正值台灣重要的宗教文化活動馬祖遶境期間，氣溫也明顯升高，白天動輒來到30度以上。清晨出發時仍帶些許涼意，但隨著日照逐漸轉強，路面熱氣慢慢堆積，走在隊伍之中，悶熱感也一段一段浮現。不少民眾走到中午，背部與手臂早已被汗水浸濕，衣物貼在皮膚上，再加上陽光長時間直曬，形成一種難以忽視的黏膩與悶熱感。

圖說：烈日行走記得補水與防曬，讓身體更舒適安心。

在長時間戶外步行的情境下，身體不只是單純流汗。當氣溫與濕度同時偏高，汗水不易蒸發，容易停留在皮膚表面，衣物吸濕後貼附在身上，行走時產生摩擦感，讓不適逐漸放大。

另一方面，手臂、後頸等部位長時間暴露在陽光下，會出現持續升溫的體感。有些人形容，像是熱氣停在皮膚上散不掉，即使中途補擦防曬，當曝曬時間拉長，仍會感覺到皮膚逐漸變得乾燥、發燙，甚至出現泛紅情況。

健康管理師張恆恩分享：這類悶熱與曝曬交錯的環境，會讓身體同時面臨散熱與調節壓力，除了流汗量增加，也較容易感到疲勞。若沒有適時調整節奏，長時間下來會影響行走時的體力與專注度。

面對高溫曝曬，多數人會先想到補水與防曬，但在長時間行走的情境中，單靠防曬乳往往難以全面應對。近年在繞境隊伍中，可以觀察到不少人會搭配長袖衣物與帽子，透過物理方式減少陽光直接接觸皮膚，也能減少臉部與後頸直接曝曬的壓力。

在穿著選擇上，也逐漸從「遮」轉向「怎麼讓身體不那麼悶」。有些民眾會選擇涼感衣或冰霸衣作為外層穿著，除了具備UPF50+的防曬效果，能減少紫外線直接接觸外，當流汗時也能較快將水氣帶離皮膚，縮短濕黏停留的時間，當衣服能在短時間內變乾，悶住的感覺就不容易一直累積。

另外，有些布料在接觸皮膚瞬間會帶來短暫涼感，像風吹過時那種微微降溫的感覺，對長時間行走的人來說，會讓身體在高溫中多一點緩衝。

沿途可以發現，不少人會在騎樓或樹蔭下短暫停留，有人放慢腳步，也有人調整衣著來減少曝曬。這些看似日常的動作，其實都是身體在高溫環境下的自我調節。

對許多參與媽祖繞境的人來說，長時間行走不只是體力考驗，也是與環境相處的過程。當高溫、汗水與日曬同時存在時，如何讓身體維持在相對穩定的狀態，也逐漸成為不少人反覆參與後累積的經驗。

隊伍之中不時出現互相照應的片刻，在烈日之下，這些細微的互動，讓行走多了一份陪伴與安心。當步伐慢慢向前，身體找到節奏，那種在悶熱中仍能繼續走下去的踏實感，也成為許多人心中難忘的一部分。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：媽祖繞境高溫曝曬：30度烈日下防曬與日常防護怎麼做？