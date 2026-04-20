2026精品美妝新地標一次看！LV彩妝沙龍、嬌蘭藝術香氛、CHANEL全新美妝店 3大亮點搶先踩點。圖片來源：品牌提供

2026年春夏，美妝不再只是買產品，而是「走進一場感官體驗」。從台北信義區到台中，三大精品品牌同步升級實體空間，結合彩妝、香氛與生活美學，打造更沉浸式的「逛店儀式感」。這一波不只是開新店，更像是把「美」變成可以親身參與的體驗。

以下整理三大品牌最新據點與必看亮點，準備好安排下一個打卡行程。

1. 路易威登：全台首間彩妝實驗沙龍登場 把試妝變成一場時尚冒險

路易威登La Beauté彩妝實驗沙龍。圖片來源：品牌提供

路易威登將彩妝體驗全面升級，在台北微風信義打造全台首間「La Beauté彩妝實驗沙龍」，以「實驗室」概念打造空間，一走進去就像進入精品版美妝遊樂場。

路易威登La Beauté彩妝實驗沙龍。圖片來源：品牌提供

整體空間分為三大區域，從展示完整彩妝系列的「彩妝之殿」，到結合科技的虛擬試妝區，再到由專業彩妝師提供個人建議的服務區，讓試妝不再只是試色，而是一種探索風格的過程。

路易威登La Beauté彩妝實驗沙龍。圖片來源：品牌提供

產品亮點則集中在全新彩妝系列，包括超過50款唇膏、潤唇膏與眼影盤，其中「路易紅」等經典色號主打品牌精神，從玫瑰色到橘棕調，完整包辦日常到高級感妝容。

路易威登La Beauté彩妝實驗沙龍。圖片來源：品牌提供

路易威登La Beauté彩妝實驗沙龍。圖片來源：品牌提供

最吸睛的是，現場還設置限定「美妝拍貼機」，讓消費者在試妝後直接留下專屬風格紀念，成功把逛專櫃變成一場可以分享的社群體驗。

路易威登La Beauté彩妝實驗沙龍。圖片來源：品牌提供

路易威登La Beauté彩妝實驗沙龍。圖片來源：品牌提供

2. 嬌蘭：香氛藝廊升級概念店 把家變成高級香氛空間

法國嬌蘭信義微風藝術沙龍色彩香氛概念店

嬌蘭則走向「生活美學」路線，將香氛從個人延伸到空間，推出全新「ART DE VIVRE居家藝術系列」，並同步改裝藝術沙龍香氛藝廊。

法國嬌蘭信義微風藝術沙龍色彩香氛概念店

微風信義2樓的概念店最大特色在於「色彩與香氣結合」，空間設計隨香氛主題轉換，從玫瑰粉、湖水綠到暖橘色調，讓人一走進去就像進入一個有香味的藝術展場。

法國嬌蘭信義微風藝術沙龍色彩香氛概念店

產品主打六大核心香調，延續品牌經典「嬌蘭香（Guerlinade）」概念，從佛手柑、玫瑰到香草等元素延伸出蠟燭、香氛皂與車用擴香。

法國嬌蘭信義微風藝術沙龍色彩香氛概念店

圖片來源：品牌提供

最大亮點在於「可客製化香氛蠟燭」，可以自由選擇燭杯與香味搭配，甚至提供刻字服務，讓香氛不只是商品，而是個人風格的延伸。

圖片來源：品牌提供

另外，限量「鈴蘭淡香水蜂印瓶」更將香水變成收藏級藝術品，以高訂刺繡與手工工藝打造，直接把香氛拉到精品收藏層級。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

3. CHANEL：台中全新美妝精品店 把巴黎高級寓所搬進商場

香奈兒美妝精品店 漢神洲際廣場揭幕。圖片來源：品牌提供

CHANEL則選擇在台中漢神洲際廣場開設全新美妝精品店，整體空間靈感來自巴黎高級寓所，強調「放慢節奏的美」。

香奈兒美妝精品店 漢神洲際廣場揭幕。圖片來源：品牌提供

不同於一般專櫃的高密度陳列，這間店刻意降低數位裝置比例，改用光影、材質與香氣打造沉浸氛圍，讓消費者回到「感受產品本質」的體驗。

香奈兒美妝精品店 漢神洲際廣場揭幕。圖片來源：品牌提供

空間設計延續品牌經典黑白金色調，並將N°5香水元素融入建築細節，從桌面到牆面都能看到品牌語彙，讓整體空間像一個可以走進去的香奈兒故事。

香奈兒美妝精品店 漢神洲際廣場揭幕。圖片來源：品牌提供

產品面向則整合香氛、彩妝與保養，從經典香水到頂級保養系列一站體驗，同時導入個人化諮詢服務，讓消費過程更貼近專屬需求。

香奈兒美妝精品店 漢神洲際廣場揭幕。圖片來源：品牌提供

開幕期間更主打「度假感彩妝系列」，以輕盈質地與自然光澤為核心，強調像海邊度假般的慵懶美肌。

香奈兒美妝精品店 漢神洲際廣場揭幕。圖片來源：品牌提供