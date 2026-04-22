歐美時髦精的新寵！「低能量穿搭」5大特色 不費力又時髦

編輯/鄭欣宜撰文

在這個追求「效率」跟「精緻度」到讓人快窒息的時代，妳是不是也偶爾想把那些緊身裙、恨天高通通鎖進衣櫃深處？2026年歐美時尚圈最火的話題，不再是那種精雕細琢的穿衣風格，而是這種看似沒睡醒、實則美得毫不費力的「低能量穿搭」。

這股趨勢的崛起，其實是大家對過度精緻的一種集體叛逆。低能量穿搭不代表邋遢，它追求的是一種「我今天心情很Chill，連打扮都不想花力氣，但我剛好就長得這麼好看」的鬆弛感。如果妳也想在忙碌的生活中找回一點舒適與自我的主權，這份低能量穿搭指南妳要筆記下來。

拒絕束縛的超大廓形剪裁

低能量穿搭的核心就是「不合身」。這裡說的不合身可不是穿錯號碼，而是刻意選擇寬大的Oversized單品。妳會看到歐美街頭的穿搭關鍵字轉向了那種像是偷穿男朋友西裝外套，或是垂墜感十足的寬褲。

重點在於隱藏身材曲線，讓身體徹底在衣服裡「放假」。這種風格對我們這種偶爾想多吃兩口披薩的人來說，簡直是上帝派來的救星，不管妳肚子長怎樣，衣服都能幫妳守住秘密。

低能量穿搭的核心就是「不合身」。妳會看到歐美街頭的穿搭關鍵字轉向了那種像是偷穿男朋友西裝外套，或是垂墜感十足的運動寬褲。圖/123RF圖庫

極簡中性色的視覺留白

低能量穿搭在色彩學走的是「視覺降溫」路線。妳不會看到那些飽和度極高、甚至帶有螢光感的色系。取而代之的是大量的水泥灰、燕麥色、炭黑或是帶著髒感的奶油白。這種配色方案能減少視覺疲勞，給人一種情緒很穩定的感覺。

全身上下盡量控制在兩個色系以內，讓妳看起來像是一位很有深度、甚至帶點神祕感的藝術家，而不是剛從彩虹球池爬出來的小朋友。

寬鬆的西裝外套搭配休閒短褲，低能量穿搭在色彩上走的是「視覺降溫」路線。有大量的水泥灰、燕麥色、炭黑或是帶著髒感的奶油白。圖/123RF圖庫

充滿質感的懶人單品

想要低能量卻不邋遢，材質的選擇就是輸贏的關鍵。低能量穿搭愛用重磅純棉、亞麻或是帶有光澤感的軟絲質。妳會發現運動束口褲搭配剪裁俐落的長大衣，竟然意外地有一種高冷感。

好的材質能賦予軟爛單品「骨架」，讓妳看起來是「故意穿得懶」，而不是「真的沒洗澡」。腳下踩一雙復古慢跑鞋或是質感的勃肯拖，隨手拿個大容量托特包，那種要去流浪卻很有錢的氛圍感直接拉滿。

藏在細節裡的精緻偽裝

低能量穿搭不是真的叫妳什麼都不打理。這類風格的高手通常會配戴一副存在感極強的黑墨鏡，或是戴上一頂稍微壓低眉毛的棒球帽。

當妳不想畫眼妝、不想弄頭髮時，墨鏡跟帽子就是妳最強的「能量過濾器」。這就是所謂的「防禦性穿搭」，墨鏡一戴，誰也不愛，擋掉所有不想面對的社交，維持妳的高冷節能狀態。

軟綿又保暖的毛呢西裝外套搭上隨性帽T，低能量穿搭不是真的叫妳什麼都不打理。這類風格的高手通常會配戴一副造型眼鏡。圖/123RF圖庫

靈魂核心在於那一抹鬆弛感

最後一點也是最難模仿的，就是妳散發出來的氣息。低能量穿搭不需要挺胸收腹，它容許妳稍微駝背、步調緩慢。這種穿搭背後傳達的是一種「我已經不再需要靠華服來證明自己」的自信。

穿得舒服，妳的心情就會跟著變好。當妳不再隨時隨地處於「待機備戰」狀態，那種由內而外的從容才是最奢華的時尚。

結語

低能量穿搭與其說是一種流行，不如說是一種「放過自己」的生活哲學。在2026年的今天，最貴的微奢華其實就是「自由」。當妳學會用最舒服的姿態去面對世界，妳會發現，原來當個軟爛的美少女也是可以這麼有格調。下次出門前，如果妳感到心累，就換上這套低能量裝備吧！畢竟，在這個瘋狂的世界裡，維持穩定且低耗能的心態，才是最頂級的精緻生活。

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