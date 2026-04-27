2026-04-27 07:44 女子漾／編輯桑泥
2026 春夏底妝怎麼選？清透與遮瑕兼具的 3 大類型比較，告別脫妝地獄！
隨著氣溫升高與濕度增加，底妝選擇也需要隨季節調整。2026 年春夏底妝趨勢明顯走向「清透感＋局部遮瑕」，不再追求厚重無瑕，而是強調肌膚原生光澤與輕盈服貼。想要在炎熱天氣中維持乾淨妝感，選對底妝類型與質地就成為關鍵，以下 3 大底妝類型比較，看看哪款最適合妳？
底妝趨勢：輕薄但不失修飾力
今年春夏的底妝主流為「Skin-like base」，也就是看起來像天生好膚質的妝感。這種底妝通常具備以下特點：
• 質地輕薄、不厚重
• 保有自然光澤
一、 水精華粉底：乾肌與混合肌的救星
2026 年的粉底技術進入了「保養與彩妝無縫接軌」的時代。水精華粉底通常含有 70% 以上的保濕精華，強調的是「由內而外的透光感」。
• 優點： 極度貼膚、不卡粉、妝感如同第二層皮膚。
• 遮瑕力： ★★★☆☆（可透過局部堆疊達到中度遮瑕）。
• 適合人群： 追求 "No-Makeup Look"、常待在冷氣房、皮膚容易乾燥脫屑者。
二、 輕柔霧氣墊：油肌與通勤族的防彈衣
針對台灣的悶熱氣候，2026 許多美妝品牌也推出新系列氣墊採用了「成膜控油技術」。不同於過往厚重的霧面感，這種「輕柔霧」能在接觸皮膚瞬時轉化為薄紗質地，抗汗抗摩擦。
• 優點： 上妝快速、高度遮瑕（黑眼圈、毛孔遮蓋力強）、隨身補妝方便。
• 遮瑕力： ★★★★☆。
• 適合人群： 混合偏油肌、需要長時間帶妝的上班族、追求完美無瑕妝感者。
三、 校色濾鏡素顏霜：Z 世代的精簡首選
受「減法美學」影響，2026 年 Z 世代最愛的是具備 SPF50+ 防曬、保濕、校色三合一的素顏霜。這類產品利用光折射原理修飾膚色不均，而非靠粉體覆蓋。
• 優點： 零妝感、不悶痘、下班不需強力卸妝。
• 遮瑕力： ★★☆☆☆。
• 適合人群： 學生族、戶外運動愛好者、膚況穩定僅需提亮者。
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