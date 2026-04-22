世界地球日必懂的綠色美學！茶籽堂讓空瓶回收化作日常儀式感、菲婷絲用行動守護海岸線

圖片來源：品牌提供

迎接2026世界地球日，當大家都在關注「地球力」，你可曾想過桌上用盡的洗沐空瓶最後去了哪裡？今年，質感保養品牌「茶籽堂」給了最美好的答案！他們不僅換上絕美新包裝，更啟動了「全生活情境」循環美學，讓回收不再是負擔，而是一場充滿質感的日常儀式。

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全新升級的瓶器褪去多餘視覺，以純粹、沉穩的設計語彙，讓療癒香氣與質地成為主角，除了瓶身維持 100% rPET再生料，這次連「壓頭」都將再生料比例大幅提升至 60% 以上！同步推出的 1L 大容量，不僅按壓手感更升級，也完美平衡了實用性與環保你的每一次按壓，都是對地球的溫柔呵護。

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最讓編輯感動的，是茶籽堂對「用完之後」的承諾。品牌攜手遠東新世紀與FNG，更串聯溪頭福華、知本老爺、HOME Hotel 等五大指標性旅宿，打造出空瓶的「最短循環路徑」。預計三年內能讓高達 12 萬支空瓶真正回到原料端，華麗轉身為太陽眼鏡等生活物件，持續在日常中生生不息。

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綠色行動就從現在開始！即日起，只要將使用完的茶籽堂空瓶（1 個大空瓶或 3 個小空瓶）帶回全台直營門市，即可輕鬆獲得 10 元消費折抵。愛地球是一種優雅的生活態度，快跟著茶籽堂一起，把「帶回空瓶」變成專屬於你的綠色儀式感吧！

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除此之外，迎接今年的世界地球日，擁有SENKA專科、TSUBAKI思波綺、fino 等人氣日系品牌的「Fine Today Taiwan 菲婷絲台灣」，正以實際行動為美妝圈示範最迷人的永續綠色力！

深知日常洗護包裝對環境帶來的挑戰，菲婷絲台灣在世界地球日前夕，特別號召員工前往淡水沙崙海灘進行「低碳淨灘」，大家不僅細心清理每一塊威脅海洋生態的廢棄塑料，更徹底落實綠色生活，全員搭乘捷運輕軌步行前往，從源頭減少碳足跡。

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將環保意識刻進品牌DNA的超強行動力，真的讓編輯大呼感動！

除了身體力行守護海岸線，菲婷絲日前更參與海科館「氣候集市」活動，向大眾推廣循環經濟，現場特別展示了符合夏威夷法規、無添加危害珊瑚成分的「專科全效海洋友善防曬乳」，提醒愛美的大家在迎接夏日陽光的同時，也能在日常選擇中溫柔守護海洋生態。

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更讓人期待的是，FineToday集團正式宣告了 2030 年「Fine Today & Tomorrow」永續願景：承諾將主要包裝的塑料單位用量大幅削減 25% 以上，並全面邁向 100% 永續材料！未來品牌也會持續推廣環保補充包與大容量設計，今年世界地球日，不妨就跟著菲婷絲的腳步，從選擇對環境友善的美妝品開始，讓每一次的洗沐保養，都成為愛護地球的最美儀式感！