋口設計，適合長時間通勤、走路或日常移動，是兼具舒適與時髦感的百搭白鞋。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

如果媽媽平常喜歡有一點造型感，但又不想太浮誇，FILA DISRUPTOR 2 SCARF就很適合。這款鞋承襲DISRUPTOR 2經典厚底輪廓與鋸齒外底設計，以「雲朵白」營造乾淨輕盈的視覺感，厚底設計也能修飾比例，讓日常穿搭更有精神。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

最大亮點是鞋款加入緞面蝴蝶結鞋帶，每雙還附兩款緞帶可替換，讓老爹鞋不再只有率性運動感，也多了柔和、優雅的女人味。對想打造母女鞋穿搭的人來說，這款也很有節日感，既能送媽媽，也能自己一起入手，母親節約媽媽出門逛街、喝下午茶，直接穿成一組時髦母女檔。FILA母親節活動期間，單筆滿NT$5,500現抵500元。

ECCO MARGOT瑪莉珍鞋，優雅媽媽的日常輕奢選擇

近年瑪莉珍鞋熱度一路不退，2026春夏更是從甜美單品進化成大人系日常鞋。ECCO今年邀請倪妮演繹全新鞋履系列，其中MARGOT系列就很適合送給喜歡優雅、低調、有質感穿搭的媽媽。MARGOT露跟平底瑪莉珍鞋使用頂級羊皮製成，鞋面上的T字調節扣能提升貼合度與穩定性，平底設計也比高跟鞋更適合長時間穿著。暖米棕與黑色都很實穿，無論搭配洋裝、寬褲、襯衫或針織外套，都能穿出溫柔又俐落的氣質。

圖片來源：ECCO
圖片來源：ECCO

另一款MARGOT銀鍊平底瑪莉珍鞋則運用柔韌牛皮與銀色金屬鏈條裝飾，冰白色調多了一點輕奢感，適合想讓穿搭更有亮點的媽媽。它不是那種只適合特殊場合的鞋，而是可以從上班、聚餐一路穿到週末約會的精緻日常款。

圖片來源：ECCO
圖片來源：ECCO

如果媽媽想要一雙能稍微增高、修飾比例，但又不想穿得腳很累的鞋，ECCO LIVA中跟涼鞋可以列入口袋名單。這款以經典輪廓融合現代設計，選用ECCO頂級皮革製成，腳踝可調式扣帶能增加穩定度，35mm皮革包覆粗跟設計則兼顧優雅與支撐。ECCO母親節優惠自4月15日至5月10日於直營門市及百貨專櫃開跑，購買正價鞋、包或服飾，符合指定門檻可享折扣與滿額贈禮，直營門市還有LINE Pay結帳回饋活動，適合趁母親節帶媽媽一起試穿挑選。

CONVERSE x MATSUI聯名鞋，送給童心未泯的可愛媽媽

如果媽媽本身喜歡帆布鞋、休閒穿搭，或是家裡有毛小孩，那CONVERSE x MATSUI聯名系列會是很有驚喜感的母親節禮物。這次CONVERSE攜手日本超人氣藝術家MATSUI，以「靈感拍檔」為概念，把毛小孩角色與繽紛插畫融入鞋履與服飾之中，整體氛圍輕鬆、活潑又有辨識度。

圖片來源：CONVERSE
圖片來源：CONVERSE

圖片來源：CONVERSE
圖片來源：CONVERSE

系列中的CHUCK 70高筒鞋款以不對稱撞色設計呈現鮮明視覺層次，鞋側點綴聯名圖案，並搭載ORTHOLITE避震中底，在經典外型中提升舒適腳感。另一款CHUCK 70低筒鞋則以彩繪細節與帆布鞋面呈現更隨性的日常風格，適合喜歡低調但想保有一點可愛細節的媽媽。

若想要更有造型感，也可以選CHUCK TAYLOR ALL STAR LIFT DOUBLE STACK雙層厚底鞋，約5公分厚底能拉長比例，搭配耐磨帆布鞋面與輕量泡棉中底，在造型與舒適之間取得平衡。這雙很適合送給穿搭年輕、喜歡和女兒一起逛街拍照的媽媽。

New Balance 204L，跟IU、張員瑛一起穿女神同款

想送媽媽一雙真正百搭、不挑年齡、又有明星同款話題的運動鞋，New Balance 204L就是今年很值得注意的選擇。IU以綠色T恤搭配皮裙，將休閒與正式感混搭在一起，腳上穿的204L「奶油白＋海軍藍」新色，乾淨又有復古味；另一套簡約白T與工裝褲造型則搭配霧紫色系204L，呈現她私服常見的清爽優雅感。

圖片來源：New Balance
圖片來源：New Balance

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

張員瑛則以洋裝外搭外套，搭配粉粉嫩嫩的204L「漿果紅色」，在奶油底色上點綴紅色，整體充滿清新甜美感。204L承襲1970年代跑鞋靈感，以修長輪廓搭配科技感合成材質與網眼布紋理，把復古跑鞋與現代潮流元素結合，很適合喜歡簡約、乾淨、帶一點年輕感穿搭的媽媽。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

New Balance 204L售價為NT$3,680，價格相對好入手，也很適合想和媽媽一起買母女鞋的人。奶油白、霧紫、漿果紅等配色都各有風格，不論媽媽偏愛低調、溫柔或甜美感，都能找到適合的一雙。

今年母親節，送鞋其實是在送媽媽「走自己的路」

今年不妨跳脫傳統禮盒思維，帶媽媽試穿一雙真正適合她生活節奏的鞋。喜歡率性百搭，可以選FILA或New Balance；偏愛優雅輕奢，可以看ECCO；想要活潑有趣、帶點童心，CONVERSE x MATSUI也很有記憶點。最重要的是，這份禮物不只好看，而是真的能陪媽媽走進日常。

#IU #NB #母親節 #FILA #ECCO #CONVERSE

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

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2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest

最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

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極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


花卉風：3D 立體與浮雕設計

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

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#造型 #穿搭 #趨勢 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #美甲美睫 #2026春夏

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2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest

春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

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2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

圖片來源：Pinterest
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首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

圖片來源：Pinterest
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第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

圖片來源：Pinterest
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第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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#美甲 #穿搭 #春天美甲 #指彩推薦 #流行時尚 #指彩範本

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2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026-04-17 19:07 女子漾／編輯張念慈
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供

今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

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1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
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#嬌蘭 #迪奧 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #無印良品 #ALLIE

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2026-04-07 14:45 女子漾／編輯張念慈
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2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

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CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
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在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

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