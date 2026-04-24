「性感女神」深田恭子輸給她們！日本「40歲最美女星」票選排行榜Top10，綾瀨遙透明感美肌無敵！

日本指標性網站Rankingoo日前舉辦「40歲最美女明星」票選活動，評選出最頂尖前10強，這群女神不僅美貌定格，更散發出成熟韻味，展現出超越年齡的凍齡奇蹟，究竟是誰能擊敗「性感女神」深田恭子奪下冠軍？快跟著女子漾一起來揭曉這份高顏值榜單吧！

「晨間劇女王」松下奈緒從小學習鋼琴，頂著東京音樂大學器樂系光環踏入演藝圈，以知性才女形象深植人心。身高174公分的松下奈緒不僅是專業演員，還是鋼琴家、作曲家、模特兒，那份從骨子裡散發出的高雅氣質，讓她在鏡頭前總是帶著從容不迫的優雅氣韻。

日本「40歲最美女星」票選排行榜Top9：磯山沙也加 42歲

日本寫真界傳奇女神磯山沙也加打破「瘦才是美」迷思，以豐滿肉感、率真陽光、親民熱情...特質廣受歡迎。如今42歲的磯山沙也，臉上依舊保有滿滿的膠原蛋白，愛笑的眼睛、招牌小酒窩，讓她看起來比實際年齡更顯得幼態可愛，而她即便單身也對婚姻抱持獨立觀點，坦言每個人有自己的時機，結婚並不是人生最重要的事。

以《極道鮮師》紅遍亞洲的「日劇天后」仲間由紀惠，常年來以標誌性的黑長直髮造型示人，被視為氣質絕佳的「正統派」古典女神。現年46歲的仲間由紀惠，2018年與演員丈夫田中哲司育有一對雙胞胎兒子，比起當年的銳利感，現在更多了一份母性的溫柔與端莊，她與生俱來的柔婉風情，完美詮釋「歲月從不敗美人」，至今仍是無數影迷心中的凍齡女神代表。

日本「三棲天后」柴崎幸擁有一雙極具靈氣、像貓一樣銳利的迷人眼神，加上自帶高冷神祕氛圍，在眾多女星中獨樹一格。現年44歲柴崎幸，不僅在演藝事業持續精進，更積極經營有機生活與個人副業。由內而外散發的自信與獨立感，讓柴崎幸的美多了一份韌性，近年來她再添洗鍊魅力，又美又帥的霸氣風範，可說是男女通殺。

日本「40歲最美女星」票選排行榜Top6：松本若菜 42歲

苦熬18年才全面走紅的「百變女演員」松本若菜，被譽為「大器晚成」的日劇女神，她時常飾演賢淑端和的姊姊或大嫂角色，加上清秀知性的外貌，給人蕙質蘭心的美好印象，被日本觀眾們封為「國民大嫂」。松本若菜的走紅證明美麗與年齡不是絕對，經過歲月淬鍊後的演技與容貌，反而更具深度與層次感。

日本「40歲最美女星」票選排行榜Top5：比嘉愛未 40歲

出身沖繩，隱藏著琉球王朝末裔血脈的人氣女星比嘉愛未，高中一年級時就以模特兒身分出道，擁有令人稱羨的精緻小臉與立體五官，體態更是纖細優雅。踏入40歲大關的比嘉愛未，依然保有單純好奇的赤子之心，她在代表作《空中急診英雄》扮演護理師，冷靜專業的形象受到觀眾喜愛，演出涵蓋堅強現代女性、溫柔慈愛母親，私下真實性格卻是活潑豪爽，是都會照顧別人的大姊姊呢！

「國民小惡魔」石原聰美看不出來已經正式邁入40歲，她的狀態實在美得令人驚嘆呀！即使石原聰美已經升為人母，但她招牌的豐滿雙唇與靈動眼神依然電力十足。石原聰美不僅是時尚指標，更是日本女性心中的美妝保養教科書，她曾多次登上 Oricon「女性最想擁有的臉蛋」排行榜冠軍，即便在如今處於熟女階段，依然是無可取代的美麗化身。

日本「40歲最美女星」票選排行榜Top3：深田恭子 43歲

日本藝能界「超強發電機」深田恭子即便已經43歲，依然維持著傲人身材與甜美童顏，加上傻氣與性感的獨特氣質，讓她成為跨世代的性感女神。即便深田恭子前陣子經歷過休息調養，但她復出後的依然光采照人。深田恭子去年8月發行的第 22 本寫真集《AO》，在夏威夷海灘大膽解放火辣胴體，高衩泳裝大方展現健美體態與超兇上圍，還同步強勢攻佔《週刊Playboy》封面呢！

日本「零負評女神」綾瀨遙以清新透明感、親民好感度連續多年稱霸各類排行榜，她擁有細緻透亮的肌膚，開朗天然呆的性格，深受日本民眾歡迎，長年擔任保養品牌SK-II代言人。如今年過 41歲的綾瀨遙依然維持少女般的絕佳狀態，渾然天成、不刻意雕琢的美貌，加上強大的演技實力，讓她成為當之無愧的國民女神代表。

圖片來源：MIKIMOTO提供

日本最新「40歲最美女星」冠軍的正是連續多年蟬聯日本各大票選排行「最正/最美女星」殊榮的北川景子，她的五官精緻到無可挑剔，無論是俐落短髮或浪漫長髮都能完美駕馭。如今的北川景子作為二寶媽，自我管理嚴格到令人佩服，產後光速瘦身、高效生活管理、親力親為作家事以及維持工作與育兒的平衡…，北川景子的美結合堅毅與亮麗，是日本觀眾們心中完美的代名詞。