2026春夏必收「輕奢質感包」盤點！《琢玉》孔雪兒、孟子義私服狂揹就是它

圖片來源：品牌提供

迎來生機盎然的2026春夏，衣櫃換季的同時，包包是不是也該跟著更新啦？綜觀今年的時尚圈，「Quiet Luxury（低調奢華）」與慵懶隨性的「流浪包」依然是稱霸街頭的大勢主流！比起一眼看穿的顯眼Logo，現代女性更偏愛用俐落乾淨的線條、細膩柔軟的皮革，來展現那種「毫不費力卻超有質感」的時髦態度。

這次為大家盤點今年春夏討論度極高、絕對要放進購物車的「輕奢質感包款」！這幾顆神仙美包不僅完美拿捏了都會女性的優雅與實用性，超強魅力更讓在熱播劇《琢玉》中大放異彩的「狐系美人」孔雪兒、新任MK代言人孟子義等大勢女星們私下都愛不釋手！無論是正在苦惱母親節禮物，還是想買顆新包好好犒賞自己，這篇跟著盲買絕對不踩雷！

如果想買款包送禮或是犒賞自己，來自香港的輕奢皮革品牌 MOONSHAFT 絕對是女孩們的首選品牌之一！

圖片來源：MOONSHAFT品牌官方

品牌浪漫地將「時間」化為設計語彙，相信優質皮件會隨著使用軌跡，養出獨一無二的專屬光澤。今年母親節，MOONSHAFT以「NEBULA星雲系列」為主軸，將對媽媽的感謝化作長久陪伴的絕美包款，完美詮釋母親那份安靜卻深刻的愛！

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2026絕美新款：NEBULA 21 翻蓋肩背包

全新亮相的核心代表作 NEBULA 21，絕對是長在審美上的神仙包款，承載著長久陪伴的深刻心意！ 嚴選全粒面頭層小牛皮，觸感細膩柔軟，同時完美保持優雅的立體包身輪廓，「NEBULA翻蓋鎖扣」靈感源自星雲的弧形軌跡，金屬微光折射出內斂的高級感，極具品牌辨識度。

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慵懶實用首選：NEBULA HOBO 36 & EAST/WEST 24

為了呼應都會女性與母親在生活中的多重角色，同系列也推出了不同輪廓的實用美包：

NEBULA HOBO 36： 偏愛大容量必收！自帶柔和垂墜的線條，隨性一揹就擁有毫不費力的慵懶高級感。寬敞空間能輕鬆裝下日常所需，完美應對工作與家庭生活。

NEBULA EAST/WEST 24： 延伸同系列的美學概念，提供另一種俐落時髦的日常選擇。

圖片來源：MOONSHAFT品牌官方

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無論是《許我耀眼》裡的許妍，還是《琢玉》裡的俞淺淺，現代大勢女主的設定都不再依附外在標準，而是展現內在節奏與自我選擇。孔雪兒在IG上的私服造型，同樣不強調浮誇的品牌標誌，而是透過剪裁、材質與比例，展現不張揚卻超有力量的個人風格。而來自香港的輕奢皮革品牌 RABEANCO，正是這種「低調美學」的最佳代名詞！

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2026春夏必收！全新「SAOI 系列」極簡亮相

RABEANCO 2026春夏全新推出的 SAOI 系列，絕對會讓極簡控尖叫！延續品牌經典的牛皮與金屬扣帶元素，在乾淨俐落的輪廓中注入滿滿細節層次，兼具質感與超高實用性，將都會女性的優雅與時髦拿捏得剛剛好。

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雙重皮革質感，哪一款是你的Pick？

為了滿足不同風格的需求，SAOI系列貼心推出了兩種頂級材質，包含全粒面平滑小牛皮，紋理細膩、自帶高級自然光澤，手感柔軟卻不失挺度，絕對是偏愛俐落都會風女孩的通勤首選！以及麂皮牛皮，柔和的絨面質地為包款注入了一絲溫暖與層次感，自帶微復古濾鏡，不管是休閒私服還是正式場合都能輕鬆百搭。

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推薦品牌3：Z世代女星瘋搶！Michael Kors「Nolita流浪包」春夏換新裝，孟子義、Nychaa同款必收

近期時尚圈持續延燒「流浪包」熱潮，而 Michael Kors 的 Nolita肩背包 絕對是本季的話題C位！以柔軟自然垂墜的經典廓形，搭配亮眼標誌性金屬配件，完美拿捏了實用與時髦感。一推出不僅火速收服Z世代的心，更讓剛榮升MK中國區代言人的「陸劇女神」孟子義、「泰劇女神」Nychaa，以及人氣國片《陽光女子合唱團》新星何曼希跨海撞包，女神們的春夏私服全靠它撐場！

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女神私服帶貨，百變風格秒駕馭

三位風格迥異的女星，完美示範了Nolita包的超強百搭性！孟子義以俐落西裝與印花洋裝無縫切換，展現Nolita新款鍊帶包的摩登多樣魅力；Nychaa 則選用充滿活力的「橘色款」點綴純白緹花蕾絲洋裝，自帶浪漫度假濾鏡；而23歲的潛力新秀何曼希，巧妙以「黃色鍊帶包」提亮黑白極簡穿搭，甜美燦笑配上亮眼包款，簡直就是春日裡最療癒的小太陽！