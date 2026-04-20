告別換季毛躁、細軟扁塌，3大「沙龍級洗護新品」在家洗出仙氣高光空氣髮！

圖片來源：品牌提供

隨著春夏換季腳步逼近，忽冷忽熱的氣溫不僅讓頭皮開始鬧脾氣，悶熱潮濕更是「細軟髮」的超級災難，一出門就扁塌貼頭皮，真的超崩潰！2026春夏，各大專業沙龍品牌紛紛祭出超強洗護新品，這次為大家精選3款2026絕對要認識的「神級洗護系列」，從資生堂的高級感光澤修護，到Christophe Robin、OLAPLEX的豐盈蓬鬆神物，讓你不用花大錢跑髮廊，在家就能輕鬆洗出仙氣爆棚的強韌高光髮！

換季天氣忽冷忽熱，頭皮跟著鬧脾氣、髮絲也變得乾燥無光嗎？現在大家對髮品的要求早就不是只有「洗乾淨」，更追求頭皮與頭髮的全方位平衡。出自資生堂專業美髮的頂級保養品牌「芯詩珀莉」，全新上市的「時韻黑妍」系列，絕對是你這個春夏必須認識的養護黑馬！

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這系列最特別的就是導入了保養圈超紅的「晝夜節律」概念！透過時序仿生科技，針對髮肌日夜不同的需求對症下藥。成分中加入了頂級「時序夏多內精萃」幫髮絲強效補水與防護，再搭配「仿生角質修護精萃」深入填補受損結構，從根本把頭皮和秀髮的健康節奏調整回來。

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當然，日常洗護怎麼能少了儀式感？身為日系沙龍霸主的資生堂，直接把洗頭變成最放鬆的療癒Me Time！整體香調以高級的白花與木質調為基底，前調是清新的茉莉與橙花，接著帶出柔美的鈴蘭，最後以溫暖的麝香與琥珀收尾，洗完自帶迷人仙女香。搭配黑金配色的奢華瓶身，擺在浴室就是大寫的精緻！

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全系列包含洗髮露、修護髮膜與精華乳，幫你完美規劃早晚的護理時光。早上出門前用洗髮露溫和潔淨，抹上精華乳快速撫平毛躁、維持整天亮澤；夜晚疲憊回家，則用洗髮露搭配髮膜深層滋養，在沉浸式香氣中徹底放鬆身心。在家就能輕鬆享受資生堂頂級沙龍般的照顧，輕鬆養出會發光的柔順好髮質！

資生堂專業美髮SUBLIMIC TIMETIC時韻黑妍系列-洗髮露， NT1,300，圖片來源：品牌提供，

資生堂專業美髮SUBLIMIC TIMETIC時韻黑妍系列-精華乳 NT2,800，圖片來源：品牌提供

資生堂專業美髮SUBLIMIC TIMETIC時韻黑妍系列-修護髮膜 NT,100，圖片來源：品牌提供

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推薦1：扁塌細軟髮救星~Christophe Robin全新「植萃胜肽強韌系列」，洗出豐盈蓬鬆的強韌仙女髮！

夏天腳步逼近，紫外線的曝曬加上頻繁的高溫造型，是不是讓妳的頭髮變得脆弱易斷，視覺上還超扁塌、完全沒有空氣感？來自巴黎的頂級沙龍護髮專家Christophe Robin，今年春夏祭出全新「植萃胜肽強韌洗潤系列」，專為細軟、受損和容易斷裂的髮質打造，絕對是拯救扁塌脆髮的神級單品！

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這系列最厲害的亮點，就是導入了強大的「植萃科研胜肽」配方。成分中加入了能強健髮絲結構的「莧菜胜肽」，讓頭髮不僅變強壯，視覺上也更濃密豐盈；搭配「羽扇豆仿生胜肽」幫頭皮深層保濕、提升防禦力，從髮根就開始強韌，大幅減少日常梳理時心痛的斷髮悲劇。實測連續用14天，就能明顯感覺到頭髮變得Ｑ彈又有韌性！

除了超狂修護力，它的調香也是大寫的高級！揉合了優雅的木質調與溫潤琥珀香，洗完自帶質感迷人的仙女氣息。

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1.植萃胜肽強韌洗髮露

像蜂蜜般的透明琥珀色質地，輕輕搓揉就有綿密細緻的泡泡。溫和洗淨頭皮的同時，還能幫細軟髮注入彈力，洗完髮根立體不扁塌！

2.植萃胜肽強韌潤髮乳

結合山茶花油、橄欖油等植萃成分，輕盈的乳霜質地保濕卻完全不黏膩！細軟髮用了也不怕厚重變塌，瞬間撫平毛躁，輕鬆找回健康柔順的天使光環。

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推薦2：OLAPLEX全新「FINE豐盈強韌系列」，一洗解鎖2倍蓬鬆的空氣感仙女髮！

夏天一到，常常一出門頭髮就瞬間扁塌貼頭皮，視覺髮量銳減真的超崩潰！全美銷量No.1的洗護霸主OLAPLEX聽到大家的心聲了，2026重磅推出首款專為細軟髮量身打造的「FINE豐盈強韌系列」，主打羽量級修護，讓你告別扁塌，輕鬆洗出一整天的高級空氣感！

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這次的新品完美結合了OLAPLEX最狂的「髮鍊結構科技」，在修護受損髮絲的同時，完全不增加重量負擔。配方中更特別針對細軟髮加入三大黃金成分：能從髮根撐起立體度的「柔韌聚合物」、深層補水卻不厚重的「低分子玻尿酸」，以及幫助控油保濕的專利「油水平衡科技」。從內而外強化髮絲結構，洗完視覺豐盈感直接翻倍！

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日常保養必備兩大生力軍：

N4F號豐盈強韌洗髮乳：溫和的胺基酸成分搭配超輕盈質地，能深層洗淨堆積物卻不帶走必要水分，洗完頭皮超清爽，髮根自然站立！

N5F號豐盈強韌護髮素：完全打破「細軟髮怕護髮」的魔咒！無負擔的高效配方能瞬間滑順髮絲，為秀髮注入滿滿養分與自然光澤。

這兩款搭配使用，經臨床實證能瞬間激增「2倍豐盈、2倍強韌」，並大幅減少60%的斷髮危機！重點是全系列皆無矽靈、無硫酸鹽還具備護色效果，細軟髮女孩們今年春夏絕對要手刀收，一起養出會呼吸的蓬鬆強韌好髮質！