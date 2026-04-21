《月鱗綺紀》鞠婧禕美貌管理太自律！5招日常變美技巧：混油肌保養、嘟嘟唇技巧大公開

鞠婧禕近期憑古裝劇《月鱗綺紀》再度掀起話題，無論是劇中造型還是現身直播、出席活動，總能讓網友忍不住放大看細節：底妝乾淨、唇妝飽滿、頭髮也有光澤，整個人像是自帶柔焦。很多人好奇她到底怎麼維持狀態，其實她過去也曾分享過自己的保養與日常管理方式，從早晚護膚到睡前泡腳，步驟都不算複雜，但重點就是「有在堅持」。

以下整理鞠婧禕分享過的5個保養習慣，想把女明星的發光感搬進日常，可以先從這些小細節開始。

鞠婧禕變美小技巧1.早晚護膚不省略

鞠婧禕曾分享自己的基礎護膚流程，主要是化妝水、乳液、眼霜，到了秋冬或肌膚比較乾的時候，會再加上面霜加強保濕。聽起來不是什麼超複雜的貴婦流程，但她厲害的地方在於早晚都會做，即使工作到很晚，也會盡量把保養步驟完成。

她也提到，擦化妝水和乳液時，會用掌心按壓、輕拍30秒左右，讓保養品更均勻服貼。因為她屬於混合偏油膚質，所以日常選品會偏向清爽、好吸收的質地，不讓臉有太厚重的負擔。

這一點其實很適合台灣女生參考。畢竟天氣一悶，保養品如果太黏，很容易還沒養出光澤，先把自己悶到崩潰。對混油肌來說，清爽、穩定、能每天持續，往往比一口氣擦很多層更重要。

鞠婧禕變美小技巧2.唇釉疊擦一秒嘟嘟唇

鞠婧禕的妝容常被網友討論，其中唇妝絕對是關鍵之一。她曾在直播中分享會選擇兩個相近的橘調唇釉來疊擦，先把顏色較深的唇釉點在嘴唇中央，再疊上一層較淺的顏色，接著用小刷子慢慢暈染開。

這樣畫出來的唇妝，不會是一整片很生硬的顏色，而是有自然漸層和飽滿感。若想要更水潤一點，最後還可以再疊上一層唇蜜，嘴唇看起來就會更像「喝飽水」一樣，拍照和上鏡都更有氣色。

她的妝容厲害之處，是唇色通常會和眼妝、整體造型呼應。上翹眼線配上微微暈染出去的橘調唇色，整體精緻但不會過度用力，甜美裡又帶一點嬌俏感，難怪每次妝容一出都很容易被拿來當參考。

鞠婧禕變美小技巧3.睡前厚擦護唇膏

很多人會認真擦精華、乳霜，卻忘記唇部也需要保養。唇況不好時，口紅再美也容易卡皮、顯唇紋，整個妝容精緻度就會被扣分。

鞠婧禕提到，自己睡前會厚厚塗上一層護唇膏，讓唇部在晚上慢慢修護。這個習慣看起來很簡單，但對常擦唇釉、霧面口紅，或是長時間待在冷氣房的人來說，真的很實用。

她平時也會留意唇部狀態，外出時可以隨身準備一支滋潤型護唇膏，讓嘴唇保持水潤。唇況穩了，唇妝才會更服貼，整個人看起來也會比較有精神。女明星感有時候不是靠大招，而是這種小細節偷偷加分。

鞠婧禕變美小技巧4.早起一杯蜂蜜水

提到飲食方面的保養，鞠婧禕表示自己早上洗漱後會先喝一大杯蜂蜜水，並搭配兩顆蜂膠，當作日常養生習慣之一。這類飲食方式屬於個人分享，不一定每個人都適合照做，像是對蜂產品過敏、血糖需要控制，或有特殊健康狀況的人，就要先評估。

不過從她的習慣可以看出來，早起補水、固定喝水，確實是維持狀態的重要小事。很多人每天喊皮膚乾、氣色差，但忙起來一整天沒喝幾口水，肌膚自然很難有水潤感。

她也分享過讓自己更方便喝水的小工具，像是飲水機或固定放在身邊的水杯。重點不是一定要跟著喝一模一樣的東西，而是要讓「喝水」變成不用思考也會做的日常。畢竟美貌管理第一步，可能不是買新品，而是先把那杯水喝完。

鞠婧禕變美小技巧5.泡腳放鬆睡前不進食

除了臉部保養，鞠婧禕也曾分享過自己的睡前管理。她晚上收工後會用艾草泡腳，幫助身體放鬆，也讓一天的疲累慢慢緩下來。對工作忙、作息不固定的人來說，泡腳很像一個「今天正式收工」的儀式，身體放鬆了，睡眠狀態也更容易穩定。

她有空時也會去蒸桑拿，讓自己流汗、放鬆心情。不過蒸桑拿並不是越久越好，也不是流汗就等於瘦身，如果本身有低血壓、心血管疾病、孕期或身體不舒服，還是要避免勉強。

另外，她也提到睡前會盡量不吃東西，維持隔天起床的狀態。這點真的很女明星。宵夜吃下去的當下很幸福，但隔天臉腫、眼皮泡、氣色暗，通常也來得很準時。想讓隔天看起來乾淨清爽，睡前少吃重鹹、油炸或甜食，確實是很值得練習的小習慣。

看完鞠婧禕分享過的保養習慣會發現，她的日常管理不是什麼高難度魔法，而是把基本功做得很細。早晚護膚、唇部修護、早起補水、睡前放鬆、減少宵夜，這些聽起來都不難，但真正每天做到的人其實沒幾個。