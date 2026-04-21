「這牙膏沒味道」網友誤刷洗面乳一個月！網笑翻三萬人狂讚

日常用品包裝雷同，真的要看清楚！近日一名網友在社群平台分享一段超糗經歷，表示自己這一個月來總覺得牙膏「沒什麼味道」，直到近日仔細一看，才驚覺手上那條被擠到快扁掉的竟然是「洗面乳」，貼文一出隨即引發熱議，甚至連品牌創辦人與專業醫藥人員都現身留言區，幽默互動吸引近三萬名網友按讚。

網友誤用薇佳的洗顏霜刷牙的「微苦」分享，意外釣出醫師與品牌創辦人「專業歪樓」，引發三萬人狂讚。 (圖/擷取自社群_Threads)

網友天兵行徑 網笑：牙齒最有面子的時刻

一名男網友在 Threads 上發文感嘆：「可恨，這個牙膏刷起來沒什麼味道，刷了一個月才知道，這是洗面乳。」並附上產品照片，正是知名醫美保養品牌薇佳（Swissvita）的「蜜花酸晶拋光洗顏霜」。由於該產品採管狀包裝，加上設計簡約，讓原PO整整誤用了30天，事後回想口感，他僅淡淡留下了「微苦」兩個字。

這則貼文迅速吸引近3萬人點讚，不少苦主也分享類似經驗，有人表示曾拿黑炭牙膏洗臉，洗到臉辣到發燙才發現是牙膏。網友們紛紛打趣留言：「這條牙膏好貴」、「哥們的牙齒很有面子」、「這是最頂的牙齒保養」。

醫藥專家專業歪樓 釣出品牌創辦人現身

這場「洗面乳誤當牙膏」的意外，也釣出各界名人回應。有藥師路過幽默表示，這條成分含有杏仁酸，具有代謝角質、清理毛孔的效果，「恭喜牙齒不會長痘痘（？）」也有皮膚科醫師認真詢問：「其實我想知道你牙齒有變白一點嗎？」並解釋杏仁酸確實有美白功能。

令網友噴笑的是，這串脆文也釣出薇佳品牌創辦人「勞闆斌哥」海巡後也親自留言，開玩笑詢問這是否有「附加價值」，並關心起誤用的口感與感受，親民且幽默的反應讓網友直呼：「老闆太有才了！」

薇佳深耕肌膚管理 高雄夢時代中心新開幕

雖然誤當牙膏是場意外，但這款洗面乳的好口碑也因此再次被看見。今年薇佳正式進駐高雄夢時代，成立全新的「薇佳肌膚管理中心」，將專業的科學美容從居家保養延伸到實體肌膚管理服務，提供更精準的肌膚保養方案。

此外，深受大眾喜愛的金鐘視后 Lulu 也已擔任薇佳的長期代言人多年，詮釋了品牌「簡單、有效、安全」的核心理念。品牌也藉此溫馨提醒：儘管產品成分溫和，但洗面乳與牙膏用途不同，民眾在使用居家清潔產品前，務必確認包裝標示，以免造成身體不適。