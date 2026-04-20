女網友驚見愛犬與SNOOPY「神同步」？NB春季SNOOPY布章萌翻社群

記者/鄭欣宜報導

隨著春意漸濃，街頭時尚與可愛文化的結合再次成為社群話題焦點。近日，一名女性網友在Threads分享了一系列充滿春意且電力十足的貼文，內容描述她購買了 New Balance NB BOY系列服飾，獲得的史奴比（SNOOPY）合作布章，意外引發家中愛犬的「爆笑反應」。這篇充滿粉紅泡泡與寵物萌點的貼文，在短時間內獲得高度關注，更讓這款「SNOOPY春遊布章」成為女孩們敲碗的潮流單品。

女網友精心搭配自己與狗狗，穿著NB BOY系列服飾，更帶著自製SNOOPY布章小包一同出遊。圖/讀者提供、鄭欣宜後製

最暖心的巧合！愛犬狂蹭SNOOPY布章驚呆主人

根據該名網友在Threads的描述，她近日前往門市購入了New Balance指定系列的春季服飾，成功兌換到品牌贈送的限定禮「SNOOPY春遊布章」，且現場還有小包DIY活動，這款布章設計精緻，呈現出史奴比的可愛模樣。

女網友回家後，家中的愛犬竟然展現出超乎尋常的熱情。一見到裝飾了史奴比布章的小包，便立刻衝上前去不斷狂蹭，女網友在貼文中逗趣地寫道：「難道狗狗以為史奴比是自己嗎？還是感覺到了熟悉的氣息？看著牠對著布章猛蹭的樣子，簡直像是在照鏡子！」

這種「跨次元」的毛孩互動，讓網友紛紛留言直呼：「真狗版snoopy dog」、「真的太像史奴比了吧！！！」

春天就是要出去玩！NB聯名穿搭穿出「生活儀式感」

除了感人的萌寵插曲，女網友分享的春季穿搭也成為討論亮點。她在出發前往公園前，特別換上了新買的New Balance NB BOY系列上衣與經典鞋款。這系列服飾結合了NB一貫的運動質感與富含春遊氣息的圖樣，簡約中帶有俏皮氣息。

女網友感性分享：「換上新衣服跟鞋子，看著鏡子裡的自己，真的有一種『春天就是要出去玩』的強烈感覺。」

這種透過精緻細節營造的生活儀式感，引起許多網友共鳴並且留言表示：「聯名活動很讚」、「覺得NB這個系列的衣服作的蠻好的，去年就買過，穿起來很舒服、Chill，出去玩穿著都蠻不錯的」。

女網友分享的春季穿搭也成為討論亮點。聯名系列上衣結合了運動質感與富含春遊氣息的圖樣，簡約中帶有俏皮氣息。圖/讀者提供、鄭欣宜後製

超萌驚喜 當愛犬變身「布章狗狗」 網友集體融化

整篇貼文最令粉絲尖叫的，莫過於女網友帶愛犬去公園玩耍時的側拍照。為了呼應身上的SNOOPY元素，女網友出門前還特別發揮創意，偷偷幫愛犬進行了微裝扮。她參照布章上的史奴比圖案，運用類似的小配件將愛犬打扮成布章中狗狗的模樣。

照片中，愛犬背著布章小包、穿著與主人成對的元素，在草地上奔跑的模樣，與小包上的史奴比圖案相互映襯，萌度破表。這場充滿愛的春日午後冒險，不僅展示了品牌聯名的魅力，更傳遞了主人與寵物之間深厚的情感連結。

女網友參照布章的史奴比圖案，運用類似小配件將狗狗打扮成布章中的萌寵模樣。圖/讀者提供

運動與可愛交織 掀起春季收藏熱潮

New Balance與SNOOPY的這波合作，不僅僅是服飾上的跨界，更成功走進了消費者的日常生活與寵物世界。透過網友的社群分享，我們看到了品牌如何將「穿搭」昇華為「陪伴」。

隨著該篇Threads貼文的持續發酵，預計全台門市的「SNOOPY春遊布章」兌換速度將再次攀升。在這個百花齊放的春季，不妨跟著這名網友的腳步，穿上最亮眼的聯名新裝，帶著心愛的毛孩與那一枚充滿故事的布章，一同走進陽光裡吧！