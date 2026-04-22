2026眼妝6款新品整理包！媚比琳睫毛膏、Bobbi Brown眼影棒、Love Liner眼線液一次看。圖片來源：品牌提供

眼妝控今年春夏真的會很忙。從專櫃高訂眼影盤、秒放大雙眼的眼影棒，到開架極細眼線液與專業刷具，2026眼妝新品明顯走向「細節決勝負」路線。比起過去只追求顏色漂亮，現在更講究眼影是否服貼、眼線是否抗暈、睫毛膏能不能扛住台灣濕熱天氣，甚至連刷具能不能精準處理臥蠶、眼下與亮片細節，都成為妝容精緻度的關鍵。

這篇整理5款近期話題眼妝新品，從Dior高訂精品感眼影、Bobbi Brown水鑽光眼影棒，到Love Liner、KISSME兩大人氣眼線液，再加上MEKO與彩妝專家游絲棋老師合作的刷具組，想打造乾淨、有神、不怕暈的眼妝，這波真的可以先筆記。

眼妝新品推薦1：媚比琳挺豐翹束感防水睫毛膏

媚比琳挺豐翹束感防水睫毛膏。張念慈/攝影

開架睫毛膏霸主媚比琳這次把焦點放在亞洲女生最常遇到的「稀疏睫」困擾，推出全新《挺豐翹束感防水睫毛膏》，主打品牌首款「根部增量睫毛膏」，並邀請金鐘實力女演員李沐擔任全新品牌好友，以「核心美睫皮拉提斯」概念詮釋睫毛的支撐力。

新品結合獨家《首創3合1豐翹睫弧形刷》與《24H持久豐翹曲線膏體》，訴求一刷打造「秒豐盈、瞬收束」的輕盈束感睫毛，讓睫毛從根部看起來更有存在感，不再只是刷長，而是把稀疏空洞感一起補起來。

媚比琳挺豐翹束感防水睫毛膏。圖片來源：品牌提供

這支睫毛膏的刷頭設計很有記憶點，針對亞洲窄小眼型，並經由日本100種不同眼型測試，三段式刷頭分別對應根部增量、睫尖收束與細小睫毛捕捉。寬面刷可深入睫毛根部創造豐盈基底，細弧刷幫助睫尖纖細不結塊，頂尖刷則能照顧眼頭、眼尾或稀疏小睫毛，讓整體睫毛呈現「豐盈束感、輕盈捲翹、持久不塌」效果。

新品售價NT$517，上市同步推出優惠，購買《挺豐翹束感防水睫毛膏》即可享《飛天翹溫和瞬淨睫毛膏卸除液》加購價NT$99；活動期間購買媚比琳全品項滿NT$699，還可獲品牌潮流隨手杯，數量有限、送完為止

媚比琳挺豐翹束感防水睫毛膏。圖片來源：品牌提供

眼妝新品推薦2：Bobbi Brown極致鑽石水感眼影棒

Bobbi Brown 極致鑽石水感眼影棒。張念慈/攝影

Bobbi Brown這次推出《極致鑽石水感眼影棒》，很適合懶人、通勤族、手殘黨，也很適合那種「早上想快速出門，晚上又要有聚會感」的妝容需求，主打「一筆定格鑽石光影」，全5色售價NT$1,300／2g。

Bobbi Brown 極致鑽石水感眼影棒。張念慈/攝影

這支眼影棒最大亮點是搭載「高水感凝凍科技」，內含超過55%的高保濕凝凍配方與紅藻萃取物，上眼帶冰涼滑順感，10秒內就能快速鎖定色彩，並主打12小時持久閃耀、不易積線與落粉。

色號包含「月光石」、「蜜糖棕」、「炫光紫」、「深邃棕」、「粉鑽石」5色，其中「月光石」適合提亮眼周暗沉，「蜜糖棕」能打造日常深邃眼神，「粉鑽石」則用透明珍珠光降低粉色顯腫感，單擦或疊擦都很有高級感。

Bobbi Brown 極致鑽石水感眼影棒。張念慈/攝影

眼妝新品推薦3：Love Liner超激細眼線液筆

Love Liner隨心所慾超防水超激細眼線液筆（濃密漆黑／經典深棕）。圖片來源：品牌提供

如果說眼影決定氛圍，眼線就是決定眼神精緻度的最後一刀。Love Liner這次針對經典熱銷款《隨心所慾超防水極細眼線液筆》推出全新升級版本，同步推出品牌史上最細0.01mm的《隨心所慾超防水超激細眼線液筆》，並攜手Esther Bunny艾絲樂小兔推出聯名包裝，實用度和收藏感一次到位。

Love Liner隨心所慾超防水超激細眼線液筆（濃密漆黑／經典深棕）。圖片來源：品牌提供

升級後的《隨心所慾超防水極細眼線液筆》將墨水流量增加至1.1倍，讓線條更飽滿、出墨更穩定，不需要反覆描繪也能畫出俐落眼線；持妝方面採用防水與防暈雙重防護配方，可抵抗水、汗、淚水與皮脂影響，主打長達12小時持妝效果。

0.01mm「超激細」版本則適合描繪眼頭、眼尾與睫毛根部空隙，Love Liner × Esther Bunny聯名款包含眼線液筆6色與極細眼線筆2色，共8款選擇，其中眼線液筆也採用可替換式筆芯設計。

Love Liner隨心所慾超防水超激細眼線液筆。圖片來源：品牌提供

眼妝新品推薦4：Dior迪奧絕對搶眼系列

2026全新【迪奧絕對搶眼系列】。圖片來源：品牌提供

Dior 2026全新「迪奧絕對搶眼系列」這次直接把高訂美學搬進眼妝裡，主打3大新品，包括《迪奧經典五色眼影 藤格紋限量版》、《迪奧絕對搶眼防水睫毛膏》以及《迪奧絕對搶眼濃密睫毛膏》。

其中最吸睛的五色眼影盤以經典Lady Dior手袋與高訂布料為靈感，外殼延續黑色藤格紋設計，眼影盤面也壓印Cannage藤格紋圖騰，拿出來補妝根本自帶精品氣場。

2026全新【迪奧絕對搶眼系列】。圖片來源：品牌提供

《迪奧經典五色眼影 藤格紋限量版》共推出4款色選，建議售價6.5g／NT$2,950，包含「#170 午夜星光」、「#563 棕色織錦」、「#855 高訂玫瑰」與「#964 丁香薄紗」，每盤結合柔霧、緞光與閃耀光3種質地，很適合從日常深邃眼妝切換到晚間精緻妝感。

2026全新【迪奧絕對搶眼系列】。圖片來源：品牌提供

2026全新【迪奧絕對搶眼系列】。圖片來源：品牌提供

睫毛膏部分，《迪奧絕對搶眼防水睫毛膏》主打防水抗暈、根根分明；《迪奧絕對搶眼濃密睫毛膏》則推出「#161 經典藍」、「#790 濃密棕」及官網獨賣「#971 深邃紫」、「#840 俏皮粉」，建議售價7.4ml／NT$1,550，讓睫毛也能成為眼妝玩色重點。

2026全新【迪奧絕對搶眼系列】。圖片來源：品牌提供

眼妝新品推薦5：KISSME花漾美姬超！持久極細抗暈眼線液

KISSME花漾美姬超！持久極細抗暈眼線液。圖片來源：品牌提供

眼線液市場競爭激烈，但KISSME花漾美姬《超！持久極細抗暈眼線液》這次直接用口碑說話，榮獲2025 @cosme台灣、日本美妝大賞最佳眼線液第一名，成為台日雙料冠軍。對於每次站在開架櫃前猶豫到底哪支不暈、哪支好畫的人來說，這支很像是幫你省下試錯成本的「盲買指標」。

KISSME花漾美姬超！持久極細抗暈眼線液。圖片來源：品牌提供

台灣夏天最可怕的不是眼線畫不好，而是早上畫得很漂亮，中午就暈成熊貓。這支眼線液主打超防水、抗汗、抗皮脂、不易暈染，搭配日本製0.1mm極細柔軟彈力筆頭，能精準處理眼頭、眼尾與睫毛根部細節，不需要反覆疊畫也能一筆成線。

KISSME花漾美姬超！持久極細抗暈眼線液。圖片來源：品牌提供

眼妝新品推薦6：MEKO × 游絲棋老師元森純素主義訂緻刷具組

MEKO「元森純素主義訂緻刷具組」

很多人眼妝畫不乾淨，問題不一定出在眼影盤，而是刷具不夠精準。MEKO這次再度攜手色彩專家游絲棋老師，推出全新升級的《元森純素主義訂緻刷具組》，從底妝、修容、遮瑕到眼妝細節都有完整配置，並延續不進行動物實驗、不使用動物毛材的理念，全面採用高密度純素合成纖維，兼顧柔軟親膚與抓粉力。

MEKO「元森純素主義訂緻刷具組」

眼妝刷具部分這次很值得看，像是《MEKO元森純素主義 打底眼彩刷》可用來快速鋪色、柔化邊界；《亮片眼彩刷》主打穩定抓取亮片、不易飛粉，適合按壓珠光與金屬光眼影；《臥蠶細節眼影刷》則專為臥蠶與細部區域設計，橢圓刷頭可以精準控制上色範圍。

系列價格從NT$159到NT$299不等，販售通路包含寶雅、康是美、屈臣氏、MEKO官網與MEKO蝦皮商城，對想入門專業刷具但不想一次花太多預算的人來說，算是開架裡很有感的選擇。