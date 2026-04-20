2026-04-20 15:14 女子漾／編輯ANDREA
BALLY 2026春夏網球膠囊系列萌翻天！TWICE SANA這咖包太火誰拿誰好看
身為資深時尚控的女孩們，2026春夏絕對不能忽視「Tenniscore（網球老錢風）」的熱潮！這次編輯帶大家直擊瑞士百年精品 BALLY 的 2026 春夏展演現場，本季 BALLY 捨棄了張揚的 Logo，展現出一種「毫不費力卻自信滿滿」的高級清冷感。而全場最讓人眼睛一亮、忍不住想直接問「這款哪裡買」的，絕對是首度登場的「TENNIS 網球膠囊系列」！
法網冠軍御用！「COMPETITION 運動鞋」復古回歸
說到這次的重頭戲，目光必須鎖定這雙大有來頭的「COMPETITION 運動鞋」！時光倒轉回1992年，瑞士網壇傳奇名將 Jakob Hlasek 與 Marc Rosset 可是穿著它奪下法國網球公開賽冠軍呢！
本季這雙80年代復古神鞋強勢回歸，以純白為主調，點綴經典瑞士紅、綠與海軍藍，除了保留原本加固保護的可愛圓頭廓型，更升級了宛如襪套般貼合的小牛皮中底，走起來超穩又包覆。重點是鞋側的 BALLY B字翼形標識竟然換上了「網球毛茸茸材質」，獨特的毛絨觸感實在太Ｑ，上腳瞬間充滿活力少女感，絕對是本季必收的爆款白鞋。
鏤空皮革超吸睛！日常也能駕馭的網球美學
除了鞋款，包控們的荷包也要小心了！編輯私心大推「BAULETTO 保齡球包」，質感的鏤空皮革配上素雅純白與海軍藍，包身巧妙藏著標誌性的 BALLY Stripe 條紋，搭配紅白紅皮革背帶，低調卻非常有亮點；另一款經典包「BECKETT」也換上了鏤空設計，並以紅、藍、綠撞色米白色，不管是去運動還是日常休閒穿搭都超級百搭。
如果想從小配件入手，展場上兼具復古氛圍的網球拍袋、逼真又趣味的「網球造型零錢包」以及 AirTag 吊飾，真的會讓人忍不住少女心尖叫！
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因為 Ralph Lauren 2026 春季全新「Polo Play」系列大片真的太、生、火、了！這次品牌重磅邀請到全球人氣女團 TWICE 的甜妹天花板 SANA，以及自帶酷甜氣場的英倫名模 Iris Law 共同擔綱全新形象大使。兩位風格 Icon 在南法溫煦的陽光與微醺的海風吹拂下，完美詮釋了那種毫不費力的高級與從容，畫面簡直美到可以直接存下來當手機桌布！
經典蛻變！極致簡約的「Polo Play」包款
說到 Ralph Lauren，大家腦海中浮現的第一個單品絕對是經典的 Polo 衫吧？這次全新登場的「Polo Play」包款系列，正是從這份無可取代的經典DNA中汲取靈感！包身輪廓延續了那股迷人的簡約風格，沒有過度繁複的裝飾，反而是用最純粹、精緻的幾何線條，展現出耐看的高級質感。這種乾淨俐落的設計，不管是搭配俐落的西裝外套，還是隨性的週末度假裝扮，都能輕鬆Hold住全場。
高飽和維他命色系，滿滿活力少女感！
除了迷人的極簡包型，這次最讓編輯心跳漏拍的，絕對是超吸睛的調色盤！為了迎接即將到來的春夏季，「Polo Play」系列跳脫了秋冬的沉穩，大膽換上了讓人心情大好的高飽和維他命色系！包含清爽沁涼的藍色、生機盎然的綠色、充滿活力的橘色，以及甜美度破表的粉紅色。
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