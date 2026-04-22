母親節檔期買起來！3大品牌新品優惠曝光，膠原淨白水、逆齡乳霜、裸膚保養全上榜。圖片來源：品牌提供

換季保養最怕買了一堆卻沒有感，擦得很勤勞，肌膚還是暗沉、乾燥、沒光，甚至越保養越有負擔。2026年保養趨勢明顯走向「精準養膚」，不再只是追求瓶瓶罐罐越多越好，而是更在意肌膚真正需要什麼：有人需要穩定膚況，有人想改善暗沉，也有人開始把抗老、眼周細紋和修護力放進保養清單。

近期3大品牌同步推出話題新品與母親節優惠，從SYS Skin主打「秩序感養膚」的裸膚保養，到ELIXIR怡麗絲爾升級「膠原淨白」系列，再到ESSENCARE鎖定30+熟齡肌的RE:STATE精準抗老系列，優惠組合也很值得趁檔期看準下手。

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保養品牌1.ESSENCARE：時光定格逆齡乳霜、凝時抗痕修護眼霜鎖定30+熟齡肌

RESTATE系列商品。圖片來源：品牌提供

ESSENCARE以醫美級輕奢修護保養為定位，強調高效穩膚與特殊美容後保養，2026年全新RE:STATE系列主打30+熟齡肌，「時光定格逆齡乳霜」50ml，售價4200元，主打修護、澎潤、透亮、撫紋4大維度，結合高濃度玻色因Pro-Xylane、巴卡拉黑玫瑰、阿爾卑斯山雪絨花、奢華燕窩胜肽與專利胜肽，訴求讓肌膚回到更緊緻、飽滿、柔亮的狀態。

RESTATE系列商品時光定格逆齡乳霜。張念慈/攝影

另一款「凝時抗痕修護眼霜」15ml，售價1550元，鎖定全臉最容易露出年齡感的眼周。配方加入植物精純咖啡因、高效六胜肽、專利五胜肽與眼部緊緻修護因子，針對熬夜浮腫、表情紋、乾紋與眼周暗沉進行修護。對常滑手機、追劇、熬夜，隔天眼神直接出賣疲態的人來說，眼霜會是這波新品中最容易有感的入門選擇。

RESTATE系列商品凝時抗痕修護眼霜。張念慈/攝影

迎接母親節，ESSENCARE自4月16日至5月20日推出多組精準校準組合。「Re:state逆齡奢護組」內含時光定格逆齡乳霜，並加贈逆齡乳霜8g×3，特價4200元，原價6216元，約68折；「Re:state眼霜激省組」則是買凝時抗痕修護眼霜15ml×2，贈凝時抗痕修護眼霜15ml，特價3100元，原價4650元，約67折；「時光定格蜂肽精華組」包含時光定格逆齡乳霜50ml與凝時抗痕修護眼霜15ml，並加贈蜂肽面膜乙盒，特價5750元，原價8050元，約71折。

RESTATE系列商品。張念慈/攝影

如果是第一次接觸ESSENCARE，品牌也有入門組合。「極致修護入門推坑組」包含冰河花保濕機能水100ml與冰河花極致修護潔顏乳100ml，加贈潔顏乳30ml×3，推薦價3250元，原價3760元，約81折；「冰河花潔顏乳爆品組」則是冰河花極致修護潔顏乳100ml×3，加贈潔顏乳30ml×2與平衡露30ml×2，推薦價2550元，原價4488元，約57折。

此外，活動期間不限金額消費，即贈「冰島紅藻球多效修護面膜」2片；VIP會員選購特惠組可再享9折。滿額優惠也相當完整，滿3000元現折300元，滿4200元贈冰河花極致修護旅行組，滿6000元贈品牌質感提袋，預購限定滿8000元再加碼贈正貨「冰河花極致修護潔顏乳100ml」。

保養品牌2.SYS Skin：肌底乳、淨彈膠能飲、珍珠膠囊打造透亮裸膚

SYS Skin走的是「讓保養回到簡單有效」的路線，比起把所有精華、乳霜、防曬一層層往臉上疊，更強調從日常防護、內在補給到肌膚穩定感，重新建立保養節奏。對於生活忙碌、膚況容易被壓力、環境和作息影響的女生來說，這套邏輯很像是幫肌膚重新開機。

SYS Skin肌底乳。圖片來源：品牌提供

這次主打3款核心單品，第一款是「SYS Skin肌底乳」30ml，售價1800元。它主打防禦與修護同步進行，質地輕盈不厚重，搭配SPF15基礎防曬，適合早上保養第一步使用。配方中加入小分子膠原蛋白胜肽、維他命E與維他命B5，訴求在日常光老化防護之外，也能維持肌膚穩定與透亮感。其中白色款適合混合粉底液使用，能讓底妝更服貼；粉色款則帶有潤色提亮效果，適合單擦出門，不挑膚色也不容易泛白。

SYS Skin淨彈膠能飲。圖片來源：品牌提供

第二款是「SYS Skin淨彈膠能飲」，50ml×14包，售價1780元。這款走的是從體內補給的路線，含有5000mg小分子膠原蛋白胜肽，並搭配專利冰晶番茄、NAG葡萄糖胺、山竹果與余甘子等成分，適合想把透亮感、彈潤感一起顧到的人。每日一包的即飲設計，也很適合放在包包裡，通勤、上班、旅行時隨手補充。

SYS Skin珍珠膠囊。圖片來源：品牌提供

第三款是「SYS Skin珍珠膠囊」，90顆，售價2380元。它主打內服外敷雙功效，選用活性鈣高達92%的超微米珍珠粉，除了日常內服補給，也可在肌膚敏感、泛紅或狀態不穩時，打開膠囊將珍珠粉混合精華乳局部外敷，變成急救型保養小幫手。

這次SYS Skin也推出母親節限定禮盒。最完整的「內外提升組合」包含淨彈膠能飲×2、珍珠膠囊×2、肌底乳×1，優惠價8280元，原價10120元；「回到平衡組合」為珍珠膠囊×3，優惠價5980元，原價7140元；「自在發光組合」為肌底乳×2，優惠價3380元，原價3600元；「蘊育組合」則包含精華乳×1、水亮霜×1，優惠價3280元，原價4060元。活動期間購買任一組合，還可累贈精華乳2ml×3與水亮霜2ml×3；消費滿4500元享免運，再加贈「暖暖日常皂」一顆，另有滿5000元折200元、滿7000元折400元優惠。

保養品牌3.ELIXIR怡麗絲爾：膠原淨白煥采精露、精華乳讓素顏也有透亮感

ELIXIR 怡麗絲爾 全新 膠原淨白煥采系列。圖片來源：品牌提供

過去美白保養多半聚焦在淡斑與黑色素，ELIXIR怡麗絲爾在2026年全面升級膠原淨白系列，推出「膠原淨白煥采精露」與「膠原淨白煥采精華乳」，主打結合「淨白功效 × 膠原科技」，不是只針對表層暗沉，而是從膚色均勻、膠原透光感與彈潤度一起下手。

ELIXIR怡麗絲爾全新系列導入「抑制黑色素 × 強化膠原」雙重關鍵，搭載資生堂專利高效淨白雙成分4MSK與m-傳明酸，同時結合源自膠原研究的超能膠原因子COLLAGenerator，訴求打造更緊緻、透亮的「透亮彈潤肌」。

ELIXIR 怡麗絲爾 全新 膠原淨白煥采系列。圖片來源：品牌提供

「膠原淨白煥采精露」分為I清爽型與II滋潤型，170ml，售價1300元；「膠原淨白煥采精華乳」同樣分為I清爽型與II滋潤型，130ml，售價1500元。兩款皆升級為0酒精、0 Paraben防腐劑配方，質地訴求高效滲透與溫和使用感，乾性肌、混合肌、油性肌都可依照膚質選擇清爽型或滋潤型。

除了正裝，怡麗絲爾這次也推出補充包，對固定回購族來說更友善。「膠原淨白煥采精露補充包」分為I清爽型與II滋潤型，150ml，售價1100元；「膠原淨白煥采精華乳補充包」分為I清爽型與II滋潤型，110ml，售價1200元，讓日常保養不只追求透亮，也能更貼近永續概念。