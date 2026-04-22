不只是變長，是養出狀態✨NAF睫蘊PDRN上下睫專用精華開啟睫毛保養日常

2026-04-22 22:03 cookie餅乾小姐



時候真的會發現，保養這件事，不只是臉，連「睫毛」也開始悄悄被放進日常裡。



以前其實不太在意睫毛，覺得刷個睫毛膏、有化妝就好。


但慢慢地會發現，當生活變忙、作息不太穩，甚至卸妝沒那麼溫柔的時候，睫毛其實很誠實變得比較稀、比較軟，甚至有點沒精神。



那種感覺很微妙，不是明顯的改變，但就是覺得眼神少了一點精緻感。



也是在這樣的狀態下，我才開始認真思考「睫毛保養」這件事。



後來開始用NAF 睫蘊-PDRN上睫纖翹精華液 跟 NAF 睫蘊-PDRN下睫濃密精華液才慢慢發現，原來睫毛也可以被好好照顧。



上睫毛跟下睫毛其實狀態完全不一樣。


上睫毛更需要的是「纖長感」和支撐度，而下睫毛反而是細緻的濃密與存在感。



以前都一支塗到底，但其實這樣真的有點太隨便。



分開保養之後，會覺得整個細節變得很不一樣。


上睫毛刷起來比較有精神感，下睫毛也不再是若有似無的存在，而是默默讓整體眼神更完整。



而且像這種含有PDRN成分的睫毛精華，用起來的感覺不是那種很不舒服、很有存在感的效果，而是比較溫和、慢慢養出狀態的那種安心感。



對我來說，它不是那種「立刻變超濃密」的產品，而是讓睫毛在每天卸妝、上妝的循環裡，還能維持一點柔韌與健康感。



那種差別，其實只有自己最清楚。沒使用感覺就眼睛很沒精神~







現在的我，比起濃烈的妝感，反而更在意這種很細微、但很真實的改變。



睫毛沒有特別張揚，但就是剛剛好地，讓整個人看起來更有精神一點。


今天要來分享一下我最近常使用讓睫毛可以美美變更美的好用睫毛精華液~




NAF 睫蘊-PDRN上睫纖翹精華液(上睫毛專用）+ NAF睫蘊-PDRN下睫濃密精華液(下睫毛專用)







NAF 睫蘊-PDRN上睫纖翹精華液(上睫毛專用）















嚴選高效美容精華(上睫毛)


第一次拿到 NAF 睫蘊-PDRN上睫纖翹精華液 的時候，其實有一種「嗯，這很我」的感覺。



它的外包裝不是那種過度張揚的設計，而是走一種很剛好的精緻感。


整體色調偏柔和、帶一點低調感，看起來不會浮誇。 


外包裝是藍色的上面有日文也有英文，有寫上美容液的字體，也有用日文寫上睫毛專用，


要仔細看清楚喔，他是精華液不適睫毛膏喔，外包裝可以看到整隻的設計，


金色搭配黑色也有NAF的LOGO印在上面，看起來相當低調高級感，


一個水滴的形狀真的很適合當作精華液在使用，雖然包裝都是日文，可以背部有中文標籤可以看得更清楚，


有很清楚地寫出成份，容量是8.5G然後建議每日早晚清潔過後，使用刷頭沾取適量，輕刷於睫毛的根部，避開眼睛處即可，


它放在化妝台上，不會搶戲，但會讓人忍不住多看一眼。



那種感覺有點像現在很喜歡的保養狀態不是追求一眼驚艷，而是細節裡的質感。



包裝線條也做得很俐落，沒有多餘的裝飾，拿在手上是輕巧但有質地的，不會有廉價感。


拿出來的形狀是長條狀的黑色蓋子，蓋子可以旋轉打開，整隻看起來很貴氣，








刷頭設計延伸出來的整體視覺，也讓人很自然聯想到「精準、細緻」這件事，好像它就是為了那一根一根睫毛而存在。



最喜歡的是它那種淡淡的專業感，不會太可愛，也不會過於冷感，剛好落在一個很舒服的區間。






就像是現在的自己，開始懂得選擇適合的東西，而不是只看外表熱鬧。



有些產品，是一用就知道效果；但有些，是從拿在手上的那一刻，就已經默默加分了。



精華液使用的外泌體 + 麗珠蘭 添加呵護配方，展現睫毛自然立體感。


搭配維他命 B5 與角蛋白，給予睫毛潤澤與柔順的保養感受。


專為上睫毛設計的螺旋刷頭貼合眼型設計是黑色的刷子設計，使精華液均勻附著於睫毛表面。


拿起 NAF 睫蘊-PDRN上睫纖翹精華液 的那一刻，其實會有一種很安定的感覺。












不是那種浮誇的設計，而是帶一點霧面質感、低調光澤的外型，握在手上剛剛好，輕巧但不廉價，有種日常會一直想拿起來用的順手感。



打開之後，我第一眼其實是看刷頭。它不是那種很誇張的大刷子，而是偏細緻、帶點弧度的設計，螺旋刷毛分布很均勻，看起來就是為了「一根一根梳開睫毛」而存在的那種。


實際用的時候，會發現它真的很好控制，不太會沾過多精華，也不容易不小心碰到眼皮，這點對我來說滿加分的，尤其早上趕時間的時候，手殘也不太會出事。



刷的過程其實很舒服，精華液的質地偏清爽，不是那種濃稠到有存在感的類型，而是帶點水感的滑順感，刷上去的時候幾乎沒什麼負擔，不會黏、不會悶，也不會讓睫毛有結塊的感覺。


那種感覺有點像在幫睫毛上一層很輕薄的保養。



我自己最在意的是「會不會刺激」，但這款用起來算滿溫和的，靠近眼睛也不會有刺刺或熏眼的感覺，可以很安心每天用。


精華液本身無色無味，就好像在替睫毛做保養的感覺，睫毛感覺塗上一層保護膜的感覺，滋潤感很夠，



用了一段時間之後，其實不是那種突然很誇張的變化，而是會慢慢覺得睫毛的狀態比較穩定。


刷睫毛膏的時候比較不容易塌，整體看起來也比較有精神感，那種差異是細微但很真實的。



精華液本身主打的PDRN成分，給我的感覺比較像是在「養」而不是「硬撐效果」，就是在每天卸妝、上妝的循環裡，幫睫毛多一點保護和支撐。



現在回頭看，其實這種產品最迷人的地方，不是讓你一夜之間變得多驚人，而是讓你在不知不覺中，看起來更精緻一點點。



那種剛剛好的改變，很耐看。



NAF睫蘊-PDRN下睫濃密精華液(下睫毛專用)









嚴選高效美容精華(下睫毛)


看到 NAF 睫蘊-PDRN下睫濃密精華液 的時候，其實就有一種「這支很懂細節」的感覺。


外包裝是紫色的上面也有NAF濃密美容易的標示 ，圖片標示下睫毛使用，要仔細看清楚是下睫毛不是上睫毛喔，


然侯它是美容液，不是睫毛膏喔，一定要看清楚，包裝全都是日文但背面有中文說明，



它的包裝不像一般睫毛產品那樣走可愛或誇張路線，而是帶一點沉穩的色調，通常會是比較柔和但有深度的顏色，看起來有種低調的精緻感。






一樣是水滴的形狀，看起來很精緻，此外這隻比較小之一點，容量是6G大小，它的形狀頭部蓋子部位比較大一點，是黑色的蓋子，然後身罐是白色也有金色字體看起來很美，



那種色系不會太亮眼，卻很耐看，甚至有點像精品保養品的氛圍，靜靜放在化妝台上也不會顯得雜亂。



整體設計是偏細長型的線條，視覺上很俐落，拿在手上會覺得剛剛好，沒有多餘的裝飾，卻有一種「我就是為了細節而存在」的存在感。


尤其想到它是專門給下睫毛用的，就會覺得這樣的設計其實很合理——細緻、精準、剛剛好。



最喜歡的是它那種帶點內斂的質感，不是第一眼驚艷，而是越看越順眼的類型。




很像現在挑東西的自己，不再追求華麗，而是會被這種安靜卻有品味的設計吸引。


精華液是使用外泌體 + 麗珠蘭 添加呵護配方，展現睫毛自然立體感。


落葉松木與玻尿酸: 為睫毛根部補水保濕，同時提升柔滑舒適感




專為下睫毛設計的斜角刷頭:柔軟斜角貼合眼下弧度，使塗抹更精準細緻


拿起 NAF 睫蘊-PDRN下睫濃密精華液 的時候，其實第一個感覺是「它真的很為細節而設計」。












整體是細長型的外觀，線條很俐落，帶一點低調質感的色系，握在手上很輕巧，但不會有廉價的空心感，反而有種精緻的小物感，會讓人下意識想把它放進日常保養的固定位置。



打開之後，刷頭是那種圓形的白色柱狀、很精準的刷毛型，跟上睫毛用的很不一樣。


上睫毛是黑色刷子造型，下睫毛是白色的包軟海綿形狀的，


它的刷頭長度設計比較短，第一眼看就會覺得「嗯，這就是拿來顧下睫毛的」。


實際用的時候也真的很有感，刷起來很穩，不太會沾到眼皮或暈到，對於下睫毛這種本來就很細、又容易失手的地方來說，真的很加分。



使用的過程其實蠻療癒的。


精華液的質地是偏清爽水感，不會濃稠，也沒有厚重的存在感，刷上去幾乎沒有負擔。


輕輕帶過下睫毛的時候，會有一種在幫它們「梳整」的感覺，而不是單純塗一層東西上去。


精華液本身無色無味 ，塗抹起來不會有異物感或香味很自然~



我自己很在意會不會刺激眼睛，但這支用起來算滿溫和的，靠近下眼皮也不會有刺或熏的感覺，可以很安心慢慢刷，不會緊張。



用了一段時間之後，其實不是那種突然變很濃密的誇張效果，而是會發現下睫毛的存在感慢慢變明顯。


以前有點稀疏、容易被忽略的地方，現在會讓整個眼神看起來更完整，甚至在沒有特別化妝的時候，也會多一點精緻感。



它的PDRN精華給我的感覺比較像是在「打底養護」，讓睫毛維持在比較穩定、健康的狀態，而不是短時間硬撐出效果。


對我來說，這種慢慢累積的改變，反而更安心也更耐看。



現在會覺得，下睫毛真的不是可有可無的存在。


當它被好好照顧的時候，整個人的細節，其實會悄悄升級一點點。


睫毛，也值得深層蘊養。



適合嫁接睫毛後與上妝前日常保養使用的睫毛精華液



濃密呵護 × 睫底滋養 × 自然深邃



用了 NAF 睫蘊-PDRN上睫纖翹精華液 搭配 NAF 睫蘊-PDRN下睫濃密精華液 一段時間之後，其實最大的感受不是「哇，瞬間變很誇張」，而是那種很細微、但每天照鏡子都會注意到的改變。



以前真的會忽略下睫毛，甚至連上睫毛也只是靠化妝在撐。












但開始分開保養之後，才發現原來上下睫毛的狀態被照顧好，整個眼神會變得很不一樣。


不是濃妝的那種強烈，而是乾淨、柔和，但有精神的那種精緻感。



上睫毛的部分，會覺得比較有支撐感，刷睫毛膏的時候也更順，弧度比較自然，不太容易塌；而下睫毛則是慢慢有存在感，以前幾乎看不到的地方，現在會讓整個眼睛輪廓更完整，甚至有種偷偷放大眼神的感覺。



整個使用過程其實很無壓力。


兩支的質地都偏清爽，不黏、不厚重，也不會有刺激感，日常早晚用都很OK，就像把睫毛也納入日常保養的一部分，而不是多一個麻煩的步驟。



我自己最喜歡的是那種「慢慢變好」的節奏。


不是急著看到效果，而是在卸妝、上妝的日常裡，睫毛看起來比較穩定、不容易亂掉，整體狀態更柔順一點。



現在會覺得，睫毛其實就是那種很細節的地方。


你不一定會第一眼注意到，但當它被好好照顧的時候，整個人的感覺真的會差很多。


這組對我來說，就是那種會默默用完，然後很自然想再回購的存在。










cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#睫毛 #彩妝保養 #美甲美睫 #2026

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2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
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春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

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2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

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首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

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第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

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第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

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文章目錄

1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
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如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
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2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

#嬌蘭 #迪奧 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #無印良品 #ALLIE

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保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

2026-04-07 14:45 女子漾／編輯張念慈
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供

2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

如果你正在找保養品推薦2026必買清單，以下8款高評價新品，從精華液、乳霜到美容油與面膜，完整解析今年最值得關注的保養趨勢。

文章目錄

編輯推薦

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

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