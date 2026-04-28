從 aespa Winter 找春夏穿搭靈感！氣質、可愛到甜美，三種風格範本一次看。 圖片來源：IG@imwinter

身為當今 K-Pop 四代女團的「門面擔當」之一，aespa 成員 Winter 不僅有如精靈般的精緻五官，她「可鹽可甜」的百變穿搭風格，更是全球 Z 世代女孩爭相模仿的時尚教科書。如果你正在尋找春夏穿搭靈感，以下小編為你解析 Winter 的三大風格範本，一次把他們學起來！

aespa Winter 氣質系穿搭

圖片來源：IG@imwinter

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Winter 身上最難以忽視的就是那股「人間雪王」的清冷感。在出席品牌活動或私下出遊時，她擅長運用低飽和度色系（如冰川藍、冷灰色、米白色等）作為穿搭重點，而這些色系正好能輕鬆營造出不費力的時髦感。

建議選擇薄料西裝外套、亞麻襯衫或米白色系單品，營造清爽視覺。重點在於「少設計感、多質感」，讓整體看起來乾淨卻不單調。配件則以皮帶、細項鍊或小型包款提升精緻度，是通勤與日常都適合的穿搭公式。

aespa Winter 可愛系穿搭

圖片來源：IG@imwinter

Winter 偶爾展現的少女感造型，會運用暖色系的針織單品，不僅能營造春夏的視覺豐富，更是「韓系可愛穿搭」、「春夏減齡穿搭」的典型範本。

可以嘗試薄針織上衣搭配 A 字裙，或是背心＋襯衫疊穿，增加層次感。顏色選擇粉嫩色系如奶油黃、淡粉或薄荷綠，能讓整體風格更輕盈。這類穿搭特別適合約會或週末出遊，既自然又有少女氛圍。

aespa Winter 甜美日系穿搭

圖片來源：IG@imwinter

當 Winter 換上柔和的裙裝，那股濃烈的「日系甜美感」便撲面而來。這類風格非常適合春夏的約會行程，關鍵在於布料的通透感。建議單品為荷葉邊上衣、絲質裙裝或蝴蝶結元素。

2026 春夏流行關鍵在於「柔而不膩」，避免過度甜膩感，可以用單一甜美元素搭配極簡單品，例如鵝黃上衣搭配奶油白長裙，或是絲質襯衫搭牛仔褲，讓甜美與日常感取得平衡。