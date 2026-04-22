《穿著Prada的惡魔2》女王回歸！蘭蔻、契爾氏、植村秀聯名周邊開搶，托特包、旅行收納包、手機掛飾一次看。圖片來源：品牌提供

時尚迷等了20年，《穿著Prada的惡魔2》終於要回到大銀幕！從安海瑟薇飾演的安迪，到梅莉史翠普飾演的傳奇總編米蘭達，再到艾蜜莉布朗、史丹利圖奇回歸，這部被許多人視為「時尚職場聖經」的電影續集，還沒上映就已經讓影迷開始重刷第一集。

配合電影話題，萊雅專櫃美妝旗下3大品牌蘭蔻、契爾氏、植村秀也同步推出《穿著Prada的惡魔2》限定合作周邊，將於4月30日起在MOMO品牌官方旗艦館登場。這次不只可以入手明星保養、底妝與卸妝產品，還能把電影限定托特包、旅行收納包、手機掛飾與貼紙組一起帶回家，對影迷來說幾乎是「買美妝順便收藏電影周邊」的雙重快樂。

《穿著Prada的惡魔2》聯名亮點：紅高跟鞋、電影Logo、大女主剪影都變成周邊

這次限定合作周邊以《穿著Prada的惡魔2》的時尚元素作為設計主軸，包括經典紅色高跟鞋圖騰、電影片名Logo、三位大女主人像剪影，以及唇膏、粉底刷、精品包等時尚符號，分別出現在限定旅行包、托特包、手機掛繩吊飾與潮流貼紙上。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。圖片來源：品牌提供

活動不只主打周邊收藏，MOMO品牌官方旗艦館也加碼推出電影票與MO點回饋活動。依新聞稿資訊，活動期間完成指定消費即可登記搶電影票，並同步享有限量MO點回饋，實際活動細節與優惠仍以MOMO平台顯示為準。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。圖片來源：品牌提供

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。張念慈/攝影

聯名品牌1.蘭蔻：小黑瓶PRO、零粉感粉底搭配電影限定托特包貼紙組

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。張念慈/攝影

蘭蔻這次走的是「女王底氣」路線，把高效修護保養與無瑕底妝結合《穿著Prada的惡魔2》的職場女王感。主打產品包括「小黑瓶PRO超極限肌因賦活露」與「零粉感超持久粉底」。

「小黑瓶PRO超極限肌因賦活露」是蘭蔻經典修護精華，主打微生態科學配方，訴求幫助修護毛孔與細紋、重塑彈潤緊實感；「零粉感超持久粉底」則是品牌人氣底妝，升級添加81%養膚精華，主打輕盈貼膚、修飾毛孔與瑕疵，適合想要妝感乾淨、又不想看起來厚重的女生。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。張念慈/攝影

這次蘭蔻推出兩組限定組合。第一組為「小黑瓶PRO50ml＋小黑瓶PRO14ml＋小黑水30ml＋電影限定款蘭蔻托特包貼紙組」，市價7437元，活動價4185元。第二組為「零粉感30ml＋零粉感10ml＋小黑水10ml＋小黑瓶PRO5ml＋電影限定款蘭蔻托特包貼紙組」，市價4768元，活動價2250元。想收周邊又剛好需要補精華或粉底的人，這組會是最有電影儀式感的選擇。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。圖片來源：品牌提供

聯名品牌2.契爾氏：淡斑精華、金盞花化妝水搭配電影限定旅行收納包貼紙組

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。張念慈/攝影

契爾氏這次呼應的是「20年後依然在線」的保養概念，主打從醫學保養出發，讓肌膚維持穩定、明亮與細緻感。重點產品包含淡斑精華系列與經典金盞花化妝水。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。圖片來源：品牌提供

其中「激光極淨白淡斑精華」主打醫學級維他命C抗氧，搭配保養程序中的煥膚與修護概念，訴求讓膚色更勻淨透亮；另一款「金盞花精華修護化妝水」則是契爾氏經典明星品，2025年全新升級後添加胜肽酵母，主打細緻毛孔、改善顆粒感並平滑膚觸，適合換季、悶熱天氣或膚況容易不穩的人。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。張念慈/攝影

契爾氏同樣推出兩組限定組合。第一組為「淡斑精華50ml＋A醇精華4ml×2＋全能修護露4ml×2＋電影限定款契爾氏旅行收納包貼紙組」，市價6759元，活動價3240元。第二組為「金盞花化妝水500ml＋金盞花泡泡凝露30ml×4＋電影限定款契爾氏旅行收納包貼紙組」，市價4456元，活動價2650元。旅行收納包實用度很高，對常出差、旅行或化妝包永遠爆滿的人來說，收藏性和使用性都有。

聯名品牌3.植村秀：超快充亮顏乳、山茶花潔顏油搭配電影限定手機掛飾貼紙組

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。圖片來源：品牌提供

植村秀這次則是把時尚秀場感拉進日常彩妝，主打「快速出門也要有精緻氣場」。重點產品包括「無極限全效亮白精華防曬乳」，也就是大家熟悉的超快充亮顏乳，以及「山茶花精萃奢養潔顏油」。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。張念慈/攝影

「無極限全效亮白精華防曬乳」主打防曬、提亮、潤色一瓶完成，適合早上趕出門、但又想讓膚色看起來比較有精神的人；「山茶花精萃奢養潔顏油」則主打深層卸妝與同步保養，讓卸妝不只是清潔，也像是一天結束後的保養儀式。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。圖片來源：品牌提供

植村秀這次推出兩組限定組合。第一組為「超持久輕粉底＋超快充亮顏乳＋酒粕活酵淨亮潔顏油50ml＋超快充亮顏乳10ml＋電影限定款植村秀手機掛飾貼紙組」，市價5097元，活動價3123元。第二組為「山茶花潔顏油450ml＋柚子潔顏油50ml＋山茶花潔顏乳10ml＋電影限定款植村秀手機掛飾貼紙組」，市價5924元，活動價3582元。比起托特包與收納包，手機掛飾更有日常穿搭小配件感，很適合想把電影周邊直接用在生活裡的人。

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。圖片來源：品牌提供

萊雅專櫃三大品牌與《穿著PRADA的惡魔2》合作。張念慈/攝影

影迷、保養控、彩妝控都能找到命定組合

如果是《穿著Prada的惡魔》鐵粉，這次3大品牌的聯名贈品最值得關注；如果是保養控，蘭蔻小黑瓶PRO、契爾氏淡斑精華與金盞花化妝水都屬於品牌明星品；如果想補底妝與日常快速出門好物，蘭蔻零粉感粉底、植村秀超快充亮顏乳會更符合需求。

《穿著Prada的惡魔2》將於4月29日上映，萊雅專櫃美妝3大品牌限定合作組合則於4月30日起在MOMO品牌官方旗艦館開搶。對影迷來說，這次不只是看電影，更像是把20年前那份時尚悸動，重新打包帶回日常。